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Η Amazon υπέγραψε μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τέσσερα αιολικά πάρκα στη Σουηδία, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς η εταιρεία επεκτείνει τη δυναμικότητα των data centers της στη σκανδιναβική χώρα.

Οι συμφωνίες προσθέτουν σχεδόν 200 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος και, όταν τεθούν όλες οι εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία, η Amazon θα διαθέτει στη Σουηδία περισσότερα από 1 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε η εταιρεία την Παρασκευή. Τα τέσσερα αιολικά πάρκα αναπτύσσονται από τις Eolus AB και OX2 AB, η οποία ανήκει στην εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων EQT AB.

Η Amazon και άλλες εταιρείες hyperscalers αυξάνουν τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και επενδύουν στη δική τους παραγωγική δυναμικότητα, καθώς ενισχύεται η ζήτηση για υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδιάζει να προσθέσει άλλα 2 εκατομμύρια μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia στον στόλο των data centers του το 2027 και το 2028, πέραν του 1 εκατομμυρίου μονάδων που είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι θα αρχίσουν να εγκαθίστανται φέτος.

Η ισχύς 1 GW από αιολική ενέργεια επαρκεί για την ετήσια κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 350.000 νοικοκυριά, ανέφερε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το 2025, η Amazon ήταν ο μεγαλύτερος εταιρικός αγοραστής ενέργειας χωρίς χρήση ορυκτών καυσίμων στη Σουηδία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Amazon έχει επενδύσει σε περισσότερα από 700 τέτοια έργα με το συνολικό χαρτοφυλάκιό της να ξεπερνά τα 40 γιγαβάτ.

Τα αιολικά πάρκα Boarp, Dållebo και Fågelås βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ το μεγαλύτερο από αυτά, το Fageråsen, βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό κατασκευή. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες της Amazon στη Σουηδία περιλαμβάνουν data centers στις πόλεις Eskilstuna, Katrineholm και Västerås.

«Θα προστεθεί δυναμικότητα και στις τρεις τοποθεσίες», ανέφερε η εταιρεία.

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