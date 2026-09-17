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Στα 79,65 δισ. ευρώ ανήλθε στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026 η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers) για λογαριασμό εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το υπόλοιπο αυξήθηκε κατά μόλις 59 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 79,595 δισ. ευρώ του α΄ τριμήνου, επιβεβαιώνοντας τη σχετικά σταθερή εικόνα του συνολικού χαρτοφυλακίου. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η εικόνα επηρεάζεται και από τις μεταβιβάσεις, τις ρυθμίσεις και τις αποπληρωμές που πραγματοποιούνται στα χαρτοφυλάκια.

Η μεγαλύτερη κατηγορία παραμένει τα δάνεια προς ιδιώτες, με υπόλοιπο 41,515 δισ. ευρώ, παρά τη μείωση κατά 187 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 24,961 δισ. ευρώ στεγαστικά και 16,218 δισ. ευρώ καταναλωτικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των στεγαστικών, καθώς μειώθηκαν κατά 172 εκατ. ευρώ σε μόλις τρεις μήνες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των βασικών κατηγοριών δανείων, καθώς οι ρυθμίσεις, οι αποπληρωμές και οι εισπράξεις συνεχίζουν να μειώνουν σταδιακά τα υπό διαχείριση υπόλοιπα.

Αντίθετα, αύξηση 350 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία ανήλθαν στα 28,15 δισ. ευρώ, από 27,8 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου. Σχεδόν το σύνολο αφορά δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, με το υπόλοιπο να φθάνει τα 28,148 δισ. ευρώ.

Από αυτά, τα 9,817 δισ. ευρώ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο εμφανίζει αύξηση κατά 169 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 9,648 δισ. ευρώ του α΄ τριμήνου, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική θέση των ΜμΕ στα χαρτοφυλάκια που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διαχείριση.

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία υποχώρησαν κατά 105 εκατ. ευρώ, στα 9,988 δισ. ευρώ.

Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός χαρτοφυλακίου που δεν συρρικνώνεται ομοιόμορφα. Τα επιχειρηματικά δάνεια κινούνται ανοδικά, ενώ τα ανοίγματα προς νοικοκυριά και επαγγελματίες υποχωρούν. Με δεδομένο ότι πρόκειται για ονομαστικές αξίες, τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματική οικονομική αξία των απαιτήσεων, καθώς δεν περιλαμβάνονται εξωλογιστικοί τόκοι και διαγραφές από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν τα δάνεια.

Συνολικά, πάντως, τα στοιχεία του β΄ τριμήνου δείχνουν ότι το μεγάλο απόθεμα των δανείων που έχει περάσει στα χέρια των servicers παραμένει ουσιαστικά σταθερό, κοντά στα 80 δισ. ευρώ, με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου να αλλάζει σταδιακά υπέρ των επιχειρηματικών απαιτήσεων και εις βάρος κυρίως των στεγαστικών.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του δ΄ τριμήνου 2025 έχουν αναθεωρηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο.

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