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Σε αναδιάταξη της ηγεσίας της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SPK) προχώρησε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης στα επενδυτικά κεφάλαια που έχει προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας.

Στη θέση του επικεφαλής της εποπτικής αρχής τοποθετήθηκε ο Μουχσίν Ατσί , μέχρι πρότινος επικεφαλής του Συμβουλίου Φορολογικών Ελέγχων της Τουρκίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Ερντογάν διόρισε τον Ερσίν Μπασάρ Εκμεκτσίστη θέση του αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τη Γιασεμίν Γκιριτζί ως μέλος της.

Η κρίση των funds και οι απώλειες στο χρηματιστήριο

Ο νέος επικεφαλής της SPK αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την τουρκική κεφαλαιαγορά.

Η κρίση ξέσπασε όταν ορισμένα επενδυτικά funds αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές, προκαλώντας μαζικές αποχωρήσεις κεφαλαίων και έντονες πιέσεις στο χρηματιστήριο.

Η αναταραχή έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των εποπτικών μηχανισμών, με επικριτές να αμφισβητούν κατά πόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως «σχήμα που μοιάζει με πυραμίδα Ponzi», εντείνοντας την πίεση προς τις αρμόδιες αρχές.

Στο στόχαστρο των ερευνών οι προηγούμενοι επικεφαλής

Η αλλαγή ηγεσίας ακολουθεί την απομάκρυνση του Μαχμούτ Σουττσού από την προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 20 Οκτωβρίου, έπειτα από περίπου πέντε μήνες στη θέση.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν εάν ο προκάτοχός του, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ, παρέλειψε να ασκήσει την απαιτούμενη εποπτεία σε επενδυτικά κεφάλαια που εμφάνιζαν ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις.

Οι αποδόσεις αυτές είχαν προκαλέσει υποψίες ήδη αρκετούς μήνες πριν από το ξέσπασμα της κρίσης.

Συλλήψεις στελεχών στην τουρκική χρηματοπιστωτική αγορά

Οι εξελίξεις στην εποπτική αρχή συμπίπτουν με την επέκταση των ερευνών σε ανώτατα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul), Κορκμάζ Εργκιούν (Korkmaz Ergun), τέθηκε υπό κράτηση αργά το Σάββατο από τις αρχές ασφαλείας.

Το Anadolu δεν διευκρίνισε την προέλευση των πληροφοριών του.

Η κράτηση του Εργκιούν ακολουθεί τη σύλληψη του Ταχά Τσακμάκ, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της κρατικής ασφαλιστικής εταιρείας Turkiye Sigorta.

Οι νέοι διορισμοί πραγματοποιούνται ενώ οι τουρκικές αρχές επιχειρούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της κρίσης και να αντιμετωπίσουν τα ερωτήματα για την εποπτεία των επενδυτικών κεφαλαίων.