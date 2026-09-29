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Μια πρώτη, προσεκτική επανεκκίνηση της εφοδιαστικής αλυσίδας LNG του Κατάρ καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, με περισσότερα πλοία που συνδέονται με την QatarEnergy να πραγματοποιούν και πάλι ορατές διελεύσεις από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Στη νέα εικόνα υπάρχει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, μέσω της GasLog.

Σύμφωνα με στοιχεία των Kpler και LSEG που επικαλείται το Reuters, το GasLog Skagen εμφανίστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου ανοικτά της Σρι Λάνκα, μεταφέροντας φορτίο LNG που είχε φορτωθεί στο Ras Laffan του Κατάρ. Το πλοίο τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικών συμφερόντων GasLog LNG Services και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου βρισκόταν εντός του Κόλπου, όπου από την έναρξη του πολέμου εκτελούσε μεταφορές καταριανού LNG προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Το GasLog Skagen, κατασκευής 2013, έχει μεταφορική ικανότητα 155.000 κυβικών μέτρων LNG και βρίσκεται υπό την τεχνική διαχείριση της GasLog, σύμφωνα με τα στοιχεία του στόλου της εταιρείας.

Η επανεμφάνισή του εκτός του Ορμούζ αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εικόνας που είχε προηγηθεί. Τον Αύγουστο, τα δεδομένα της Kpler δεν κατέγραψαν καμία ορατή διέλευση LNG carrier που να συνδέεται με το Κατάρ ή να μεταφέρει φορτίο από το Ras Laffan. Αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ορισμένα πλοία να πέρασαν με απενεργοποιημένο AIS, ωστόσο η σαφής αύξηση των ορατών κινήσεων μέσα στον Σεπτέμβριο αποτελεί αλλαγή τάσης.

Και το GasLog Skagen δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Το Al Shamal, επίσης με φορτίο καταριανής προέλευσης, είχε εντοπιστεί τελευταία φορά εντός του Στενού στις 19 Σεπτεμβρίου και επανεμφανίστηκε στην εξωτερική πλευρά του Ορμούζ περίπου στις 24-25 Σεπτεμβρίου. Τα Mesaimeer και Al Ghashamiya έχουν επίσης εμφανιστεί εκτός Κόλπου με φορτία από το Ras Laffan.

Η εικόνα δείχνει ότι η Ντόχα επιχειρεί σταδιακά να ξαναβάλει περισσότερα φορτία στη διεθνή αγορά, έπειτα από μήνες εξαιρετικά περιορισμένων εξαγωγών. Η απόσταση από την κανονικότητα, ωστόσο, παραμένει μεγάλη: οι καταριανές εξαγωγές LNG είχαν μειωθεί κατά περίπου 96%, με μόλις 18 φορτία να έχουν παραδοθεί έως το τέλος Αυγούστου έναντι 509 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Για τη ναυλαγορά LNG, η εξέλιξη έχει διπλή ανάγνωση. Η επιστροφή περισσότερων φορτίων από το Ras Laffan δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για διαθέσιμη χωρητικότητα, αλλά το Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί περιοχή αυξημένου επιχειρησιακού και ασφαλιστικού κινδύνου. Συνεπώς, οι τελευταίες διελεύσεις αποτελούν περισσότερο ένδειξη μερικής επανεκκίνησης παρά επιστροφής στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την κρίση.

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