Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε νέα αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τις φετινές πωλήσεις και την κερδοφορία προχώρησε η Sanofi, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για το Dupixent, το κορυφαίο φάρμακό της για δερματικές παθήσεις και άσθμα, συνεχίζει να ενισχύει τις οικονομικές της επιδόσεις.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η γαλλική φαρμακοβιομηχανία, τα έσοδα αναμένεται πλέον να αυξηθούν με ποσοστό μεταξύ 10% και 15%, κοντά στο κατώτερο άκρο αυτού του εύρους, με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση 10%. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν με ρυθμό που θα κινηθεί περίπου στο μέσο της περιοχής του 10%-19%.

Καθοριστική για τις επιδόσεις της εταιρείας ήταν η πορεία του Dupixent, οι πωλήσεις του οποίου ανήλθαν σε 5,7 δισ. ευρώ (6,4 δισ. δολάρια) κατά το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών για 5,2 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή εμπορική επίδοση του φαρμάκου συνέβαλε ώστε η Sanofi να ανακοινώσει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 3,55 ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για 2,80 ευρώ, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Το Dupixent αντισταθμίζει τις απώλειες στα εμβόλια

Η δυναμική του Dupixent αποδείχθηκε αρκετή για να καλύψει τις πιέσεις που δέχθηκε ο τομέας των εμβολίων της εταιρείας, ιδιαίτερα στην αμερικανική αγορά.

Οι πωλήσεις των αντιγριπικών εμβολίων και του Beyfortus, που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της νόσου από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), κινήθηκαν πτωτικά στις ΗΠΑ.

Θετικά στα αποτελέσματα συνέβαλαν και οι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες για τη διάθεση και την προώθηση των φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Dupixent αναδεικνύει ταυτόχρονα και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Sanofi: την υψηλή εξάρτηση από ένα και μόνο φάρμακο.

Το Dupixent, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική Regeneron Pharmaceuticals, αναμένεται να αρχίσει να χάνει την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Μέχρι στιγμής, η Sanofi δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει έναν αξιόπιστο διάδοχο που θα μπορούσε να αναπληρώσει τα σημαντικά έσοδα που ενδέχεται να χαθούν όταν λήξει η περίοδος αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Sanofi, Μπελέν Γκαρίχο, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την προετοιμασία της εταιρείας για την εποχή μετά το Dupixent.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ολόκληρος ο οργανισμός έχει επικεντρωθεί στη διαμόρφωση της πορείας της Sanofi για την επόμενη δεκαετία, με βασικό στόχο τη διαφύλαξη της κερδοφορίας καθώς το Dupixent θα χάνει τα αποκλειστικά εμπορικά του δικαιώματα.

Η Γκαρίχο έχει ήδη διακόψει την ανάπτυξη αρκετών φαρμάκων που θεωρούσε ότι δεν διέθεταν επαρκείς προοπτικές, επιδιώκοντας αυστηρότερη αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων της εταιρείας.

Στο πλαίσιο των αλλαγών αντικατέστησε επίσης τον επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης, Χουμάν Ασραφιάν, με τον Πάουλο Φοντούρα, πρώην στέλεχος της Roche.

Οι επενδυτές περιμένουν μια μεγάλη εξαγορά

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στο ενδεχόμενο μιας σημαντικής εξαγοράς, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο νέων φαρμάκων της Sanofi.

Η αγορά εκτιμά ότι η εταιρεία ενδέχεται να επιδιώξει την απόκτηση ενός φαρμακευτικού προϊόντος που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κλινικής ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει εγκαίρως και να αντισταθμίσει μέρος των μελλοντικών απωλειών από το Dupixent.

Νωρίτερα φέτος, η Sanofi και η Regeneron ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους, μέσω συμφωνίας που θα μπορούσε να αποφέρει στην αμερικανική εταιρεία έως και 8 δισ. δολάρια.

Παρά τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, οι ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χρηματιστηριακή εικόνα της Sanofi.

Η μετοχή καταγράφει απώλειες περίπου 8% από την αρχή του έτους, καθώς η εταιρεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με απογοητευτικά αποτελέσματα σε αρκετές κλινικές δοκιμές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το πειραματικό φάρμακο amlitelimab για την ατοπική δερματίτιδα, καθώς και μία θεραπεία για σπάνια αυτοάνοση πάθηση.

Η πρόκληση για τη Sanofi είναι πλέον να αξιοποιήσει την ισχυρή κερδοφορία που εξασφαλίζει σήμερα το Dupixent, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση των εσόδων της μετά τη λήξη της πατεντικής προστασίας του.