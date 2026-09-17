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Οι ρωσικές επιθέσεις με χαρακτήρα «υβριδικού πολέμου» στην Ευρώπη αυξάνονται σε αριθμό αλλά και σε ρίσκο, με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προειδοποιούν ότι η αντιπαράθεση περνά πλέον από το πεδίο της Ουκρανίας στις κρίσιμες υποδομές της ηπείρου.

Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί περιστατικά από τη Ρουμανία και τη Γερμανία έως τη Λιθουανία και την Πολωνία, με drones κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ύποπτες πυρκαγιές σε αμυντικές εταιρείες, κυβερνοεπιθέσεις και παρεμβάσεις σε δίκτυα μεταφορών. Οι αρχές σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία, ενώ το Κρεμλίνο απορρίπτει τις σχετικές κατηγορίες.

Η ανησυχία των Ευρωπαίων αξιωματούχων είναι ότι η Μόσχα επιχειρεί να κινηθεί στη «γκρίζα ζώνη» ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν μια ευρύτερη στρατιωτική αντίδραση από το ΝΑΤΟ.

Από τα drones στις κρίσιμες υποδομές

Η νέα φάση των περιστατικών αφορά όλο και περισσότερο υποδομές που συνδέονται άμεσα με τη στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους χωρών του ΝΑΤΟ, τους τελευταίους δύο μήνες η Ρωσία έχει στρέψει περισσότερο την προσοχή της σε αμυντικές βιομηχανίες και δίκτυα logistics, αυξάνοντας τους κινδύνους μιας πιο επικίνδυνης κλιμάκωσης.

Στη Ρουμανία, στρατιωτικοί δύτες κατέστρεψαν drones κοντά σε μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η χώρα κινητοποίησε μαχητικά F-16 για την αντιμετώπιση νέου μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στην ίδια περιοχή. Στη Γερμανία, οι αρχές εντόπισαν ένοπλο drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ στη Λιθουανία αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας από τη Λευκορωσία.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας υποστηρίζουν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, από κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ έως παρεμβολές σε κρίσιμες υποδομές και παραβιάσεις εναέριου χώρου.

Στο στόχαστρο αμυντικές εταιρείες και ενεργειακά δίκτυα

Οι αμυντικές βιομηχανίες εμφανίζονται μεταξύ των βασικών στόχων. Η γερμανική εταιρεία Milrem Robotics, που κατασκευάζει συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από χώρες του ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, βρέθηκε αντιμέτωπη με ύποπτη επίθεση εμπρησμού τον Αύγουστο.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Rheinmetall έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας μετά από περιστατικά που συνδέθηκαν με πιθανές ρωσικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία είχε βρεθεί στο επίκεντρο προειδοποιήσεων δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών για σχέδια επίθεσης κατά του διευθύνοντος συμβούλου της.

Στον ενεργειακό τομέα, οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για ένα νέο περιβάλλον απειλών. Οι εταιρείες αναβαθμίζουν συστήματα παρακολούθησης, κάμερες και μηχανισμούς ανίχνευσης, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η πλήρης προστασία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι πρακτικά αδύνατη.

Η Πολωνία στο επίκεντρο λόγω Ουκρανίας

Η Πολωνία, ως βασικός διάδρομος μεταφοράς βοήθειας προς την Ουκρανία, έχει αντιμετωπίσει σειρά ύποπτων περιστατικών, μεταξύ των οποίων κυβερνοεπιθέσεις σε δημόσιες υποδομές, προβλήματα σε ενεργειακά και υδρευτικά δίκτυα, αλλά και ζημιές στη σιδηροδρομική σύνδεση με την Ουκρανία που αποδόθηκαν από τις αρχές σε ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου και των μηχανισμών άμεσης αντίδρασης, επικαλούμενη την απειλή «ρωσικών προκλήσεων».

Ο φόβος της κλιμάκωσης

Παρά την αύξηση των περιστατικών, η Ευρώπη δυσκολεύεται να απαντήσει με ενιαίο τρόπο. Οι υβριδικές επιθέσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να προκαλούν αναστάτωση χωρίς να ξεπερνούν εύκολα το όριο μιας άμεσης στρατιωτικής απάντησης.

Αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν ότι η Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της συμμαχικής αντίδρασης, αναζητώντας αδυναμίες στις υποδομές του ΝΑΤΟ χωρίς να προκαλεί ενεργοποίηση του άρθρου 5 περί συλλογικής άμυνας.

Η Έμιλι Φέρις του Royal United Services Institute υποστηρίζει ότι, χωρίς σαφείς «κόκκινες γραμμές» από το ΝΑΤΟ για τις συνέπειες τέτοιων ενεργειών, η Ρωσία εκμεταλλεύεται το κενό αβεβαιότητας.

Την ίδια στιγμή, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη συχνότητα και το μεγαλύτερο ρίσκο των επιχειρήσεων αυξάνουν την πιθανότητα ενός λάθους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση.

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