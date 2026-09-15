Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην τελική ευθεία μπαίνει η επιστροφή ενοικίου, με τις πρώτες πληρωμές να προγραμματίζονται για το τέλος Νοεμβρίου και την ΑΑΔΕ να ετοιμάζει το ηλεκτρονικό «ξεσκόνισμα» των δικαιούχων. Μέχρι τότε, όσοι περιμένουν την ενίσχυση έχουν μία τελευταία ευκαιρία να βάλουν σε τάξη τα στοιχεία τους, καθώς ένα λάθος στο Ε1 ή στο μισθωτήριο μπορεί να τους κοστίσει χρήματα ή ακόμη και την ίδια την πληρωμή.

Η ημερομηνία που πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές είναι η 30ή Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στη φορολογική δήλωση, πριν «κλειδώσουν» τα στοιχεία πάνω στα οποία θα υπολογιστεί η ενίσχυση. Όσοι έχουν κάποια εκκρεμότητα ή διαπιστώσουν ότι κάτι δεν έχει δηλωθεί σωστά θα πρέπει επομένως να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις και να μην περιμένουν την ημέρα της πληρωμής για να διαπιστώσουν το πρόβλημα.

Ο πρώτος έλεγχος αφορά το Ε1 και συγκεκριμένα το εάν εμφανίζεται σωστά το ποσό του ενοικίου που πραγματικά καταβλήθηκε μέσα στο 2025. Για την κύρια κατοικία ο έλεγχος γίνεται στους κωδικούς 811 έως 816 και για τη φοιτητική κατοικία στους κωδικούς 817 έως 822. Τα ποσά αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πάνω στην ετήσια δαπάνη ενοικίου θα υπολογιστεί η επιστροφή.

Αμέσως μετά πρέπει να ελεγχθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ο αριθμός του μισθωτηρίου και τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση. Εάν έχει γίνει λάθος ή υπάρχει παράλειψη, ο φορολογούμενος έχει περιθώριο να προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθώσεις.

Όπου χρειάζεται τροποποιητική δήλωση, αυτή μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο, εφόσον πρόκειται για διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων που δεν μεταβάλλει τη φορολογική υποχρέωση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025. Εάν υπήρξαν δύο ή περισσότερες μισθώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά τόσο οι διαφορετικές περίοδοι όσο και τα ποσά που καταβλήθηκαν για καθεμία. Το ίδιο ισχύει όταν μέσα στο έτος έγινε τροποποίηση του μισθωτηρίου.

Έλεγχο χρειάζονται και οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις. Το γεγονός ότι τα στοιχεία είχαν συμπληρωθεί αυτόματα δεν σημαίνει ότι είναι κατ’ ανάγκη όλα σωστά. Ο αριθμός του μισθωτηρίου και το ποσό του ενοικίου θα πρέπει να συγκριθούν με τα πραγματικά δεδομένα της μίσθωσης και, εφόσον υπάρχει απόκλιση, να διορθωθούν εγκαίρως.

Ξεχωριστή προσοχή απαιτείται για τη φοιτητική κατοικία, καθώς εκεί μπορεί να προκύψει πρόσθετη επιστροφή έως 800 ευρώ. Οι γονείς με εξαρτώμενα παιδιά που σπουδάζουν θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας και τα στοιχεία που συνδέουν τη μίσθωση με τον φοιτητή.

Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος του IBAN στο myAADE. Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση πρέπει να είναι σωστά δηλωμένος και επιβεβαιωμένος, ώστε όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση να μπορεί να γίνει χωρίς εμπόδια η πίστωση των χρημάτων.

Το ποσό που θα πάρει κάθε δικαιούχος προκύπτει από έναν σχετικά απλό υπολογισμό. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 και δηλώθηκε στο Ε1 του 2026. Έτσι, ένας ενοικιαστής που πλήρωνε 600 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το έτος έχει ετήσια δαπάνη 7.200 ευρώ και δικαιούται επιστροφή 600 ευρώ. Αν το μηνιαίο ενοίκιο ήταν 800 ευρώ, η επιστροφή φτάνει τα 800 ευρώ, εφόσον βεβαίως πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Για την κύρια κατοικία το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς παιδιά, τα 850 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και τα 900 ευρώ με δύο παιδιά, ενώ προστίθενται άλλα 50 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ανώτατο ποσό. Εάν το 1/12 της πραγματικής ετήσιας δαπάνης είναι μικρότερο, καταβάλλεται το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά κατοικία.

Πριν, πάντως, φτάσουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, θα προηγηθεί το ηλεκτρονικό «κόσκινο» της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία του Ε1 του ενοικιαστή θα διασταυρωθούν με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο αλλά και με τη φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη. Εάν το ποσό που εμφανίζεται στο Ε1 του ενοικιαστή είναι μεγαλύτερο τόσο από εκείνο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου όσο και από εκείνο που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής, θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των δύο τελευταίων.

Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλώσει ο ίδιος ο ενοικιαστής.

Στην πληρωμή μπαίνει και εισοδηματικό κριτήριο. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, μπορεί να φτάνει έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως τις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.

Οι διασταυρώσεις δεν θα αναζητούν μόνο λάθη αλλά και ανακριβείς δηλώσεις. Όποιος εντοπιστεί να έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία για κύρια ή φοιτητική κατοικία θα πρέπει να επιστρέψει ολόκληρη την ενίσχυση εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλείεται από την επιδότηση για τρία χρόνια.

Διαβάστε ακόμη

Το χωριό που ζει από τον πηλό

Αγορά ακινήτου κάτω από την αντικειμενική: Πόσα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία

Γιατί οι πελάτες κρύβουν στις τσέπες τους αντικείμενα από τα εστιατόρια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ