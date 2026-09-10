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Ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης που έχει αναπτύξει η Bloomberg Economics και χρησιμοποιεί τις προηγούμενες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής για να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας «βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Φεβρουάριο, νωρίτερα από ό,τι προβλέπει η πλειονότητα των οικονομολόγων.

Το μοντέλο, το οποίο αναπαράγει ένα εργαλείο που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των κινδύνων γύρω από τις βασικές προβλέψεις της, εκτιμά ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σε αύξηση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4%, κατά την πρώτη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του 2027.

Αντίθετα, η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων τοποθετεί το επιτόκιο στο 3,75%, χωρίς νέα αύξηση τον Φεβρουάριο.

Οι τιμές ενέργειας αλλάζουν τα δεδομένα

Η εκτίμηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για τη νομισματική πολιτική, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργούν νέους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Η πλειονότητα των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg εκτιμά ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αντιμετωπίσει την άμεση πληθωριστική πίεση ως προσωρινή, αντανακλώντας και την τρέχουσα πλειοψηφική άποψη στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής.

Το μοντέλο, ωστόσο, καταλήγει ότι η ισορροπία των κινδύνων μετατοπίζεται αρκετά ώστε να δικαιολογεί μια αύξηση επιτοκίων σε πέντε μήνες.

Πώς λειτουργεί το μοντέλο

Για να καταλήξει στην πρόβλεψή του, το μοντέλο αξιοποιεί τα πιο πρόσφατα οικονομικά δεδομένα και εξετάζει πώς θα είχε αντιδράσει η Τράπεζα της Αγγλίας σε αντίστοιχα επεισόδια στο παρελθόν.

Έχει εκπαιδευτεί με περισσότερους από 50 οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς δείκτες, με δεδομένα που ξεκινούν από το 1997, όταν η Τράπεζα της Αγγλίας απέκτησε την ανεξαρτησία της.

Οι πιθανοτικές προβλέψεις για τη νομισματική πολιτική βασίζονται στις προσδοκίες της αγοράς για τις τιμές ενέργειας και τα επιτόκια. Ιστορικά, το μοντέλο έχει αποδειχθεί σχετικά ακριβές: την τελευταία δεκαετία θα είχε προβλέψει περίπου τις μισές έως τα δύο τρίτα των πραγματικών μεταβολών επιτοκίων, ενώ πολύ σπάνια είχε προαναγγείλει μια κίνηση που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Οι Αντρέι Σοκόλ και Νταν Χάνσον της Bloomberg Economics εκτιμούν ότι, εφόσον οι τιμές ενέργειας κινηθούν γενικά σύμφωνα με τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς, η αύξηση των επιτοκίων θα γίνεται ολοένα δυσκολότερο να αποφευχθεί.

Βρετανία: Εκτεθειμένη στις τιμές του φυσικού αερίου

Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα έντονες πιέσεις ενόψει του χειμώνα, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο, ενώ διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στη Βρετανία έχουν ήδη ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε σοβαρή ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον κίνδυνο οι πληθωριστικές πιέσεις να παραμείνουν ισχυρές και κατά τους πρώτους μήνες του 2027.

«Η πρόβλεψη του μοντέλου ότι οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων θα ενισχύονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα συνάδει με την πρόσφατη μεταβολή στις τιμές ενέργειας – ιδιαίτερα του φυσικού αερίου», σημειώνουν οι Σοκόλ και Χάνσον.

Κίνδυνος πληθωρισμού 4%

Εφόσον η άνοδος των τιμών ενέργειας διατηρηθεί, είναι πιθανό ο πληθωρισμός στη Βρετανία να φτάσει το 4% στις αρχές του νέου έτους, όταν η Ofgem θα προχωρήσει στην επόμενη αναπροσαρμογή του ανώτατου ορίου στις τιμές ενέργειας.

Ένα τέτοιο επίπεδο θα αποτελούσε ιδιαίτερη ανησυχία για την Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι όταν ο πληθωρισμός διατηρείται τόσο ψηλά, τα νοικοκυριά αρχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις μελλοντικές τιμές.

Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει τον κίνδυνο να μεταβληθούν προς τα πάνω οι πληθωριστικές προσδοκίες, δημιουργώντας ένα πιο επίμονο πρόβλημα για τη νομισματική πολιτική.

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