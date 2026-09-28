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Οι ΗΠΑ και η Κίνα έδωσαν στη δημοσιότητα τις αναλυτικές λίστες προϊόντων που εντάσσονται στο σχέδιο για αμοιβαία μείωση δασμών σε εισαγωγές αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων από κάθε πλευρά, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιχειρούν να σταθεροποιήσουν τις εμπορικές τους σχέσεις μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Η λίστα των προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ περιλαμβάνει 77 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πυροτεχνήματα, οικιακά είδη, αθλητικός εξοπλισμός και παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, η κινεζική λίστα περιλαμβάνει 1.619 προϊόντα που θα μπορούν δυνητικά να εισάγονται με χαμηλότερους δασμούς, όπως κρέας, θαλασσινά, γαλακτοκομικά προϊόντα, σιτηρά, άνθρακας, ξυλεία και ιατρικός εξοπλισμός.

Η συμφωνία αφορά συνολικά περίπου 60 δισ. δολάρια διμερούς εμπορίου και αποτελεί ένα από τα πλέον απτά αποτελέσματα της επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Το ποσό, πάντως, παραμένει σχετικά περιορισμένο σε σύγκριση με τα περίπου 415 δισ. δολάρια συνολικού εμπορίου αγαθών μεταξύ των δύο χωρών την περασμένη χρονιά.

Παράταση της εμπορικής εκεχειρίας

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία έως τον Ιανουάριο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για μια ευρύτερη συμφωνία ενόψει δύο ακόμη συναντήσεων που αναμένεται να πραγματοποιήσουν Τραμπ και Σι μέσα στη χρονιά.

Παρά το γεγονός ότι σημαντικές διαφορές, μεταξύ άλλων για τους ελέγχους στις εξαγωγές και την Ταϊβάν, παραμένουν άλυτες, το εμπόριο προϊόντων που δεν θεωρούνται ευαίσθητα αναδεικνύεται σε έναν από τους τομείς όπου Ουάσιγκτον και Πεκίνο εξακολουθούν να έχουν περιθώριο επίτευξης συμφωνιών.

Η δημοσιοποίηση των λεπτομερειών έδωσε ώθηση και σε ορισμένες κινεζικές μετοχές κατασκευαστών οικιακών συσκευών, με τη Joyoung να ενισχύεται κατά το ημερήσιο όριο του 10% στη Σεντζέν και την Bear Electric Appliance να καταγράφει άνοδο έως 9,5%.

Στο επίπεδο του «πλέον ευνοούμενου κράτους» το 90% των προϊόντων

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι μειώσεις των δασμών θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα από τις δύο χώρες, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία τους.

Περίπου το 90% των προϊόντων που καλύπτει η αμοιβαία συμφωνία προβλέπεται να δει τους δασμούς να υποχωρούν στα επίπεδα που αντιστοιχούν στη μεταχείριση του πλέον ευνοούμενου κράτους, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου. Η επίσημη ανακοίνωση του Πεκίνου επιβεβαιώνει ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συναίνεση για αμοιβαίες μειώσεις δασμών σε προϊόντα αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων από κάθε χώρα.

Το Πεκίνο εκτιμά ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην περαιτέρω σταθεροποίηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας – ΗΠΑ, δημιουργώντας παράλληλα ευνοϊκότερες συνθήκες για τις κινεζικές εξαγωγές προς την αμερικανική αγορά.

Ο Αμερικανός εκπρόσωπος Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ έχει περιγράψει τη σχετική πρωτοβουλία ως έναν μηχανισμό που επικεντρώνεται σε μη ευαίσθητα προϊόντα, με στόχο πιο ισορροπημένο διμερές εμπόριο. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη από τον Ιούνιο ξεκινήσει διαδικασία για τον εντοπισμό τέτοιων κατηγοριών προϊόντων, στο πλαίσιο του νέου εμπορικού μηχανισμού ΗΠΑ – Κίνας.

Άνθρακας και αγροτικά προϊόντα στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη του αμερικανικού άνθρακα στο νέο πλαίσιο. Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι οι δασμοί στις εισαγωγές άνθρακα από τις ΗΠΑ θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία, εκτιμώντας ότι η κίνηση θα διευκολύνει τις κινεζικές αγορές το 2027 και το 2028.

Σημαντικά αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων σιτάρι, καλαμπόκι και σόργο, περιλαμβάνονται επίσης στις κατηγορίες που προορίζονται για χαμηλότερους δασμούς.

Η εξέλιξη θα μπορούσε να διευκολύνει την Κίνα στην επίτευξη του στόχου για αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων αξίας τουλάχιστον 17 δισ. δολαρίων ετησίως έως το 2028, πέραν της δέσμευσης για αγορά 25 εκατ. τόνων σόγιας τον χρόνο.

Η πρόοδος προς τον στόχο των 17 δισ. δολαρίων ήταν μέχρι σήμερα αργή, με τους traders να αναμένουν ότι οι μειώσεις των δασμών που προέκυψαν από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέο κύμα κινεζικών αγορών.

Νέα ομάδα εργασίας για τη γεωργία

Τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν παραδοσιακά έναν από τους λιγότερο περίπλοκους τομείς στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Κίνας, σε αντίθεση με πολύ πιο ευαίσθητα ζητήματα όπως οι ημιαγωγοί, η τεχνολογία αιχμής και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μετά τη σύνοδο κορυφής αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία νέας Ομάδας Εργασίας για τη Γεωργία στο πλαίσιο του εμπορικού μηχανισμού των δύο χωρών. Το Πεκίνο έχει ανακοινώσει ότι η ομάδα αυτή θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του νέου Συμβουλίου Εμπορίου ΗΠΑ – Κίνας, το οποίο έχει ως βασικό αντικείμενο τη βελτιστοποίηση του διμερούς εμπορίου.

Παρά τη νέα αποκλιμάκωση στο μέτωπο των δασμών, η συμφωνία καλύπτει μόνο ένα μέρος των συνολικών εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ και Κίνας. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διατηρούν σημαντικές διαφορές σε στρατηγικούς τομείς, ωστόσο η συμφωνία δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο για στοχευμένες εμπορικές διευθετήσεις σε προϊόντα χαμηλότερης γεωπολιτικής ευαισθησίας.

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