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Σε συμφωνία για την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Insmed έναντι 41 δισ. δολαρίων κατέληξε η Sanofi, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της στους τομείς της ανοσολογίας και των σπάνιων παθήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τρίτης, ο γαλλικός φαρμακευτικός κολοσσός θα καταβάλει 175 δολάρια ανά μετοχή για την απόκτηση της Insmed, η οποία εξειδικεύεται στη θεραπεία αναπνευστικών παθήσεων.

Η συμφωνία επιβεβαιώνει δημοσίευμα του Bloomberg στις 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το οποίο η Sanofi εξέταζε το ενδεχόμενο εξαγοράς της αμερικανικής εταιρείας.