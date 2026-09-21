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Κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησαν τη Δευτέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου συνεχίζοντας την πτώση για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών, μετά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να έχει αποφασίσει, τουλάχιστον προς το παρόν, να μην προχωρήσει σε βομβαρδισμούς στην Υεμένη, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικών επαφών με το Ιράν.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωνε πτώση 4,02%, στα 99,85 δολάρια το βαρέλι, στις 17:40 ώρα Ελάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούσαν κατά 5,09%, στα 95,5 δολάρια το 30αρέλι. Παρά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να καταγράφουν άνοδο άνω του 11% μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι πιθανότατα θα ήταν ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να μην προχωρήσει, προς το παρόν, σε βομβαρδισμούς κατά των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, παρά τις σχετικές εκκλήσεις της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ που μίλησαν στους New York Times.

Ανθεκτικές οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή, οι ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εμφανίζονται ανθεκτικές, παρά το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού East-West έπειτα από επιθέσεις.

«Οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν εντυπωσιακά ισχυρές παρά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας», ανέφεραν αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμά τους στις 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι συνολικές ροές πετρελαίου διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες δέκα ημέρες, επίπεδο που παραμένει πάντως κατά 6,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 2025.

Παραμένουν οι κίνδυνοι για την προσφορά

Ωστόσο, οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν έχουν εξαφανιστεί. Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι βρίσκεται σε «φάση λήψης αποφάσεων» και προειδοποίησε ότι «πολύ μεγάλα πράγματα» πρόκειται να συμβούν στο άμεσο μέλλον σε σχέση με τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν.

Η πορεία των τιμών αναμένεται να παραμείνει στενά συνδεδεμένη με τον ρυθμό αποκατάστασης των εξαγωγών και την πρόοδο στο διπλωματικό μέτωπο, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Τακιεντίν, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Sky Links Capital Group.

Όπως επισήμανε, οποιαδήποτε υποχώρηση της διπλωματικής προόδου ή νέα επιδείνωση των συνθηκών στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να περιορίσει εκ νέου τη φυσική προσφορά πετρελαίου και να επαναφέρει ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

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