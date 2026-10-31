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Μια ιδιαίτερα σοβαρή προειδοποίηση προς την Ελλάδα σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Τουρκία απευθύνει ο Μάρκο Μορένο, αντισυνταγματάρχης εν εφεδρεία και πρώην ανώτερο στέλεχος της Μονάδας 504 των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών, σύμφωνα με το protothema.gr.

Μιλώντας αποκλειστικά στον Γιάννη Χαραμίδη, για την εκπομπή «Μέδουσα» του «Πρώτου Θέματος», ο Μορένο υποστηρίζει ότι η Αθήνα πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης με την Άγκυρα και να προχωρήσει στην κατάλληλη προετοιμασία.

Η εκτίμησή του βασίζεται, όπως εξηγεί, στην πολυετή εμπειρία του σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και σε περιοχές όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

«Προετοιμαστείτε για πόλεμο με την Τουρκία», είναι η χαρακτηριστική προτροπή του, η οποία αποτυπώνει τη δική του εκτίμηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Η 25ετής πορεία στις στρατιωτικές πληροφορίες του Ισραήλ

Ο Μάρκο Μορένο διαθέτει περίπου 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των στρατιωτικών πληροφοριών, έχοντας υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις της Μονάδας 504.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, μέσω δικτύων πληροφοριοδοτών και επαφών σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Στις αρμοδιότητες του Μορένο περιλαμβάνονταν η διαχείριση πληροφοριοδοτών, η ανάπτυξη δικτύων συλλογής πληροφοριών και ο σχεδιασμός ειδικών επιχειρήσεων εκτός των συνόρων του Ισραήλ.

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του επικεντρώθηκε στον Λίβανο και τη Συρία, δύο χώρες με καθοριστική σημασία για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η εμπειρία του σε αυτές τις περιοχές τού επέτρεψε να αποκτήσει άμεση γνώση των τοπικών συσχετισμών, των ένοπλων οργανώσεων και των ευρύτερων στρατηγικών ισορροπιών.

Γιατί προειδοποιεί την Ελλάδα για την Τουρκία

Στη συνέντευξή του, ο πρώην αξιωματικός στρέφει το ενδιαφέρον του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνιστά πραγματική απειλή για την ελληνική ασφάλεια.

Κατά την εκτίμησή του, η Ελλάδα δεν πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης και οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Ο Μορένο συνδέει την προειδοποίησή του με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στη Συρία, όπου η τουρκική παρουσία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των περιφερειακών ισορροπιών.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τους Έλληνες γενναίο και θαρραλέο λαό, επιμένοντας στην ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας.

Χρησιμοποιεί μάλιστα τη γνωστή φράση «Winter is coming», θέλοντας να υπογραμμίσει ότι, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, η περιοχή μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ιδιαίτερα δύσκολες εξελίξεις.

Η προειδοποίησή του αποτελεί προσωπική γεωπολιτική εκτίμηση και όχι επίσημη πρόβλεψη ή ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.