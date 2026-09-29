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Με το βλέμμα στην αυξανόμενη ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο και στις ανατροπές που προκαλεί στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας η σύγκρουση στο Ιράν, οι μέτοχοι της κοινοπραξίας LNG Canada ενέκριναν την επέκταση του μεγάλου καναδικού έργου.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι της κοινοπραξίας, με επικεφαλής τη Shell, έδωσαν το «πράσινο φως» για τον διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγής LNG, προχωρώντας σε επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ασιατικές αγορές ενέργειας βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά.

Η απόφαση για την πολυαναμενόμενη δεύτερη φάση του έργου στο Κίτιματ της Βρετανικής Κολομβίας θα αυξήσει τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα στους 28 εκατ. μετρικούς τόνους LNG ετησίως, ανακοίνωσε η Shell την Τρίτη όπως αναφέρει το Bloomberg. Η μονάδα στη δυτική ακτή του Καναδά παρήγαγε το πρώτο της LNG τον Ιούνιο του 2025, ενώ η επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ο πόλεμος στο Ιράν και oι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή έχει ωθήσει τους εισαγωγείς LNG να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού εκτός Μέσης Ανατολής, δημιουργώντας ευκαιρίες για εξαγωγείς από τις ΗΠΑ έως τη Νιγηρία.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει παρουσιάσει τη χώρα του ως έναν από τους βασικούς υποψήφιους για να καλύψει μέρος του κενού στην παγκόσμια αγορά. Μάλιστα, πέρυσι είχε συμπεριλάβει την προτεινόμενη επέκταση του LNG Canada σε κατάλογο έργων «εθνικής οικοδόμησης».

Η σημερινή απόφαση υπογραμμίζει παράλληλα τη στρατηγική της Shell να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά LNG. Οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες θεωρούν το φυσικό αέριο σημαντικό καύσιμο «γέφυρα» κατά τη μετάβαση προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλότερων εκπομπών, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών τα τελευταία χρόνια.

Οι τιμές φυσικού αερίου σε πολλές περιοχές του κόσμου έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν περιόρισε δραστικά τις ροές LNG από τον Περσικό Κόλπο. Ως αποτέλεσμα, οι εκτιμήσεις για πιθανό πλεόνασμα στην αγορά έχουν δώσει τη θέση τους σε ανησυχίες για περιορισμένη προσφορά.

Η Shell κατέχει ποσοστό 40% στο LNG Canada. Η γεωγραφική θέση του έργου στη δυτική ακτή του Καναδά του προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην τροφοδοσία της ασιατικής αγοράς, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτεροι αγοραστές LNG παγκοσμίως, χωρίς τα φορτία να χρειάζεται να διέρχονται από κρίσιμα σημεία συμφόρησης στις θαλάσσιες μεταφορές.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης η Petroliam Nasional Bhd (Petronas), η PetroChina, η Mitsubishi Corp. και η Korea Gas. Η MidOcean Energy, εταιρεία που ανήκει στην επενδυτική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων EIG, διαθέτει επίσης συμμετοχή μέσω της Petronas.

Παράλληλα, η XRG του Άμπου Ντάμπι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο στο έργο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με υφιστάμενους μετόχους, μεταξύ των οποίων και η PetroChina, για την αγορά μέρους των συμμετοχών τους στην πρώτη φάση του έργου.

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