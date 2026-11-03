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Σε νέο γύρο εκτεταμένων περικοπών, που ενδέχεται να οδηγήσει στην κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας, προσανατολίζεται η Walt Disney, καθώς ο αμερικανικός κολοσσός της ψυχαγωγίας επιταχύνει τις προσπάθειες περιορισμού του λειτουργικού κόστους και ανακατανομής των επενδύσεών του.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας, η εταιρεία έχει ζητήσει από ορισμένα διευθυντικά στελέχη να σχεδιάσουν ετήσια εξοικονόμηση δαπανών της τάξης του 20%.

Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί τόσο μέσω απολύσεων όσο και με άλλες περικοπές λειτουργικών εξόδων, αν και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Πού θα επικεντρωθούν οι περικοπές

Το σχέδιο αναμένεται να επηρεάσει με διαφορετική ένταση τις δραστηριότητες της Disney, οι οποίες περιλαμβάνουν τα θεματικά πάρκα, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τα κινηματογραφικά στούντιο.

Ορισμένοι τομείς ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικά μεγαλύτερες μειώσεις προσωπικού και δαπανών σε σχέση με άλλους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζος Ντ’Αμάρο, επιδιώκει να αξιοποιήσει μέρος των πόρων που θα εξοικονομηθούν για να ενισχύσει επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, η τεχνολογία, τα θεματικά πάρκα και οι δραστηριότητες κρουαζιέρας.

Η νέα προσπάθεια περιορισμού των εξόδων συνδέεται και με τους οικονομικούς στόχους της Disney, η οποία έχει δεσμευτεί για διψήφια ποσοστιαία αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση.

Χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν ήδη καταργηθεί

Η σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά μεγάλων περικοπών που έχει πραγματοποιήσει η Disney τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία έχει ήδη εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια και έχει καταργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, με τις μειώσεις να επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Μεταξύ των μονάδων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο προηγούμενων αναδιαρθρώσεων συγκαταλέγονται το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η Pixar, το ESPN, τα κινηματογραφικά στούντιο και ο τομέας εμπειριών, στον οποίο εντάσσονται τα θεματικά πάρκα.

Στο τέλος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, η Disney απασχολούσε συνολικά 231.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο.

Ήδη από την 1η Οκτωβρίου, η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι η εταιρεία σχεδίαζε αναδιάρθρωση του τηλεοπτικού της τομέα, καθώς και περικοπές στις μονάδες νομικών υπηρεσιών και διεθνών υποθέσεων.

Η κρίση της παραδοσιακής τηλεόρασης πιέζει το Χόλιγουντ

Η Disney δεν αποτελεί τη μοναδική μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που επιχειρεί να περιορίσει το κόστος λειτουργίας της.

Αντίστοιχες κινήσεις έχουν πραγματοποιήσει η Netflix, η Sony Pictures Entertainment, καθώς και οι δραστηριότητες της Paramount και της Warner Bros. που συνδέονται με τη Skydance.

Οι αναδιαρθρώσεις αντανακλούν τις βαθύτερες αλλαγές που συντελούνται στη βιομηχανία του θεάματος.

Τα έσοδα της παραδοσιακής τηλεόρασης συνεχίζουν να υποχωρούν, ενώ η αύξηση των συνδρομητών στις πλατφόρμες streaming εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες ψυχαγωγίας καλούνται να ανταγωνιστούν νέες μορφές κατανάλωσης περιεχομένου, καθώς ολοένα περισσότεροι θεατές στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διαδικτυακά βίντεο.

Στον ανταγωνισμό προστίθενται και οι υπηρεσίες streaming των τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Amazon και η Apple, που διαθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους για την παραγωγή και τη διανομή περιεχομένου.

Disney: Πρέπει να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε

Το σκεπτικό πίσω από τις νέες κινήσεις είχε περιγράψει τον προηγούμενο μήνα η πρόεδρος της Disney, Ντέινα Γουόλντεν, μιλώντας στο συνέδριο Bloomberg Screentime στο Λος Άντζελες.

Όπως επισήμανε, οι εταιρείες ψυχαγωγίας πρέπει να επανεξετάζουν διαρκώς την οργανωτική τους δομή και το μέγεθος των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

«Υπάρχει ανάγκη να αξιολογούμε συνεχώς πώς είμαστε οργανωμένοι και πόσο μεγάλος είναι ο οργανισμός», ανέφερε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, εντείνοντας τις ανταγωνιστικές πιέσεις.

«Η τεχνολογία έχει βάλει στο στόχαστρο τον κλάδο μας και εμείς πρέπει να επιβιώσουμε, να ευημερήσουμε και να αναπτυχθούμε. Αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε», δήλωσε.

Η νέα προσπάθεια αναδιάρθρωσης της Disney αναδεικνύει τη στρατηγική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι όμιλοι ψυχαγωγίας: να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να επενδύουν σε περιεχόμενο, τεχνολογία και δραστηριότητες που μπορούν να στηρίξουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη.