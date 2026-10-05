Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Revolut έχει εξελιχθεί στην πολυτιμότερη startup της Ευρώπης και σε έναν ολοένα μεγαλύτερο αντίπαλο των τραπεζικών κολοσσών που έχουν ιστορία αιώνων, έχοντας αναπτυχθεί ραγδαία από την ίδρυσή της, λίγο περισσότερο από μία δεκαετία πριν, ως fintech που υποσχόταν χαμηλότερες προμήθειες στις συναλλαγματικές μετατροπές.

Ωστόσο, η Revolut αντιμετωπίζει και η ίδια σημαντικές προκλήσεις, καθώς τα έσοδα που αποκομίζει ανά πελάτη παραμένουν ένα κλάσμα εκείνων των καθιερωμένων ανταγωνιστών της, ενώ η δανειακή της δραστηριότητα παραμένει μικρή με βάση τα δεδομένα του κλάδου.

Εκπρόσωπος της Revolut δήλωσε μέσω email ότι η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο διαθέτει ένα «διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο», αντλώντας έσοδα από διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες και όχι από τον δανεισμό.

«Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξή μας εξαρτάται από τη δημιουργία προϊόντων που έχουν αξία για τους πελάτες και όχι από τα επιτόκια», ανέφερε.

Η πορεία της Revolut μέσα από πέντε βασικά στοιχεία:

Παγκόσμια επέκταση

Ο διευθύνων σύμβουλος Νικ Στορόνσκι έχει υπογραμμίσει ότι θέλει η Revolut να αποκτήσει πραγματικά παγκόσμια παρουσία, επεκτεινόμενη σε αγορές από το Μεξικό έως την Αυστραλία.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει αρκετές νέες άδειες λειτουργίας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς επιδιώκει να γίνει μία από τις λίγες τράπεζες με δραστηριότητα λιανικής σε τόσο μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, ορισμένες παραδοσιακές τράπεζες που θεωρούνται παγκόσμιες, μεταξύ των οποίων η HSBC, περιορίζουν την παρουσία τους στη λιανική τραπεζική.

Με ιδιωτική αποτίμηση 115 δισ. δολαρίων, η Revolut αξίζει πλέον περισσότερο από τη βρετανική Barclays και τη γαλλική Societe Generale, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στην ικανότητα της τεχνολογικής της πλατφόρμας να προσελκύσει ακόμη περισσότερους πελάτες διεθνώς.

Τα προ φόρων κέρδη της Revolut ανήλθαν το 2025 σε 1,7 δισ. λίρες (2,2 δισ. δολάρια), ποσό πολύ χαμηλότερο από τα 9 δισ. λίρες της Barclays, αλλά με πολύ ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Caixa Geral de Depósitos, της μεγαλύτερης τράπεζας της Πορτογαλίας, είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι το 2025 ήταν η τελευταία χρονιά κατά την οποία η 150 ετών τράπεζα θα εμφάνιζε υψηλότερα κέρδη από τη Revolut.

«Όταν πηγαίνετε στην Ευρώπη, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών μιλούν για τη Revolut ως τη σημαντικότερη απειλή τους, λόγω του επιθετικού μάρκετινγκ και της ανάπτυξής της», δήλωσε ο Τσιχάν Ντουράν, διευθυντής της S&P Global Ratings.

Οι προκλήσεις και οι αναποδιές

Στις ΗΠΑ, όπου η Revolut διαθέτει προσωρινή άδεια, θα βρεθεί αντιμέτωπη με εντονότερο ανταγωνισμό, σύμφωνα με επενδυτές.

«Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη πηγή ανάπτυξης για τη Revolut. Ταυτόχρονα, όμως, πρόκειται για την πιο ανταγωνιστική αγορά», δήλωσε ο Κωνσταντίν Σιντόροφ, διευθύνων σύμβουλος του London Technology Club, το οποίο επένδυσε στη Revolut όταν η εταιρεία αποτιμούνταν μόλις στα 5,5 δισ. δολάρια.

Η πορεία της εταιρείας δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Η Revolut βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο στη Λιθουανία επειδή δεν απέτρεψε επαρκώς φαινόμενα ξεπλύματος χρήματος. Η εταιρεία υποστήριξε ότι η σχετική έρευνα δεν εντόπισε επιβεβαιωμένα περιστατικά νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προσθέτοντας ότι κατέληξε σε συμφωνία με την κεντρική τράπεζα και έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Τον Σεπτέμβριο, η Revolut έστειλε κατά λάθος δεδομένα πελατών σε χάκερς που προσποιούνταν τους κυβερνητικούς ερευνητές. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα συστήματά της και τα κεφάλαια των πελατών δεν επηρεάστηκαν και ότι επικοινώνησε με τον περιορισμένο αριθμό των ατόμων που επηρεάστηκαν, προκειμένου να τους παράσχει υποστήριξη.

Το 2024 και το 2025, η Revolut ήταν η τράπεζα για την οποία υποβλήθηκαν οι περισσότερες καταγγελίες στη Βρετανία σε υποθέσεις απάτης όπου οι πελάτες εξαπατώνταν ώστε να στείλουν χρήματα σε απατεώνες.

Η Revolut έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζει την απάτη με μεγάλη σοβαρότητα και διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς προστασίας των πελατών.

Εκρηκτική αύξηση πελατών

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς δείκτες της ανάπτυξης της Revolut είναι ο αριθμός των πελατών της.

Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, η Revolut αναφέρει ότι το 80% του ενήλικου πληθυσμού διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Revolut, η εταιρεία διαθέτει 80 εκατομμύρια πελάτες, έναντι 84 εκατομμυρίων της JPMorgan και 41 εκατομμυρίων της HSBC.

Χαμηλά έσοδα ανά πελάτη

Παρά την τεράστια πελατειακή της βάση, η Revolut αποκομίζει πολύ λιγότερα έσοδα από κάθε πελάτη σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τράπεζες.

Τα μέσα υπόλοιπα καταθέσεων είναι επίσης σημαντικά χαμηλότερα.

Τα χαμηλότερα έσοδα ανά πελάτη οφείλονται εν μέρει στο γεγονός ότι η Revolut χορηγεί πολύ λιγότερα δάνεια από τις παραδοσιακές τράπεζες και βασίζεται περισσότερο σε προμήθειες και συνδρομές καρτών.

Στο τέλος του 2025, η Revolut είχε μόλις 2,2 δισ. λίρες σε δάνεια, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 6%, έναντι 55% για την HSBC και 86% για τη Societe Generale.

Η διεύρυνση της δανειακής της δραστηριότητας θα εισαγάγει νέους κινδύνους, μεταξύ άλλων τη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων πιστωτικών ανοιγμάτων. Παράλληλα, η είσοδος στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τοπικές αγορές στεγαστικών δανείων δεν θα είναι εύκολη, σύμφωνα με αναλυτές και επενδυτές.

Το μεγάλο στοίχημα των βασικών λογαριασμών

Η Revolut έχει προσελκύσει εκατομμύρια πελάτες χάρη στην εύχρηστη εφαρμογή της, όμως τα στελέχη της αναγνωρίζουν ότι ακόμη λίγοι τη χρησιμοποιούν ως τον βασικό τραπεζικό τους λογαριασμό.

Η Revolut δεν σχολίασε στα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα πόσοι πελάτες χρησιμοποίησαν την υπηρεσία ως κύριο λογαριασμό το 2025, ανέφερε όμως ότι ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 45% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η συγκεκριμένη παράμετρος βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγαλύτερων επενδυτών της Revolut.

Ο Άλεξ Ιμερμαν, επενδυτής της Andreessen Horowitz, γνωστής ως «a16z», δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την υιοθέτηση της Revolut ως βασικού τραπεζικού λογαριασμού, αλλά και την εξέλιξη των συνολικών υπολοίπων που διατηρούν οι πελάτες στην πλατφόρμα.

Διαβάστε ακόμη

Το επόμενο βήμα από την πράσινη ενέργεια: Φωτοβολταϊκά που παράγουν ρεύμα στον βυθό της θάλασσας

Gen Z και τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι νέοι εργαζόμενοι επενδύουν στις δεξιότητες του μέλλοντος

Πλειστηριασμοί: Η Spider, η Fieratex και τα «φιλέτα» της Gennet στον Πύργο των Αθηνών (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ