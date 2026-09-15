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Η σιωπή μπορεί να σημαίνει πολλά ή και τίποτα. Στην περίπτωση μιας επιχειρηματικής συμφωνίας η οποία παραμένει ενεργή μεν, αλλά χωρίς ξεκάθαρη έκβαση, παραπέμπει… σε «γρίφο».

Παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση της ACS. Η εταιρεία-leader του κλάδου των ταχυμεταφορών στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που κυμαίνεται σταθερά πάνω από το 25%, θα ξέρει οριστικά ποια θα είναι η «επόμενη μέρα» της έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Δηλαδή, το πολύ σε 45 ημέρες από σήμερα.

Τότε εκπνέει και η δεύτερη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η γερμανική GLS (με τα κεντρικά γραφεία της στο Άμστερνταμ) για να αποφασίσει, αν δεν το έκανε ήδη, και να απαντήσει ή να ανακοινώσει, εάν επιθυμεί να εξαγοράσει και το υπόλοιπο ποσοστό (80%) της θυγατρικής του ομίλου Quest έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος ύψους 296 εκατ. ευρώ.

Το φθινόπωρο του 2024 απέκτησε το 20% των μετοχών της ACS έναντι 74 εκατ. ευρώ, αλλά το 2025 δεν ενεργοποίησε το δικαίωμά της για την κατοχύρωση και του άλλου 80%, έτσι ώστε να καταστεί μοναδική μέτοχος.

Μοιραία, η κατάσταση παραμένει ρευστή ως προς το μέλλον μιας μεγάλης και ιδιαίτερα σημαντικής ελληνικής επιχείρησης, με πολύ καλές επιδόσεις και ισχυρές προοπτικές.

Η διαφορά είναι ότι αυτή την εποχή ο χρόνος πια μετρά αντίστροφα, καθώς μετά και από το δεύτερο deadline, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο αναμονής, τουλάχιστον με βάση τους όρους που απορρέουν από το προ διετίας «ανοικτό» deal μεταξύ Quest- GLS.

Στην πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 η διοίκηση του ελληνικού ομίλου άφησε στο «τραπέζι» όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επαναγοράς του 20%, εάν οι υποψήφιοι αγοραστές «κάνουν πίσω», ενώ για άλλη μια φορά «έδειξε» προς την πλευρά τους για τις όποιες εξελίξεις…

Σε επικοινωνία του newmoney με την GLS μέσω email, υπήρξε ξανά… σιωπή.

Το αρμόδιο τμήμα επικοινωνίας του διεθνούς ομίλου (GLS Group Communications) απάντησε «ξερά» σε σχετικό ερώτημά μας, αναλυτικά διατυπωμένο, με τη διφορούμενη φράση ότι «δεν σχολιάζει φήμες ή εικασίες».

Το παράδοξο βέβαια είναι ότι δεν πρόκειται για «φήμες ή εικασίες», αλλά για μια συγκεκριμένη επιχειρηματική συμφωνία με δύο επιλογές: το «ναι» και το «όχι».

Τι κρύβει αυτή η επίμονη σιωπή, περίπου 1,5 μήνα πριν λήξει η προθεσμία, δεν θα αργήσει να φανεί…

Την ίδια στιγμή η GLS είναι ενεργή επενδυτικά, σε όλα τα «μέτωπα». Σύμφωνα με δημοσιευμένες ανακοινώσεις της (ανάμεσα σε αυτές και το deal του 2024 για το 20% της ACS), τους τελευταίους μήνες έχει επιδοθεί σε μια σειρά άλλων συμφωνιών, σε διάφορες χώρες, στο πλαίσιο της συνεχούς διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Καναδάς

Ενδεικτικά, η GLS φέτος τον Ιούλιο ανακοίνωσε ότι επεκτείνεται στην Τουρκία μέσω στρατηγικής κοινοπραξίας, με την ίδρυση της GLS Türkiye, που σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας σε μία από τις αγορές διακίνησης δεμάτων με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Λίγο νωρίτερα, τον Μάϊο, ενίσχυσε τις υπηρεσίες παράδοσης out-of-home στην Ευρώπη με την εξαγορά του δικτύου σημείων παραλαβής και αποστολής δεμάτων Relais Colis στη Γαλλία.

Τον Μάρτιο η GLS λάνσαρε από κοινού με την DPD δίκτυο ανοιχτών θυρίδων παραλαβής δεμάτων, διαθέσιμο στους πελάτες και των δύο εταιρειών σε ολόκληρη τη Γερμανία, τον περασμένο Δεκέμβριο GLS και DPD επέκτειναν τη συνεργασία τους στον τομέα της παράδοσης εκτός οικίας (out-of-home) στην Ουγγαρία, προηγήθηκε η υπογραφή μίσθωσης για νέα κεντρική εγκατάσταση στο Οντάριο του Καναδά κ.λπ.

Συνολικά, το δίκτυο του ομίλου GLS εκτείνεται σε περισσότερες από 50 χώρες στην Ευρώπη, όπως και στον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης

Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος Quest έχει υλοποιήσει ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο και φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα στην ACS πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αποκορύφωμα τη δημιουργία του υπερσύγχρονου κέντρου διαλογής της εταιρείας ταχυμεταφορών στο Αιγάλεω, αλλά και τη διαρκή ενδυνάμωση του δικτύου των «έξυπνων» θυρίδων της.

Πλάνο, που ενισχύει τις προοπτικές της ACS για τα επόμενα χρόνια. Η επιβεβαίωσή τους, ήρθε μέσα και από τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου, αφού oι πωλήσεις του κλάδου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αυξήθηκαν για τον όμιλο Quest κατά 8,4% (83,1 εκατ. ευρώ) σε σχέση με πέρυσι, τα EBITDA κατά 19% (15,9 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων (12,3 εκατ. ευρώ) κατά 13,4%.

‘Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η ανάπτυξη της εταιρείας εκτιμάται ότι οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της, αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεών της σε υποδομές και αυτοματισμούς.

Για το σύνολο του 2026 προβλέπεται αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας σε σύγκριση με το 2025 προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (λόγω της αύξησης του e-commerce), με ρυθμό υψηλότερο από αυτόν της περασμένης χρονιάς.

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