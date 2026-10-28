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Το πραγματικό πρόβλημα της Netflix δεν βρίσκεται πλέον μόνο στους αριθμούς, αλλά και στις οθόνες των συνδρομητών της. Παρά τις μεγάλες επενδύσεις σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, η μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming στον κόσμο δυσκολεύεται να δημιουργήσει τις επιτυχίες που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και θα πείσουν τη Wall Street ότι διαθέτει ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Η αμφισβήτηση αυτή έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας. Από τις αρχές του 2026, η Netflix έχει χάσει περισσότερα από 135 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας, με τη μετοχή της να καταγράφει απώλειες 26%.

Το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά το ύψος των δαπανών για νέες παραγωγές, αλλά κυρίως την αποτελεσματικότητά τους. Η εταιρεία καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τις επενδύσεις της σε περιεχόμενο που προσελκύει περισσότερους θεατές, αυξάνει τη χρήση της πλατφόρμας και στηρίζει τα έσοδα από συνδρομές και διαφημίσεις.

Ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη μετά το κλείσιμο της Wall Street, οι επενδυτές εμφανίζονταν περισσότερο επικεντρωμένοι στο πρόγραμμα νέων παραγωγών για το επόμενο εξάμηνο παρά στις οικονομικές επιδόσεις της περιόδου.

Η μετοχή υπό πίεση και το πρόβλημα της τηλεθέασης

Η Netflix συγκαταλέγεται πλέον στις δέκα μετοχές με τις χειρότερες επιδόσεις του Nasdaq 100 από την αρχή της χρονιάς.

Μόνο τον Σεπτέμβριο, οι απώλειες έφτασαν το 14%, ενώ εάν συνεχιστεί η αρνητική πορεία, το 2026 κινδυνεύει να εξελιχθεί στη χειρότερη χρηματιστηριακή χρονιά της εταιρείας από το 2022.

Πίσω από τη δυσμενή εικόνα βρίσκεται η επιβράδυνση της απήχησης του περιεχομένου της.

Παρότι η Netflix εξακολουθεί να επενδύει σημαντικά ποσά σε σειρές και ταινίες, η συνολική τηλεθέαση δεν εμφανίζει την ανάπτυξη που επιθυμεί η διοίκηση, σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι η πλατφόρμα απέσπασε φέτος τα λιγότερα βραβεία Emmy της τελευταίας δεκαετίας.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος Ted Sarandos έχει αναγνωρίσει ότι η εταιρεία δεν αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που θα ήθελε.

Ο Ken Mahoney, της Mahoney Asset Management, επισημαίνει ότι το κόστος παραγωγής περιεχομένου αυξάνεται, την ώρα που στην αγορά εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται πολλοί ανταγωνιστές.

Κατά την εκτίμησή του, υπάρχουν πλέον στον τεχνολογικό κλάδο επενδυτικές επιλογές με μεγαλύτερη ελκυστικότητα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την προσπάθεια της Netflix να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Αλλαγές στην ηγεσία και σχέδιο περικοπής 1.000 θέσεων εργασίας

Απέναντι στις προκλήσεις αυτές, η Netflix προχωρά σε αναδιάρθρωση της διοικητικής της ομάδας και σε παρεμβάσεις για τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων.

Τη Δευτέρα ανακοίνωσε την αποχώρηση του Dan Lin, επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος.

Είχε προηγηθεί, την προηγούμενη εβδομάδα, η αντικατάσταση της επικεφαλής περιεχομένου Bela Bajaria από τον Peter Rice, πρώην πρόεδρο της Walt Disney Television.

Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία αναζητά αποτελεσματικότερους τρόπους ανάπτυξης και αξιοποίησης των παραγωγών της.

Παράλληλα, η Netflix σχεδιάζει να προχωρήσει σε περικοπή περίπου 1.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, σε διαφορετικά τμήματα της δραστηριότητάς της.

Στόχος είναι ο περιορισμός των δαπανών και η καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, ώστε να δημιουργηθούν περιθώρια για πιο στοχευμένες επενδύσεις.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις, πάντως, δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, καθώς πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αναφοράς.

Έσοδα 12,9 δισ. δολαρίων και αύξηση κερδών 39% περιμένει η αγορά

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο περιεχόμενο, οι προβλέψεις για τις οικονομικές επιδόσεις της Netflix παραμένουν θετικές.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου θα αυξηθούν κατά 12%, φτάνοντας τα 12,9 δισ. δολάρια.

Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας, καθώς τα κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39%, στα 82 σεντς.

Το μικτό περιθώριο κέρδους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 51%, ελαφρώς χαμηλότερα από το επίπεδο του δεύτερου τριμήνου.

Ωστόσο, το ζητούμενο για τους επενδυτές δεν περιορίζεται στην επίτευξη των οικονομικών στόχων.

Η Geetha Raganathan, του Bloomberg Intelligence, εκτιμά ότι ακόμη και μια ιδιαίτερα θετική πρόβλεψη για την πορεία των εσόδων ενδέχεται να μην αρκεί για να καθησυχάσει τη Wall Street σχετικά με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των θεατών.

Σε ανάλυσή της στις 19 Οκτωβρίου, σημειώνει ότι ένα ισχυρότερο πρόγραμμα παραγωγών κατά το τέταρτο τρίμηνο θα μπορούσε να δώσει ώθηση τόσο στην τηλεθέαση όσο και στα διαφημιστικά έσοδα.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν η Netflix μπορεί να αυξήσει την απήχηση του περιεχομένου της χωρίς να θυσιάσει τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Η ανάληψη καθηκόντων από τον Peter Rice ενδέχεται, σύμφωνα με την ίδια, να σηματοδοτεί μεγαλύτερη έμφαση σε ποιοτικές πρωτότυπες παραγωγές, ικανές να δημιουργήσουν έντονο ενδιαφέρον στο κοινό.

Μια τέτοια στρατηγική, ωστόσο, θα μπορούσε να συνοδευτεί από αυξημένες δαπάνες περιεχομένου το 2027.

Το διαφημιστικό στοίχημα των 3 δισ. δολαρίων

Παρά την έντονη χρηματιστηριακή διόρθωση, η συνολική στάση των αναλυτών απέναντι στη Netflix παραμένει σε γενικές γραμμές αισιόδοξη.

Η μέση τιμή-στόχος διαμορφώνεται κοντά στα 92 δολάρια, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 32% κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Οι αναλυτές της Oppenheimer, με επικεφαλής τον Jason Helfstein, αναγνωρίζουν ότι η συνολική τηλεθέαση παραμένει αδύναμη, επισημαίνουν όμως ότι έχει υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα των παραγωγών.

Παράλληλα, αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των νέων κύκλων δημοφιλών σειρών έως το τέλος του έτους, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει το ενδιαφέρον των συνδρομητών.

Στην ενίσχυση των εσόδων εκτιμάται ότι θα συμβάλουν και οι αυξήσεις στις τιμές των συνδρομών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες χρεώσεις για διαφημίσεις.

Οι σχεδιαζόμενες περικοπές προσωπικού θα μπορούσαν επίσης να απελευθερώσουν κεφάλαια για επενδύσεις στην παραγωγή περιεχομένου και στο μάρκετινγκ ή να συμβάλουν στη βελτίωση της κερδοφορίας.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η ανάπτυξη της διαφημιστικής δραστηριότητας, η οποία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τις μελλοντικές επιδόσεις της πλατφόρμας.

Η Alicia Reese, της Wedbush, εκτιμά ότι τα διαφημιστικά έσοδα της Netflix βρίσκονται σε πορεία διπλασιασμού το 2026, προσεγγίζοντας τα 3 δισ. δολάρια.

Κατά την ίδια, η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές ακόμη και από τους δείκτες τηλεθέασης.

Η Netflix επιχειρεί ήδη να προσαρμόσει τη στρατηγική της, μεταφέροντας πόρους από τις υψηλές δαπάνες υποδομών προς περισσότερο στοχευμένες επενδύσεις σε παραγωγές.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της πλατφόρμας, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συνολικών εξόδων.

Στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2022 η αποτίμηση

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των αναλυτών που εξακολουθούν να βλέπουν επενδυτικές ευκαιρίες στη Netflix είναι η σημαντική υποχώρηση της αποτίμησής της.

Η μετοχή διαπραγματεύεται πλέον με δείκτη τιμής προς αναμενόμενα κέρδη (forward P/E) κάτω από 19, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.

Η αποτίμηση αυτή βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, ο οποίος διαμορφώνεται περίπου στο 49.

Ο Justin Patterson, της KeyBanc Capital Markets, εκτιμά ότι οι ανησυχίες για την επιβράδυνση της τηλεθέασης και τη συγκρατημένη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους έχουν ήδη αποτυπωθεί σε σημαντικό βαθμό στη χρηματιστηριακή τιμή.

Σε σημείωμά του στις 12 Οκτωβρίου, υποστηρίζει ότι η διοίκηση γνωρίζει τις αδυναμίες και αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες προσαρμογές τόσο στις επενδύσεις περιεχομένου όσο και στη διάρθρωση του κόστους.

Οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη και να ενισχύσουν την κερδοφορία κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Από την πλευρά του, ο Mark Mahaney, της Evercore ISI, εκτιμά ότι η διοίκηση ενδέχεται να δώσει πρόσθετες ενδείξεις για τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη φάση για τη Netflix δεν θα κριθεί αποκλειστικά από την αύξηση των εσόδων ή τη συγκράτηση του κόστους.

Το μεγαλύτερο στοίχημα παραμένει η επιστροφή των μεγάλων επιτυχιών, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη χρήση της πλατφόρμας και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Με τη μετοχή να έχει χάσει περισσότερο από το ένα τέταρτο της αξίας της από την αρχή του έτους, η εταιρεία καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει ελκυστικό περιεχόμενο, μεγαλύτερα διαφημιστικά έσοδα και ισχυρή κερδοφορία, χωρίς να επιστρέψει σε ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών.