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Πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο ο βασικός δείκτης πληθωρισμού της χώρας, για πρώτη φορά μέσα στο 2026, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή το ιαπωνικό υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών, ο δείκτης τιμών καταναλωτή εξαιρουμένων των νωπών τροφίμων αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Ο δείκτης που δεν περιλαμβάνει ούτε τα νωπά τρόφιμα ούτε την ενέργεια, και θεωρείται βασικό μέτρο για την αξιολόγηση των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων, ενισχύθηκε κατά 2,4%. Ο συνολικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε επίσης στο 2,1%.

Οι μετρήσεις προσθέτουν νέα επιχειρήματα υπέρ της συνέχισης της νομισματικής σύσφιγξης, μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες.

Το ενεργειακό κόστος και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η ιαπωνική οικονομία εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων και τροφίμων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τον Σεπτέμβριο, σημαντική συμβολή στην αύξηση του δείκτη τιμών είχαν οι υπηρεσίες ξενοδοχείων, η ύδρευση και τα τρόφιμα, ενώ η μείωση της φορολογίας στη βενζίνη συνέχισε να περιορίζει μέρος της επιβάρυνσης από το ενεργειακό κόστος.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν προέρχονται αποκλειστικά από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, αλλά επηρεάζουν πλέον περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Ισχυρότερο γεν μετά τα στοιχεία

Η ανακοίνωση του πληθωρισμού έδωσε νέα ώθηση στο ιαπωνικό γιεν, το οποίο διεύρυνε τα κέρδη του έναντι του αμερικανικού δολαρίου, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο περίπου ενός μήνα.

Η ενίσχυση του ιαπωνικού νομίσματος συνδέθηκε τόσο με τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια όσο και με την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, καθώς οι διεθνείς μετοχικές αγορές βρίσκονταν υπό πίεση.

Οι νέες μετρήσεις ενισχύουν την εκτίμηση ότι η BoJ διαθέτει πλέον περισσότερα περιθώρια να συνεχίσει τη σταδιακή απομάκρυνσή της από την ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική πολιτική των προηγούμενων ετών.

Αυξάνονται οι πιέσεις στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ανακοίνωσης είναι η επιτάχυνση του πληθωρισμού στις υπηρεσίες, τον οποίο η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί στενά για να αξιολογήσει κατά πόσο οι αυξήσεις τιμών αποκτούν πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο.

Ακόμη εντονότερες ήταν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα εξαιρουμένων των νωπών προϊόντων, όπου ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,9%.

Η αύξηση καταγράφηκε παρά τη θεαματική υποχώρηση των τιμών του ρυζιού, οι οποίες μειώθηκαν κατά 20,6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από την έναρξη της σχετικής χρονοσειράς το 1971.

Η εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις έναν χρόνο νωρίτερα το ρύζι αποτελούσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούσαν τον πληθωρισμό στην Ιαπωνία.

Πλέον, όμως, οι αυξήσεις σε άλλες κατηγορίες τροφίμων αντισταθμίζουν τη σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του.

Οι επιχειρήσεις μετακυλίουν ευκολότερα το κόστος στους καταναλωτές

Πρόσθετο στοιχείο που απασχολεί την Τράπεζα της Ιαπωνίας είναι η αυξανόμενη προθυμία των επιχειρήσεων να μεταφέρουν το υψηλότερο κόστος παραγωγής και λειτουργίας στις τελικές τιμές.

Σύμφωνα με την Teikoku Databank, οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων και ποτών της Ιαπωνίας σχεδίαζαν αυξήσεις τιμών σε 3.153 προϊόντα μέσα στον Οκτώβριο.

Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο οι προγραμματισμένες ανατιμήσεις ξεπερνούν τις 3.000, κάτι που είχε να συμβεί από τον Ιούλιο του 2023.

Στις εταιρείες που ανακοίνωσαν αυξήσεις τιμών περιλαμβάνονται η Central Japan Railway Company και η Fast Retailing, μητρική της αλυσίδας ένδυσης Uniqlo.

Η διεύρυνση των ανατιμήσεων υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο διστακτικές να επιβαρύνουν τους πελάτες τους με μέρος των αυξημένων δαπανών τους.

Τι βλέπουν οι αναλυτές για τα επιτόκια

Ο Γιοσίκι Σίνκε (Yoshiki Shinke), ανώτερος οικονομολόγος του Daiichi Life Research Institute, εκτιμά ότι τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ένταση των ανοδικών πιέσεων στις τιμές.

«Τα στοιχεία ανέδειξαν την ισχύ των πληθωριστικών πιέσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας πιθανότατα θα ενισχύσει την εκτίμησή της πως ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω υπέρβαση του στόχου.

«Περιμένω την επόμενη αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη είναι και η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Περισσότερο από το 80% αναμένει αύξηση του βασικού επιτοκίου τον Δεκέμβριο, ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προβλέπει νέα αύξηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

Η εκτίμηση αυτή δείχνει ότι, παρότι η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής θεωρείται σχετικά σαφής, οι αγορές δεν περιμένουν άμεση παρέμβαση.

Η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου

Η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της BoJ, στις 30 Οκτωβρίου, αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να επισημάνει ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει φτάσει στον στόχο του 2% για πρώτη φορά από τότε που αυτός υιοθετήθηκε, το 2013.

Μια τέτοια διαπίστωση θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη για τη νομισματική πολιτική της Ιαπωνίας, η οποία για πολλά χρόνια χαρακτηριζόταν από προσπάθειες αντιμετώπισης του ιδιαίτερα χαμηλού πληθωρισμού.

Οι οικονομολόγοι του Bloomberg Economics επισημαίνουν επίσης ότι οι ισχυρότερες μετρήσεις του Σεπτεμβρίου στηρίζουν την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων από τα σημερινά, ακόμη σχετικά χαλαρά επίπεδα.

Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, τα στοιχεία συνάδουν με την άποψη της BoJ ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός πλησιάζει τον στόχο της.

Πληθωρισμός πάνω από 3% μέχρι τον Μάρτιο;

Οι προοπτικές των τιμών εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Η τελευταία πρόβλεψη της Τράπεζας της Ιαπωνίας τοποθετεί τον πληθωρισμό στο 2,5% για το τρέχον οικονομικό έτος.

Ωστόσο, εάν συνυπολογιστούν οι πραγματικές μετρήσεις που έχουν ήδη καταγραφεί, η πρόβλεψη αυτή ενδέχεται να σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα αναμένει μέσο ρυθμό αύξησης τιμών άνω του 3% για την περίοδο έως τον Μάρτιο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε τις πιέσεις για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Τα μέτρα της κυβέρνησης Τακαΐτσι για την ακρίβεια

Την ώρα που η κεντρική τράπεζα εξετάζει την αύξηση του κόστους δανεισμού, η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει προσωρινή μείωση του φόρου κατανάλωσης στα τρόφιμα για δύο χρόνια, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο.

Το μέτρο εντάσσεται στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Η Ιαπωνία βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια σύνθετη οικονομική εξίσωση: από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να περιορίσει τις πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και, από την άλλη, η Τράπεζα της Ιαπωνίας εξετάζει την περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι πλέον ο Δεκέμβριος, όταν η πλειονότητα των αναλυτών αναμένει μια ακόμη κίνηση νομισματικής σύσφιγξης από την BoJ, με τις αποφάσεις να εξαρτώνται από την πορεία των τιμών και τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων.