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Ο Γιουνούς Αριντζί, διευθύνων σύμβουλος της Takasbank, της τουρκικής τράπεζας εκκαθάρισης, διακανονισμού και θεματοφυλακής, παραιτήθηκε μετά την εξέτασή του από εισαγγελείς στο πλαίσιο της έρευνας για την κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο Αριντζί εξετάστηκε από εισαγγελικές αρχές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της υπόθεσης.

Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Εκπρόσωπος της Takasbank δήλωσε ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε ανακοίνωση μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου.

Αναταραχή στην τουρκική κεφαλαιαγορά

Η αποχώρηση του Αριντζί προστίθεται στο κύμα αναταραχής που πλήττει τους οργανισμούς οι οποίοι εποπτεύουν την κεφαλαιαγορά της Τουρκίας, καθώς οι αρχές διευρύνουν την έρευνά τους για καταγγελλόμενη χειραγώγηση που αφορά επενδυτικά κεφάλαια και μετοχές.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Εργκούν, τέθηκε υπό κράτηση το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Η κράτησή του συνδέεται με κατηγορίες περί αποδοχής δωροδοκιών και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ο Εργκούν κατέχει επίσης τη θέση του αντιπροέδρου της Takasbank.

Οι αλλαγές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η κυβέρνηση προχώρησε επίσης, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σε εκτεταμένες αλλαγές στην ηγεσία της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SPK).

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διόρισε τον Μουχσίν Ατσί, επικεφαλής της υπηρεσίας φορολογικών ελέγχων της χώρας, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής.

Ο Ατσί αντικαθιστά τον Μαχμούτ Σουτζού, τον οποίο ο Ερντογάν είχε απομακρύνει από τη θέση στις 20 Οκτωβρίου, έπειτα από περίπου πέντε μήνες θητείας.

Ο προκάτοχος του Σουτζού, Ιμπραχίμ Ομέρ Γκιονούλ, ο οποίος είχε προηγουμένως εξεταστεί ως ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια, απομακρύνθηκε επίσης από τη μεταγενέστερη θέση του ως επικεφαλής της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας, Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων.

Η Takasbank παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης, διακανονισμού συναλλαγών και θεματοφυλακής στην τουρκική κεφαλαιαγορά, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στη διεκπεραίωση των συναλλαγών μεταξύ χρηματιστηριακών εταιρειών, επενδυτών και του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Η κρίση των 131 funds και οι 455.000 επενδυτές

Η έρευνα έχει τις ρίζες της στην κρίση που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο, όταν αρκετά επενδυτικά κεφάλαια δεν κατόρθωσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από τους επενδυτές.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις εποπτικές αρχές να διατάξουν την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Η κρίση επηρέασε περισσότερους από 455.000 επενδυτές, προκαλώντας ευρύτερη αναταραχή στην τουρκική αγορά κεφαλαίων.