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Ο ηγέτης της σουηδικής ακροδεξιάς, Τζίμι Άκεσον, εγκαινίασε τις δύο τελευταίες εβδομάδες μιας αμφίρροπης προεκλογικής εκστρατείας με μια δυναμική ομιλία στην πόλη καταγωγής του, επιχειρώντας να συσπειρώσει τη βάση του και να καλύψει τη διαφορά που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας σε πλήθος υποστηρικτών που είχε συγκεντρωθεί στο Σόλβεσμποργκ, στη νότια ακτή της χώρας, ο Άκεσον τόνισε ότι το κόμμα του υπήρξε η βασική κινητήρια δύναμη πίσω από τη σημερινή κυβέρνηση. Παράλληλα, ζήτησε ακόμη μία τετραετία, υποστηρίζοντας ότι οι «Σουηδοί Δημοκράτες» είναι εκείνοι που διεκδικούν και πετυχαίνουν τα περισσότερα στους τομείς της μετανάστευσης, της ποινικής δικαιοσύνης και της ασφάλειας.

Οι συγκεντρωμένοι, φορώντας καπέλα, κασκόλ και αξεσουάρ με τα χρώματα του κόμματος, κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Καλώς ήρθατε στη χώρα του Τζίμι».

Δημοσκοπικό προβάδισμα της αντιπολίτευσης και οι ισορροπίες της εξουσίας

Από την είσοδό τους στο κοινοβούλιο το 2010, οι «Σουηδοί Δημοκράτες» αύξαναν σταθερά τα ποσοστά τους, καθώς η σκληρή γραμμή τους στο μεταναστευτικό και οι εκκλήσεις για αυστηροποίηση των ποινών βρήκαν σημαντική απήχηση. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η αντιπολίτευση, υπό τους Σοσιαλδημοκράτες, διατηρεί προβάδισμα περίπου έξι μονάδων έναντι του κεντροδεξιού συνασπισμού του πρωθυπουργού Ούλφ Κρίστερσον.

Το κόμμα του Άκεσον, το οποίο έχει τις ρίζες του σε νεοναζιστικές ομάδες της δεκαετίας του 1980, παρέχει κοινοβουλευτική στήριξη στην κυβέρνηση Κρίστερσον χωρίς μέχρι στιγμής να συμμετέχει σε αυτή. Ο Κρίστερσον, πάντως, έχει υποσχεθεί να τους παραχωρήσει υπουργικές θέσεις σε περίπτωση νέας εκλογικής νίκης. Ο ίδιος ο Άκεσον, ηγέτης του κόμματος εδώ και δύο δεκαετίες, έχει εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αλλαγή πολιτικού σκηνικού και η μάχη για τη νομιμοποίηση

Ασμώντας κριτική στην προηγούμενη διακυβέρνηση, ο Άκεσον διερωτήθηκε αν ο λαός θυμάται την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Σουηδία πριν από τέσσερα χρόνια, δηλώνοντας βέβαιος ότι οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν τη δική του παράταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νυν κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει μερικές από τις αυστηρότερες διατάξεις για το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, οι Σοσιαλδημοκράτες —που έχασαν την εξουσία το 2022 εν μέρει λόγω της έξαρσης της εγκληματικότητας των συμμοριών και των αυξήσεων στα καύσιμα— έχουν επίσης υιοθετήσει πιο αυστηρές θέσεις για την πάταξη του εγκλήματος.

Κομβικό σημείο για την κάλπη αποτελεί το κατά πόσο το εκλογικό σώμα θεωρεί ότι οι «Σουηδοί Δημοκράτες» έχουν αποβάλει τις ακραίες καταβολές τους ώστε να αναλάβουν διακυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια το κόμμα έχει διαγράψει δεκάδες μέλη λόγω εμπλοκής σε σκάνδαλα ρατσισμού, ενώ από το 2012 ισχύει πολιτική μηδενικής ανοχής. Μάλιστα, ο Άκεσον προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη προς την εβραϊκή κοινότητα για παλαιότερα φαινόμενα αντισημιτισμού στους κόλπους του κόμματός του.

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