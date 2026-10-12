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Τέλος στα σενάρια περί εξαγοράς της Chipotle Mexican Grill έβαλε η Starbucks, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στην απόκτηση της αμερικανικής αλυσίδας εστίασης, σε μια κίνηση που επιχειρεί να περιορίσει τη φημολογία γύρω από μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα deals στην ιστορία του κλάδου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Starbucks εξέδωσε σχετική ανακοίνωση τη σήμερα Δευτέρα, στον απόηχο δημοσιεύματος της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία, υπό τη διοίκηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Chipotle, Μπράιαν Νίκολ, είχε επεξεργαστεί πρόταση εξαγοράς της αλυσίδας μεξικανικού φαγητού.

Τότε, η Starbucks είχε περιοριστεί να δηλώσει ότι παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης των δραστηριοτήτων της, το οποίο έχει ήδη συμβάλει στην επιστροφή των πωλήσεων σε τροχιά ανάπτυξης, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης.

Η διάψευση επηρέασε άμεσα τη χρηματιστηριακή εικόνα της Chipotle. Η μετοχή της υποχωρούσε κατά 3,1% στις συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, ενώ η μετοχή της Starbucks παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη. Είχε προηγηθεί σημαντική άνοδος της Chipotle την περασμένη εβδομάδα, μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για πιθανή εξαγορά.

Αναλυτές είχαν ήδη εκφράσει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας, επισημαίνοντας τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων των δύο εταιρειών.

Στο επίκεντρο της φημολογίας βρέθηκε ο Μπράιαν Νίκολ, ο οποίος, προτού αναλάβει τα ηνία της Starbucks, είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της Chipotle. Υπό την ηγεσία του, η αλυσίδα είχε καταφέρει να αναδειχθεί σε μία από τις επιχειρήσεις με τις ισχυρότερες επιδόσεις στον κλάδο της εστίασης για αρκετά χρόνια.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η Chipotle αντιμετωπίζει πιέσεις στις πωλήσεις της, με τη διοίκηση να επιχειρεί να αντιστρέψει την αρνητική πορεία μέσα από συχνότερα λανσαρίσματα νέων προϊόντων και αναβαθμίσεις του προγράμματος επιβράβευσης πελατών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν αρχίσει να αποδίδουν, συμβάλλοντας στη σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων, την ώρα που η Starbucks συνεχίζει να επικεντρώνεται στη δική της επιχειρησιακή ανασυγκρότηση.

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