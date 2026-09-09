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Τρεις παρεμβάσεις που καλύπτουν διαφορετικές φάσεις της ζωής ενός παιδιού, από τη γέννηση και τον βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι τα χρόνια του πανεπιστημίου, φέρνουν μεγαλύτερες ενισχύσεις και ανοίγουν την περίμετρο των δικαιούχων για χιλιάδες οικογένειες.

Το νέο πακέτο οικογενειακής πολιτικής δίνει αυτή τη φορά μεγαλύτερο βάρος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Στο επίδομα γέννησης δημιουργείται νέα κλίμακα για τις πολύτεκνες οικογένειες, στα voucher αυξάνεται κατά 10% η αποζημίωση και καταργείται ο εισοδηματικός «κόφτης» για τους τρίτεκνους, ενώ ενισχύεται σημαντικά και η χρηματοδότηση για τη σίτιση των φοιτητών.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Όπως διευκρινίστηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων, για τις οικογένειες με ένα και δύο παιδιά είχε προηγηθεί η μεγάλη φορολογική παρέμβαση του 2026, με μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η συγκεκριμένη περίμετρος αφορά περίπου 800.000 οικογένειες με ένα παιδί και άλλες 750.000 με δύο παιδιά. Η επόμενη φάση της οικογενειακής πολιτικής στρέφεται έτσι περισσότερο σε τρίτεκνους και πολύτεκνους, όπου οι ανάγκες αυξάνονται όσο μεγαλώνει η οικογένεια.

Επίδομα γέννησης: Σπάει το «ταβάνι» των 3.500 ευρώ

Η σημαντικότερη άμεση οικονομική ενίσχυση αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώνεται το επίδομα γέννησης.

Σήμερα, για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω το ποσό φτάνει στα 3.500 ευρώ, χωρίς να αυξάνεται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Με το νέο καθεστώς αυτό αλλάζει και προστίθενται 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Έτσι, για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα διαμορφώνεται στα 4.500 ευρώ, για πέντε στα 5.500 ευρώ και για έξι στα 6.500 ευρώ. Για επτά παιδιά φτάνει στα 7.500 ευρώ, ενώ η κλιμάκωση συνεχίζεται με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ημερομηνία εφαρμογής, καθώς η αύξηση δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις που θα γίνουν μετά την ενεργοποίηση της ρύθμισης. Το νέο ποσό ισχύει για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας επομένως και πολύτεκνες οικογένειες που απέκτησαν ήδη παιδί μέσα στη χρονιά.

Από τη νέα κλίμακα εκτιμάται ότι θα ωφελούνται περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες κάθε χρόνο.

Η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων για το δημογραφικό, μαζί με το επίδομα παιδιού Α21 και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που συνδέονται πλέον περισσότερο με τον αριθμό των τέκνων.

Voucher: Περισσότερα χρήματα και υψηλότερα εισοδηματικά όρια

Διπλή είναι η αλλαγή για τις οικογένειες που διεκδικούν voucher για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Πρώτον, η αξία της αποζημίωσης αυξάνεται κατά 10%, ενισχύοντας το ποσό που διατίθεται για τη φιλοξενία κάθε παιδιού.

Δεύτερον, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ σε όλες τις κατηγορίες. Η αλλαγή αυτή διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και μπορεί να βάλει στο πρόγραμμα οικογένειες οι οποίες μέχρι σήμερα έμεναν εκτός επειδή ξεπερνούσαν, ακόμη και οριακά, τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά τους τρίτεκνους. Για τις οικογένειες με τρία παιδιά καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τα voucher, μετά την αντίστοιχη κατάργηση των ορίων για τους πολύτεκνους.

Αυτό σημαίνει ότι το οικογενειακό εισόδημα παύει να λειτουργεί ως «κόφτης» για την πρόσβαση των τρίτεκνων στο πρόγραμμα. Το νέο σύστημα συνδυάζει έτσι υψηλότερη αξία voucher, μεγαλύτερα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες και ελεύθερη πρόσβαση από πλευράς εισοδηματικού κριτηρίου για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Κατά την εξειδίκευση των μέτρων, το οικονομικό επιτελείο ενέταξε ρητά τα voucher στην ευρύτερη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών, επισημαίνοντας ότι οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να προστεθούν στις φορολογικές ελαφρύνσεις που ήδη εφαρμόζονται για οικογένειες με ένα και δύο παιδιά.

Από 2 στα 3 ευρώ η φοιτητική σίτιση

Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί τα παιδιά μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης για τη φοιτητική σίτιση.

Η ημερήσια αποζημίωση αυξάνεται από τα 2 στα 3 ευρώ, δηλαδή κατά 50%. Ακόμη μεγαλύτερο γίνεται το ποσό στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου το ημερήσιο σιτηρέσιο ανεβαίνει από τα 2,45 στα 3,50 ευρώ.

Η έκταση της παρέμβασης αποτυπώνεται και στο συνολικό κονδύλι. Η ετήσια χρηματοδότηση για τη φοιτητική σίτιση αυξάνεται από τα 56 εκατ. ευρώ στα 83 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 27 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος σπουδών, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που συντηρούν φοιτητές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βάρη του οικογενειακού προϋπολογισμού.

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