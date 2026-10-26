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Μιλώντας στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού, στις 12 Οκτωβρίου, ο Προβόστ ανέφερε ότι η στρατηγική Futuready 2030, την οποία η Renault παρουσίασε πρόσφατα, βασίζεται στην αυτοδυναμία. Όπως εξήγησε, οι συνεργασίες αποτελούν εργαλεία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την αύξηση της αξιοποίησης των εργοστασίων, όχι μέσα για τον καθορισμό της εταιρικής στρατηγικής.

Η στάση αυτή διαφοροποιεί τη Renault από τη Stellantis και άλλους Ευρωπαίους ανταγωνιστές, όπως η Ford, οι οποίοι δημιουργούν κοινοπραξίες με Κινέζους εταίρους. Παράλληλα, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εξετάζουν πόσο στενά πρέπει να συνεργαστούν με τους Κινέζους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι έχουν ήδη αποσπάσει σημαντικό μερίδιο αγοράς.

«Η Renault είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία και το Futuready είναι ένα σχέδιο που δεν εξαρτάται από κανέναν», δήλωσε ο Προβόστ. «Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, αλλά μόνο εφόσον αυτές δημιουργούν αξία και αξιοποιούν την τεχνολογία μας με τον κατάλληλο τρόπο».

Ο Προβόστ ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Renault τον Ιούλιο του 2025, αντικαθιστώντας τον Λούκα ντε Μέο, ο οποίος ανέλαβε ως CEO στον όμιλο πολυτελών ειδών Kering.

Ο Προβόστ ήταν ο αρχιτέκτονας της αναδιάρθρωσης των σχέσεων της Renault με τη Nissan, καθώς και της δημιουργίας μιας παγκόσμιας κοινοπραξίας με τη Geely, με στόχο τον επιμερισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και της παραγωγής συστημάτων μετάδοσης κίνησης σε διεθνές επίπεδο.

Ο ίδιος έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στις συνεργασίες εντός και εκτός Ευρώπης: «Στην Ευρώπη διαθέτουμε την απαραίτητη κλίμακα και συνεργαζόμαστε με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες που είναι πρόθυμες να αξιοποιήσουν από κοινού την τεχνολογία μας», δήλωσε.

Η Renault κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τη Nissan στη Γαλλία και τη Σλοβενία, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει την παραγωγή δύο μοντέλων για τη Ford στη Γαλλία. Παράλληλα, κατασκευάζει μοντέλα με πλήρως υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης για τη Mitsubishi.

Εκτός Ευρώπης, η Renault συνεργάζεται με τη Geely στη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία, όπου η τεχνολογία της κινεζικής εταιρείας χρησιμοποιείται επίσης ως βάση για την εξέλιξη μοντέλων της Renault. Η παραγωγή μοντέλων με τα εμπορικά σήματα Geely και Polestar συμβάλλει επίσης στην καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας εργοστασίων της Renault που δεν λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ο Προβόστ δήλωσε ότι, σε αντίθεση με την ανταγωνίστρια Stellantis η οποία έχει συνάψει δύο συνεργασίες με κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες -τη Leapmotor και τη Dongfeng-, η Renault δεν αναζητά επιπλέον συνεργάτες από την Κίνα. Αντίθετα, επικεντρώνεται στην επιτυχία των ήδη υφιστάμενων συνεργασιών της.

«Δεν είμαι υπέρ της σύναψης πολυάριθμων συνεργασιών», είπε. «Το ζήτημα δεν είναι να υπογράψεις μια συμφωνία και να διοργανώσεις συνέντευξη Τύπου. Το ζητούμενο είναι να πετύχει η συνεργασία, κάτι που απαιτεί έναν ορισμένο βαθμό “οικειότητας” και αμοιβαίας κατανόησης, τα οποία χρειάζονται χρόνο για να οικοδομηθούν».

Σύμφωνα με τον Προβόστ, πολλές κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προσεγγίσει τη Renault λόγω της φήμης της ως εταιρείας που διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις συμμαχίες της. Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφερε, η εταιρεία δεν βλέπει ιδιαίτερο λόγο να διασπείρει τις προσπάθειές της σε περισσότερες συνεργασίες όσο η σχέση της με τη Geely εξακολουθεί να αποδίδει εξαιρετικά.

Οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου γίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις από την Κίνα, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το κατά πόσο οι κατασκευαστές θα πρέπει να συνεργάζονται στενότερα στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Απαντώντας σε προτάσεις που διατύπωσε στο Παρίσι ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, σύμφωνα με τις οποίες οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό, ο Προβόστ δήλωσε ότι υποστηρίζει καταρχήν τη βαθύτερη συνεργασία, ιδιαίτερα στους τομείς των στοιχείων μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

«Αν μπορούσαμε να συνεργαστούμε περισσότερο, πιθανότατα θα πετυχαίναμε πολλά», δήλωσε ο Προβόστ. «Ωστόσο, σήμερα οι εταιρείες δίνουν μάχη για να διατηρήσουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη συνεργασιών μεγάλης κλίμακας βραχυπρόθεσμα».

Για τη Renault, οι μελλοντικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι πιθανό να επικεντρωθούν στην ανταλλαγή τεχνολογίας και όχι σε ευρύτερες εταιρικές συνενώσεις. Όπως δήλωσε ο Προβόστ, οι ανταγωνιστές ζητούν ολοένα και συχνότερα από τη Renault πρόσβαση στις πλατφόρμες της και στην τεχνογνωσία των μηχανικών της.

Η πρόσφατη συμφωνία της εταιρείας να προμηθεύσει τη Ford με δύο μικρά ηλεκτρικά μοντέλα αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. Ωστόσο, ο Προβόστ υπογράμμισε ότι οι μελλοντικές συνεργασίες πρέπει να διαφυλάσσουν την ταυτότητα κάθε εμπορικού σήματος.

«Η Ford μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία μας, αλλά το μοντέλο πρέπει να είναι ένα αυθεντικό Ford, πολύ διαφορετικό από το Renault 5», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της διαφοροποίησης των προϊόντων που προέρχονται από συνεργασίες. Όπως ανέφερε, το Nissan Micra, το οποίο βασίζεται στο Renault 5, δεν διαφοροποιήθηκε επαρκώς από το γαλλικό μοντέλο.