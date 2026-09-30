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Στο κατώφλι του 1 δισ. ευρώ βρίσκεται πλέον ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, με τη νέα γενιά της οικογένειας Σαράντη να καλείται να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη αλλαγή μεγέθους στην ιστορία του.

Η εξαγορά της Δωδώνης, η προσθήκη της Κάμπος Χίου, η ανάπτυξη της νέας μονάδας χαλουμιού στην Κύπρο και η ίδρυση εταιρειών σε τρεις ακόμη ευρωπαϊκές αγορές διαμορφώνουν έναν όμιλο πολύ μεγαλύτερο από εκείνον που παρέλαβαν τα έξι παιδιά του Τάκη και του Μιχάλη Σαράντη.

Η οικονομική έκθεση για τη χρήση 2025 αποκαλύπτει για πρώτη φορά ολόκληρη την εικόνα πίσω από αυτή την επέκταση: το ακριβές τίμημα για τη Δωδώνη, τη χρηματοδότηση των εξαγορών, τις νέες κεφαλαιακές ενισχύσεις στις θυγατρικές και την αύξηση του δανεισμού. Κυρίως, όμως, δείχνει ότι, εάν η Δωδώνη είχε ενσωματωθεί στα αποτελέσματα από την αρχή της περασμένης χρονιάς, οι πωλήσεις των Ελληνικών Γαλακτοκομείων θα είχαν ήδη φθάσει τα 919,4 εκατ. ευρώ.

Η Δωδώνη ενοποιήθηκε μόλις από τις 30 Νοεμβρίου 2025 και, επομένως, συνεισέφερε ουσιαστικά για έναν μήνα στον δημοσιευμένο κύκλο εργασιών των 749,7 εκατ. ευρώ. Με μια πλήρη χρήση μπροστά και με τη διοίκηση να θέτει ως στόχο για το 2026 νέα αύξηση του κύκλου εργασιών, το όριο του 1 δισ. ευρώ βρίσκεται πλέον σε άμεση απόσταση.

Η Δωδώνη

Η μεγαλύτερη κίνηση της χρονιάς ήταν η απόκτηση του 100% της Δωδώνης από τη Vivartia. Το τίμημα, το οποίο δεν είχε γνωστοποιηθεί κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ανήλθε σε 110 εκατ. ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Η αποτίμηση της συναλλαγής οδήγησε στην αναγνώριση υπεραξίας 47,77 εκατ. ευρώ, αξίας 43,11 εκατ. ευρώ για το σήμα Δωδώνη και 6,8 εκατ. ευρώ για το πελατολόγιο. Κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, ο υποόμιλος διέθετε περιουσιακά στοιχεία 193,1 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις 130,9 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβανόταν τραπεζικός δανεισμός 89,05 εκατ. ευρώ.

Το οικονομικό αποτύπωμα της Δωδώνης δεν περιορίζεται, επομένως, στο τίμημα των 110 εκατ. ευρώ. Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ανέλαβαν παράλληλα τον δανεισμό της και έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούν νέα κεφάλαια στις δραστηριότητές της. Μέσα στο 2026 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 15 εκατ. ευρώ στη Dodoni Cyprus, μία από τις πρώτες κινήσεις μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Τα pro forma στοιχεία δίνουν παράλληλα μια πρώτη εικόνα για το αποτύπωμα που θα είχε η Δωδώνη σε μια πλήρη χρήση. Εάν η γαλακτοβιομηχανία είχε αποκτηθεί την 1η Ιανουαρίου 2025, ο ενοποιημένος τζίρος θα ανερχόταν σε 919,4 εκατ. ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη θα διαμορφώνονταν σε 26,4 εκατ. ευρώ, έναντι των 29,7 εκατ. ευρώ που δημοσιεύθηκαν.

Η σύγκριση δεν αποτελεί αυτοτελή αποτύπωση της κερδοφορίας της Δωδώνης, καθώς μεσολαβούν ενοποιητικές εγγραφές, επιμετρήσεις και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις. Δείχνει πάντως ότι η ενσωμάτωσή της δεν είναι μόνο υπόθεση αύξησης του τζίρου, αλλά συνοδεύεται από χρηματοδοτικές ανάγκες και ένα πρώτο κόστος ενσωμάτωσης, προτού αποτυπωθούν πλήρως οι συνέργειες της συναλλαγής.

Οι εξαγορές

Το 2025 δεν περιορίστηκε στη Δωδώνη. Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η απόκτηση της Κάμπος Χίου έναντι 1,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,22 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά και 500 χιλ. ευρώ αφορούσαν εγγυητικές επιστολές. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας οδήγησε στην καταγραφή λογιστικού κέρδους 1,75 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου.

Ακολούθησε τον Μάρτιο η απόκτηση της Βιομηχανίας Γάλακτος Τρικάλων «Μετέωρα» έναντι 75 χιλ. ευρώ. Την ίδια περίοδο η κυπριακή θυγατρική, που πλέον φέρει την επωνυμία Cypriot Dairies, απέκτησε και το υπόλοιπο 51% της Ν.Θ. Κουρούσιης, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.

Οι κινήσεις αυτές προστέθηκαν σε ένα χαρτοφυλάκιο που ήδη περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα της ελληνικής αγοράς: Όλυμπος, ΤΥΡΑΣ, Ροδόπη, ΑΓΝΟ, Κλιάφα και Δουμπιά. Με τη Δωδώνη και την Κάμπος Χίου, η οικογένεια Σαράντη δεν διευρύνει απλώς τον όγκο των πωλήσεων, αλλά αποκτά παρουσία σε περισσότερες κατηγορίες, από το γάλα, το γιαούρτι και τη φέτα έως τους χυμούς, τα αναψυκτικά και τα εμφιαλωμένα νερά.

Το εξωτερικό

Περίπου το 60% τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας προέρχεται πλέον από τις αγορές του εξωτερικού. Οι παραγωγικές μονάδες στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο αποτελούν τον πυρήνα αυτής της ανάπτυξης, με τη συμμετοχή των ξένων αγορών να διευρύνεται έναντι της Ελλάδας.

Το 2025 άρχισε παράλληλα η εντατική παραγωγή χαλουμιού στο νέο κυπριακό εργοστάσιο και η διάθεση του προϊόντος στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Μόνο κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ίδρυσαν νέες εταιρείες στην Ισπανία και την Πολωνία, ενώ η ρουμανική θυγατρική δημιούργησε εταιρεία στη Μολδαβία.

Η κατεύθυνση αυτή συνεχίζεται και το 2026. Η διοίκηση θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε Ρουμανία και Βουλγαρία με περαιτέρω επέκταση στις τοπικές αγορές και στην ευρύτερη βαλκανική αγορά, αλλά και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε όλες τις αγορές στις οποίες ο όμιλος διαθέτει θυγατρικές.

Στο εξωτερικό παραμένει ανοιχτό και το κεφάλαιο της Ουγγαρίας. Η απόπειρα εξαγοράς της Alföldi Tej μέσω της ρουμανικής Fabrica de Lapte Brasov είχε φθάσει σε προχωρημένο στάδιο, προτού μπλοκαριστεί τον Σεπτέμβριο του 2025 από την τότε κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν μέσω του μηχανισμού ελέγχου ξένων επενδύσεων.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Λίγους μήνες αργότερα, και αφού το ουγγρικό Δημόσιο υπαναχώρησε από το ενδεχόμενο να αποκτήσει το ίδιο την εταιρεία, ουγγρικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι κυβερνητικοί παράγοντες επιχειρούσαν να επαναφέρουν τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η συναλλαγή δεν έχει έκτοτε ολοκληρωθεί, όμως η αλλαγή κυβέρνησης στην Ουγγαρία μετά τις εκλογές του Απριλίου δημιουργεί πλέον διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον για μια υπόθεση στην οποία ο ελληνικός όμιλος είχε ήδη επενδύσει σημαντικό χρόνο και προεργασία.

Και ενώ ο όμιλος ανοίγει συνεχώς νέες αγορές στο εξωτερικό, στην Ελλάδα παραμένει ένα ακόμη μεγάλο ερωτηματικό για την επόμενη κίνησή του: η ΔΕΛΤΑ. Το όνομα της οικογένειας Σαράντη έχει συνδεθεί με το μέλλον της εταιρείας, ωστόσο οι επαφές με το CVC δεν οδήγησαν σε συμφωνία, με την απόσταση στην αποτίμηση να αποτελεί το βασικό εμπόδιο. Η ΔΕΛΤΑ παραμένει ένα από τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα του κλάδου, ενώ τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία έχουν ήδη πραγματοποιήσει δύο σημαντικές συναλλαγές με τη Vivartia, αποκτώντας πρώτα τη United Milk Company στη Βουλγαρία και στη συνέχεια τη Δωδώνη.

Ο λογαριασμός

Η αλλαγή κλίμακας αποτυπώνεται πλέον και στον ίδιο τον ισολογισμό. Το ενεργητικό του ομίλου ξεπέρασε το 1,12 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 850,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η καθαρή θέση αυξήθηκε στα 311 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, όμως, η επιθετική ανάπτυξη έχει βαρύ χρηματοδοτικό αποτύπωμα. Ο τραπεζικός δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε στα 659,6 εκατ. ευρώ, από 436,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Με τα διαθέσιμα στα 51,3 εκατ. ευρώ, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ξεπερνά τα 608 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια αυξήθηκε στο 2,65 από 2,04 και ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης στο 59,99% από 53,88%.

Στα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ύψους 705,9 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Μέσα στο 2025 η μητρική άντλησε νέα δάνεια 235 εκατ. ευρώ και αποπλήρωσε 80,65 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται χρηματοδότηση 110 εκατ. ευρώ από Alpha Bank και Eurobank, η οποία συνδέεται με την εξαγορά της Δωδώνης και τις γενικές επιχειρηματικές ανάγκες.

Την ίδια στιγμή, οι λειτουργικές ταμειακές ροές υποχώρησαν στα 56,8 εκατ. ευρώ από 102,2 εκατ. ευρώ, καθώς η αύξηση των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και οι μεταβολές στις υποχρεώσεις απορρόφησαν σημαντικό κεφάλαιο κίνησης. Οι συνολικές επενδυτικές εκροές έφθασαν τα 141,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία 44,4 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε ενσώματα και άυλα πάγια και 99,1 εκατ. ευρώ καθαρά σε εξαγορές και συστάσεις εταιρειών.

Τα περιθώρια

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,98%, στα 749,7 εκατ. ευρώ, αλλά η κερδοφορία δεν ακολούθησε με τον ίδιο ρυθμό. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν μόλις κατά 1,83%, στα 94,65 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 10,87%, στα 53,85 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 15,96%, στα 32,48 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 11,61%, στα 29,66 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο περιορίστηκε στο 21,03% από 21,46%, ενώ το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο υποχώρησε περίπου στο 12,6% από 14,3%.

Η σύγκριση επηρεάζεται και από το γεγονός ότι το 2024 είχαν καταγραφεί ασφαλιστικές αποζημιώσεις 18,27 εκατ. ευρώ, κυρίως για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Για το 2026, πάντως, η διοίκηση θέτει ρητά μεταξύ των στόχων της τη μείωση του κόστους μέσω αναδιοργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής.

Η νέα γενιά

Την ευθύνη για την επόμενη ημέρα έχει πλέον η νέα γενιά της οικογένειας. Οι δύο συνονόματοι πρώτοι ξάδελφοι, Στυλιανός Δ. Σαράντης και Στυλιανός Μ. Σαράντης, υπογράφουν την οικονομική έκθεση ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αντίστοιχα. Μαζί τους συμμετέχουν στη διοίκηση τα υπόλοιπα μέλη της νέας γενιάς, ενώ ο Τάκης και ο Μιχάλης Σαράντης παραμένουν ενεργοί, διατηρώντας παρουσία σε έναν όμιλο που οι ίδιοι δημιούργησαν και ανέπτυξαν.

Η σκυτάλη περνά έτσι σταδιακά στα έξι παιδιά των δύο αδελφών σε μια περίοδο κατά την οποία το μέγεθος, αλλά και οι απαιτήσεις του ομίλου, έχουν αλλάξει δραστικά. Για το 2026 η διοίκηση θέτει ως στόχο νέα αύξηση του κύκλου εργασιών και διατήρηση ή ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, παράλληλα με τη μείωση του κόστους. Στο ίδιο σχέδιο εντάσσονται η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού πλάνου 2026-2027 και οι προγραμματισμένες κεφαλαιακές ενισχύσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της. Η ίδια χαρακτηρίζει τους στόχους αυτούς «διαχειρίσιμους και εφικτούς» παρά το δυσμενές και μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Και το σχέδιο έχει ήδη αρχίσει να χρηματοδοτείται. Μέχρι την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων στις 31 Αυγούστου, ο όμιλος είχε προχωρήσει μέσα στο 2026 σε αυξήσεις κεφαλαίου 14 εκατ. ευρώ στη Cypriot Dairies, 15 εκατ. ευρώ στη Dodoni Cyprus και 60 χιλ. ευρώ στη Μετέωρα.

Για τη νέα γενιά, επομένως, το στοίχημα δεν είναι πλέον μόνο να περάσουν τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία το όριο του 1 δισ. ευρώ. Είναι να ενσωματώσουν τις εξαγορές, να αξιοποιήσουν τη Δωδώνη και τις διεθνείς παραγωγικές βάσεις, να επαναφέρουν τα περιθώρια και ταυτόχρονα να διαχειριστούν έναν καθαρό δανεισμό άνω των 600 εκατ. ευρώ.

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