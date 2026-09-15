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Η Γερμανία και οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία των αμυντικών τους βιομηχανιών, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορούν να κατασκευάζουν ορισμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα κατόπιν αδειοδότησης, την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να αναπληρώσει τα περιορισμένα αποθέματά της σε πυραύλους αεράμυνας και όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον την Τρίτη. Οι δύο υπουργοί αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

«Εάν ενώσουμε ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις μας, μπορούμε να παραδίδουμε τα συστήματα που εμείς και οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ χρειαζόμαστε επειγόντως για αποτροπή και άμυνα, ταχύτερα και σε μεγαλύτερες ποσότητες», ανέφερε ο Πιστόριους σε δήλωσή του πριν από τη συνάντηση. Όπως πρόσθεσε, με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Γερμανίας, των ΗΠΑ και συνολικά της Συμμαχίας.

Στο τραπέζι PAC-3 και Tomahawk

Ο Πιστόριους παρέπεμψε στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες που επιτρέπουν την κατασκευή στη Γερμανία τμημάτων της ατράκτου των αμερικανικών μαχητικών F-35, καθώς και των κατευθυνόμενων πυραύλων PAC-2 για το σύστημα αεράμυνας Patriot.

Το Βερολίνο, ωστόσο, θέλει να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Γερμανοί αξιωματούχοι πιέζουν την Ουάσιγκτον ώστε να επιτραπεί στην Ευρώπη και η παραγωγή των πιο προηγμένων αναχαιτιστικών PAC-3, καθώς και των πυραύλων cruise Tomahawk.

Μέχρι στιγμής, όμως, οι αμερικανικές κατασκευάστριες Lockheed Martin και Raytheon της RTX έχουν δείξει περιορισμένο ενδιαφέρον για την παραχώρηση των σχετικών αδειών παραγωγής σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

Νωρίτερα φέτος, η Γερμανία συμφώνησε να αγοράσει τους υποηχητικούς πυραύλους cruise μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, επιδιώκοντας να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στις στρατιωτικές δυνατότητές της έναντι της Ρωσίας. Ωστόσο, τόσο ο αριθμός των πυραύλων όσο και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιταχύνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη δικών τους όπλων βαθιάς και ακριβείας κρούσης.

Παραγωγή πυραύλων στη Γερμανία

Η αμερικανική startup Covenant αποκάλυψε στις αρχές Σεπτεμβρίου σχέδια για μαζική παραγωγή των πυραύλων cruise μεγάλου βεληνεκούς Anthem, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν βαρύ ωφέλιμο φορτίο, σε νέο εργοστάσιο κοντά στη Λειψία, στην ανατολική Γερμανία.

Παράλληλα, Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία βρίσκονται σε ξεχωριστές συνομιλίες για την ανάπτυξη και παραγωγή όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο να ενισχύσουν την αποτροπή απέναντι στη δυνατότητα της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει πυραύλους Iskander εναντίον του Βερολίνου και άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

«Η Γερμανία διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης και τεχνολογική τεχνογνωσία αιχμής. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα», δήλωσε ο Πιστόριους.

Το μήνυμα για το ΝΑΤΟ

Στην ατζέντα της συνάντησης με τον Χέγκσεθ θα βρεθεί επίσης η διατλαντική συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί έντονη πίεση στους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

«Θα συζητήσω με τους Αμερικανούς εταίρους μας πώς μπορούμε να οδηγήσουμε το ΝΑΤΟ σε μια νέα φάση, με μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε μια ισχυρή διατλαντική συμμαχία», ανέφερε ο Γερμανός υπουργός.

Ο Πιστόριους τόνισε ότι το Βερολίνο επενδύει αποφασιστικά στις ένοπλες δυνάμεις του και ότι η Γερμανία πραγματοποιεί πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη συνεισφορά στην κοινή αμυντική προσπάθεια του ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ.

Οι σχέσεις, πάντως, δεν είναι χωρίς εντάσεις. Τον Ιούλιο ο Πιστόριους είχε απορρίψει τις εκκλήσεις Τραμπ για άνευ όρων αφοσίωση των συμμάχων στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν βασίζεται στην «τυφλή υπακοή» και ότι οι αποφάσεις της Συμμαχίας λαμβάνονται με ελεύθερη συναίνεση και όχι κατόπιν εντολών από μεμονωμένα κράτη-μέλη.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης εξετάσει την ιδέα παροχής πολιτικών και οικονομικών προνομίων στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δαπανούν περισσότερα για την άμυνα, μια προσέγγιση που έχει προκαλέσει ανησυχίες για τη δημιουργία μιας Συμμαχίας «δύο ταχυτήτων».

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