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Η Σαουδική Αραβία εξετάζει τρόπους για να αυξήσει τη μεταφορική ικανότητα των πετρελαιαγωγών της προς προορισμούς εκτός του Περσικού Κόλπου στα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας, πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Καθώς το βασίλειο αντιμετωπίζει διαδοχικά κύματα επιθέσεων των Χούθι εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και αεροπορικών υποδομών, επιδιώκει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του ενεργειακού του συστήματος, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των αντλιοστασίων του αγωγού Ανατολής-Δύσης (East-West Pipeline), ο οποίος έχει εξελιχθεί στη βασική οδό εξαγωγής πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και τη μετατροπή ενός αγωγού φυσικού αερίου ώστε να μπορεί να μεταφέρει αργό πετρέλαιο, όπως δήλωσε ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός την περασμένη εβδομάδα, στις 6 Οκτωβρίου ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μετέφερε 5,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η συνολική μεταφορική του ικανότητα ανέρχεται σε 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ο ρόλος του κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει αποδειχθεί καθοριστικός, τόσο για τις εξαγωγές αργού από το λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, όσο και για τον εφοδιασμό των διυλιστηρίων στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας.

«Ενδέχεται να φτάσουμε τα 10 εκατ. βαρέλια μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός, μιλώντας στο WPC Energy Congress στο Ριάντ. «Αναβαθμίζουμε τα αντλιοστάσια του αγωγού Ανατολής-Δύσης», πρόσθεσε.

Ο αγωγός φυσικού αερίου που πρόκειται να μετατραπεί θα μπορούσε να μεταφέρει περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως μέσα σε επτά έως οκτώ εβδομάδες, ενώ πρόσθετες επενδύσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τη μεταφορική του ικανότητα στα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τον υπουργό.

Η αρχική αυτή διευθέτηση θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ ανέφερε ότι έχει ενημερώσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, πως ο συγκεκριμένος αγωγός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά πετρελαίου έως τον Μάιο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθαριστεί και να επανέλθει στη λειτουργία του ως αγωγός φυσικού αερίου, προκειμένου να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας συνεργάζεται με την Aramco για την ανάπτυξη υποδομών διπλής χρήσης, μέσω της εγκατάστασης αντλιοστασίων και συμπιεστών, ώστε ο αγωγός να μπορεί να μεταφέρει είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία του αγωγού Ανατολής-Δύσης κατά τη διάρκεια της κρίσης, σημειώνοντας ότι η αξιοποίησή του έχει ήδη αποδώσει οφέλη που υπερκαλύπτουν το κόστος κατασκευής του.

Ο συγκεκριμένος αγωγός συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας με την Ερυθρά Θάλασσα, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, χωρίς να απαιτείται η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.

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