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Αποκλίνουν όλο και περισσότερο οι εκτιμήσεις των διαπραγματευτών (traders) από εκείνες των κεντρικών τραπεζιτών όσον αφορά την προοπτική αύξησης των επιτοκίων στην Ευρώπη.

Οι αγορές χρήματος κινούνται σε πιο «αυστηρή» (hawkish) κατεύθυνση, καθώς η εκτίναξη των τιμών ενέργειας αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ως αποτέλεσμα, τα συμβόλαια ανταλλαγής (swaps) τιμολογούν πλέον τέσσερις πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντός των επόμενων 12 μηνών, καθώς και πέντε αντίστοιχες αυξήσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE).

Αυτά τα στοιχήματα απέχουν πολύ από τον τόνο που υιοθέτησαν πρόσφατα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Η ΕΚΤ επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν προδεσμεύεται για περαιτέρω βήματα μετά τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ενώ αρμόδιοι παράγοντες θεώρησαν τότε τα στοιχήματα για τρεις αυξήσεις ως υπερβολικά επιθετικά. Παράλληλα, οι οικονομολόγοι προβλέπουν μόλις μία ή δύο ακόμη αυξήσεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η BoE δεν έχει αυξήσει τα επιτόκια φέτος, ο υποδιοικητής Ντέιβ Ράμσντεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ικανοποιημένος με την τρέχουσα νομισματική πολιτική, αν και αναγνώρισε την ύπαρξη ανοδικών κινδύνων. Η τράπεζα συνεδριάζει την Πέμπτη και δεν αναμένεται αλλαγή στάσης. Νωρίτερα φέτος, ο διοικητής Άντριου Μπέιλι είχε αμφισβητήσει την τιμολόγηση της αγοράς για δύο αυξήσεις, λιγότερες από τις μισές σε σχέση με όσες θεωρούνται πιθανές σήμερα.

«Η τιμολόγηση των αγορών βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όσα μας μεταφέρει η Τράπεζα της Αγγλίας», δήλωσε ο Τζέιμς Σμιθ, οικονομολόγος της ING. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Μπέιλι ενδέχεται να αμφισβητήσει εκ νέου τις εκτιμήσεις της αγοράς, αλλά «αυτές οι προειδοποιήσεις πιθανότατα θα πέσουν στο κενό».

Αν και είναι σύνηθες οι αγορές να παρασύρονται και να στοιχηματίζουν σε περισσότερες αυξήσεις ή μειώσεις από αυτές που υποδεικνύουν οι κεντρικοί τραπεζίτες, το μέγεθος της σημερινής απόκλισης είναι ασυνήθιστο. Αυτό οφείλεται στην αβεβαιότητα για τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις παράπλευρες επιπτώσεις της στον πληθωρισμό.

Η αναπροσαρμογή προς περισσότερες αυξήσεις αυτή την εβδομάδα πυροδοτήθηκε από το νέο κύμα ανόδου στις τιμές της ενέργειας. Το φυσικό αέριο εκτινάχθηκε σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2022, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου σημείωσαν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη, ξεπερνώντας τα 108 δολάρια το βαρέλι, καθώς ένας κρίσιμος αγωγός της Σαουδικής Αραβίας παραμένει εκτός λειτουργίας.

Καθώς οι φόβοι για τον πληθωρισμό λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης διαχέονται στις αγορές, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν εκτιναχθεί. Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καταγράφουν το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο σερί ανόδου των τελευταίων ετών, ενώ το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

«Πρόκειται για ένα εξωτερικό σοκ εκτός του ελέγχου τους», ανέφερε ο Ελίας Χαντάντ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Brown Brothers Harriman & Co., αναφερόμενος στους φορείς χάραξης πολιτικής. «Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να διασφαλίσουν ότι το ενεργειακό σοκ δεν θα μεταδοθεί στον δομικό πληθωρισμό και στις πληθωριστικές προσδοκίες».

Η BoE αναμένεται να τοποθετηθεί για την αύξηση του ενεργειακού κόστους στην επικείμενη συνεδρίασή της. Τα swaps ενσωματώνουν πιθανότητα 30% για αύξηση επιτοκίων, ένα ενδεχόμενο που θεωρούνταν εξαιρετικά απίθανο μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Οι διαπραγματευτές θα παρακολουθήσουν στενά τη διατύπωση της ανακοίνωσης, καθώς δεν θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου. Τον Μάρτιο, όταν η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι ήταν «έτοιμη να αναλάβει δράση» για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό από την εκτόξευση των τιμών ενέργειας, η αγορά έσπευσε να τιμολογήσει υψηλότερα επιτόκια, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί καμία αύξηση στη συνέχεια.

«Είναι αρκετά δύσκολο για τον διοικητή Μπέιλι να φανεί πιο επιθετικός από την ίδια την αγορά», σχολίασε ο Μογέν Ισλάμ, αναλυτής της Barclays.

«Με την αύξηση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ έφτασε ήδη στο ανώτατο όριο του ονομαστικού ουδέτερου επιτοκίου, όπως το εκτιμούν οι ίδιοι οι οικονομολόγοι της. Τρεις επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων από τα σημερινά επίπεδα θα οδηγούσαν το βασικό επιτόκιο σε αυστηρά περιοριστικό έδαφος, εξέλιξη στην οποία θα δίσταζαν να προχωρήσουν ακόμη και τα πιο επιθετικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά την BoE, οι εκτιμήσεις για το ουδέτερο επιτόκιο διαφέρουν σημαντικά ακόμη και εντός της επιτροπής νομισματικής πολιτικής, αλλά μια εκτίμηση βάσει του κανόνα Taylor τοποθετεί τα επιτόκια της τράπεζας σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από το σχεδόν 4,75% που προεξοφλούν οι αγορές σε ορίζοντα ενός έτους», δήλωσε ο Βεν Ραμ, αναλυτής στρατηγικής διακρατικών στοιχείων ενεργητικού (cross-asset strategist) του Bloomberg.

Απόκλιση

Παρότι τα συμβόλαια swaps αποτελούν δείκτη των προσδοκιών για τα επιτόκια, υπάρχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στη δραστηριότητα της συγκεκριμένης αγοράς, καθώς οι διαπραγματευτές δεν τοποθετούνται μόνο προς μία κατεύθυνση, αλλά παράλληλα αντισταθμίζουν τον κίνδυνο (hedging) έναντι των διακυμάνσεων του κόστους δανεισμού.

Οι δείκτες αναμενόμενης μεταβλητότητας των αγορών για τα διετή swaps στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη τον επόμενο μήνα έχουν σημειώσει κατακόρυφη άνοδο, αν και παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τις κορυφές του Μαρτίου. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει εάν υπάρξουν νέες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα παραμείνει αυξημένος για κάποιο διάστημα, καθώς το τρέχον σοκ στις τιμές από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο. Καθώς οι δημοσιογράφοι την πίεζαν επανειλημμένα, η ίδια αναγνώρισε το χάσμα με την τιμολόγηση των επιτοκίων από τις αγορές.

«Οι αγορές κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», κατέληξε.

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