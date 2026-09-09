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Η Σενεγάλη βρίσκεται στο επίκεντρο των αγορών ομολόγων των αναδυόμενων οικονομιών, μετά την αποκάλυψη πριν από δύο χρόνια ενός κρυφού χρέους δισεκατομμυρίων δολαρίων που άλλαξε την εικόνα των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές ήταν αν η χώρα της Δυτικής Αφρικής θα μπορούσε να αποφύγει να γίνει η πρώτη στην ήπειρο μετά την Αιθιοπία το 2023 που θα οδηγηθεί σε αδυναμία πληρωμών. Η απάντηση ήρθε την Τρίτη, όταν η κυβέρνηση παρουσίασε ένα πρόγραμμα διάσωσης σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση ευρωομολόγων ύψους σχεδόν 5 δισ. δολαρίων.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες πιέσεις στα ομόλογα της χώρας, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται πλέον για μια δύσκολη και πιθανώς μακρά διαδικασία σταθεροποίησης μιας οικονομίας που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υπόδειγμα δημοσιονομικής διαχείρισης στην περιοχή.

Το δύσκολο στοίχημα της αναδιάρθρωσης

Η διαδικασία δεν αφορά μόνο τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και το πολιτικό περιβάλλον. Ο πρόεδρος Μπασίρου Ντιομάγι Φαγιέ απέλυσε τον πρώην σύμμαχό του και πρωθυπουργό Ουσμάν Σόνκο τον Μάιο, μετά τη διαφωνία τους για την αναδιάρθρωση του χρέους.

Ο Σόνκο, ο οποίος πλέον είναι πρόεδρος του κοινοβουλίου, έχει ταχθεί κατά της λύσης αυτής και μετά τη συμφωνία με το ΔΝΤ ζήτησε «υγιή συζήτηση» για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η χώρα.

Παράλληλα, η υπόθεση της Σενεγάλης αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς αναμένεται να αποτελέσει δοκιμή για τον τρόπο με τον οποίο οι αναδυόμενες οικονομίες διαχειρίζονται σύνθετες κρίσεις χρέους.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα λεγόμενα Total Return Swaps (TRS), χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από τη Σενεγάλη και άλλες χώρες και έχουν προκαλέσει την κριτική του ΔΝΤ λόγω της ομοιότητάς τους με μορφές δανεισμού.

Νέο τεστ για το Κοινό Πλαίσιο της G20

Η αναδιάρθρωση της Σενεγάλης θα αποτελέσει επίσης δοκιμασία για το Κοινό Πλαίσιο της G20, το οποίο δημιουργήθηκε ώστε οι υπερχρεωμένες χώρες να μπορούν να διαπραγματεύονται ελάφρυνση χρέους με διαφορετικές κατηγορίες πιστωτών, από κρατικούς δανειστές όπως η Κίνα έως ιδιώτες επενδυτές ομολόγων.

Στις προηγούμενες περιπτώσεις, όπως της Ζάμπιας, της Γκάνας και της Αιθιοπίας, οι διαδικασίες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αργές και περίπλοκες, καθώς υπήρχαν διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών πιστωτών.

Η κυβέρνηση της Σενεγάλης δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει μια βελτιωμένη έκδοση του μηχανισμού, με ταχύτερα χρονοδιαγράμματα, καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και παράλληλες διαπραγματεύσεις με διαφορετικές ομάδες πιστωτών.

Ο υπουργός Οικονομικών Cheikh Diba ανέφερε ότι η χώρα θα οργανώσει συνάντηση υπό την αιγίδα του ΔΝΤ, στην οποία θα συμμετάσχουν πολυμερείς οργανισμοί, επίσημοι πιστωτές και ιδιώτες επενδυτές.

Η κρίσιμη ημερομηνία

Παρότι η Σενεγάλη δεν έχει ανακοινώσει επίσημα στάση πληρωμών, οι προηγούμενες χώρες που μπήκαν σε αντίστοιχη διαδικασία σταμάτησαν την εξυπηρέτηση του χρέους τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμή έρχεται στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν λήγει η προθεσμία πληρωμής τόκων για ένα από τα ευρωομόλογα της χώρας.

Το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα δείξει αν οι νέες βελτιώσεις στο πλαίσιο της G20 μπορούν πράγματι να επιταχύνουν τις διαδικασίες ή αν η Σενεγάλη θα ακολουθήσει τον δύσκολο δρόμο που αντιμετώπισαν άλλες αφρικανικές οικονομίες.

Για τις αγορές, η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο μια χώρα της Δυτικής Αφρικής. Αποτελεί ένα ακόμη τεστ για το κατά πόσο η διεθνής αρχιτεκτονική διαχείρισης κρατικού χρέους μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες κρίσεις των αναδυόμενων οικονομιών.

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