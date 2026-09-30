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Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η οικονομία της Κίνας έχει αποδειχθεί ανθεκτική και δυναμική, καλώντας σε προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων ολόκληρου του έτους και για ένα καλό ξεκίνημα στο 15ο πενταετές σχέδιο.

«Η οικονομία της χώρας μας έχει προχωρήσει παρά τις πιέσεις», δήλωσε ο Σι την Τετάρτη, σε δεξίωση για την 77η επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην πρώτη σημαντική ομιλία του μετά τη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Πρέπει να επιμείνουμε στη γενική αρχή της επιδίωξης προόδου με παράλληλη διασφάλιση της σταθερότητας και να εφαρμόσουμε πλήρως και πιστά τη νέα φιλοσοφία ανάπτυξης».

Η κυβέρνηση της Κίνας παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ένα σχέδιο για την αποκατάσταση της δυναμικής της παραπαίουσας οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια τόνωσης από το 2024. Παρότι οι αρχές στοχεύουν σε ανάπτυξη 4,5%-5% φέτος, ο ρυθμός επέκτασης υποχώρησε κάτω από αυτό το εύρος το περασμένο τρίμηνο. Οι αρχές ανακοίνωσαν επιδοτήσεις στεγαστικών δανείων και επέκτειναν τη χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας για υποδομές, τεχνολογία και άλλους στοχευμένους τομείς, μέτρα που αποσκοπούν στο να συμβάλουν στην επίτευξη του φετινού στόχου ανάπτυξης, μεταδίδει το Bloomberg.

Ο Τραμπ και ο Σι, κατά τη σύνοδο κορυφής τους στην Ουάσιγκτον, επιβεβαίωσαν εκ νέου ένα πλαίσιο για τη διαχείριση του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία έως τον Ιανουάριο, να μειώσουν τους δασμούς σε αγαθά μη στρατηγικής σημασίας αξίας 60 δισ. δολαρίων και να θεσπίσουν έναν μηχανισμό επικοινωνίας για τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

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