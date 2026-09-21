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Η Ρωσία ετοιμάζεται να παρατείνει την απαγόρευση στις περισσότερες εξαγωγές ντίζελ και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς οι διαβουλεύσεις είναι ιδιωτικές, υπάρχει ήδη κατανόηση ότι η απαγόρευση θα παραταθεί. Το ζήτημα που απομένει να αποφασιστεί είναι η διάρκειά της, δηλαδή εάν θα παραμείνει σε ισχύ για ακόμη έναν μήνα ή ενδεχομένως για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Ρωσία επέβαλε την απαγόρευση τον Ιούλιο, καθώς το κύμα ουκρανικών επιθέσεων στα διυλιστήριά της είχε οδηγήσει τους ρυθμούς επεξεργασίας πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα πολλών ετών. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές, οι οποίοι αρχικά προβλεπόταν να διαρκέσουν μόλις λίγες εβδομάδες, παρατάθηκαν στη συνέχεια έως τον Αύγουστο και κατόπιν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονταν.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, η Μόσχα εξέταζε ακόμη μία παράταση της απαγόρευσης κατά έναν μήνα.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Πριν από την επιβολή των περιορισμών, η Ρωσία αντιπροσώπευε περίπου το 10% των παγκόσμιων θαλάσσιων προμηθειών ντίζελ. Η απόσυρση αυτών των ποσοτήτων από την αγορά ενίσχυσε τις επιπτώσεις από τις διαταραχές στις ροές από τη Μέση Ανατολή, ασκώντας πρόσθετη ανοδική πίεση στις τιμές.

Στα ύψη τα περιθώρια του ντίζελ στην Ευρώπη

Το premium του ντίζελ έναντι του αργού πετρελαίου στην Ευρώπη βρίσκεται σήμερα περίπου στα 84 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από λίγους μήνες. Στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο με το Ιράν και προτού η Ουκρανία εντείνει σε πρωτοφανή επίπεδα τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, το αντίστοιχο premium βρισκόταν περίπου στα 28 δολάρια το βαρέλι.

Με άλλα λόγια, το περιθώριο του ντίζελ έναντι του αργού έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου, αντανακλώντας τη μεγάλη στενότητα που έχει δημιουργηθεί στη διεθνή αγορά του καυσίμου.

Τραμπ: Για την άνοδο ευθύνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε πρόσφατα την εκτίναξη των τιμών στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και όχι στον πόλεμο με το Ιράν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι Μόσχα και Κίεβο είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τα πλήγματα εναντίον των ενεργειακών υποδομών της άλλης πλευράς.

Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε μια τέτοια εκεχειρία, ενώ οι επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους συνεχίστηκαν.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg από εκτιμήσεις αναλυτών δείχνουν, πάντως, μια διαφορετική εικόνα ως προς την προέλευση της στενότητας στην αγορά: ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αφαιρέσει μεγαλύτερες ποσότητες ντίζελ από την παγκόσμια προσφορά σε σύγκριση με τις απώλειες που συνδέονται με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η πιθανή νέα παράταση των ρωσικών περιορισμών σημαίνει ότι μία από τις σημαντικότερες πηγές ντίζελ για τη διεθνή αγορά θα παραμείνει περιορισμένη την ώρα που οι ροές από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, διατηρώντας την αγορά καυσίμων υπό ισχυρή πίεση.

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