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Η JPMorgan αναμένει ότι η κεντρική τράπεζα της Ταϊλάνδης θα προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων το 2027, σε μια πρόβλεψη που αποκλίνει σημαντικά από τις εκτιμήσεις της αγοράς και θα ανέτρεπε εν μέρει μία από τις πιο χαλαρές νομισματικές πολιτικές παγκοσμίως. Η αμερικανική τράπεζα προβλέπει τρεις αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης, με την πρώτη να πραγματοποιείται κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Έτσι, το βασικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 1,75% στο τέλος του 2027, από 1% σήμερα, σύμφωνα με έκθεση του οικονομολόγου Charnon Boonnuch στο Bloomberg.

Η πρόβλεψη της JPMorgan είναι ασυνήθιστα «επιθετική» ως προς τη νομισματική πολιτική. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η Τράπεζα της Ταϊλάνδης θα διατηρήσει το επιτόκιο στο 1% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στηρίζουν μια οικονομία που δυσκολεύεται να αναπτυχθεί με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο του 2%. Το βασικό επιτόκιο της Ταϊλάνδης βρίσκεται ήδη μεταξύ των χαμηλότερων παγκοσμίως και είναι χαμηλότερο ακόμη και από αυτό της Ιαπωνίας.

Η JPMorgan έχει δημοσιεύσει πρόσφατα ευρύτερες αναλύσεις για την Ασία, στις οποίες εξετάζει μεταξύ άλλων Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ινδονησία, Κίνα, Ινδία, Ταϊβάν, Μαλαισία, Σιγκαπούρη και Βιετνάμ. Στην πιο πρόσφατη ανάλυσή της για την Ασία επισημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες κινούνται πλέον σε διαφορετικές κατευθύνσεις, με τις Ιαπωνία, Κορέα, Ινδονησία και Φιλιππίνες να αυξάνουν επιτόκια, ενώ η Κίνα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η JPMorgan εκτιμά ότι η ισχυρότερη ανάπτυξη και η αναζωπύρωση του πληθωρισμού θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Η τράπεζα διατήρησε τις προβλέψεις της για ανάπτυξη της οικονομίας κατά 2,5% τόσο το 2026 όσο και το 2027, ποσοστά υψηλότερα από τις προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας, οι οποίες κάνουν λόγο για ανάπτυξη 2,3% και 1,8% αντίστοιχα.

«Οι πιο θετικές προοπτικές θα μπορούσαν, επομένως, να περιορίσουν την ανάγκη για μια ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική πολιτική, καθώς ο πληθωρισμός είναι πιθανό σύντομα να ξεπεράσει το εύρος-στόχο της BOT», ανέφερε ο Charnon.

Η JPMorgan αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 2% για το 2026, ενώ για το επόμενο έτος την αύξησε κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, στο 2,5%. Ως βασικούς παράγοντες επικαλείται το υψηλότερο κόστος του πετρελαίου και την ευρύτερη αύξηση των τιμών. Ο πληθωρισμός αναμένεται να ξεπεράσει αυτόν τον μήνα το εύρος-στόχο της BOT, που βρίσκεται μεταξύ 1% και 3%, και να επιταχυνθεί σε περίπου 4% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Τα υψηλότερα επιτόκια θα έδιναν στην κεντρική τράπεζα μεγαλύτερο περιθώριο άσκησης συμβατικής νομισματικής πολιτικής για να αντιμετωπίσει μια μελλοντική οικονομική επιβράδυνση, μετά τη μείωση του κόστους δανεισμού σε επίπεδα κοντά στα ιστορικά χαμηλά.

Η JPMorgan επικαλέστηκε επίσης τη βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών ως έναν ακόμη παράγοντα που προσφέρει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής μεγαλύτερο περιθώριο για την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, η χορήγηση δανείων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παραμένει αδύναμη.

Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό του πρακτορείου σχετικά με την πρόβλεψης της JPMorgan.

Ο διοικητής της BOT, Vitai Ratanakorn, έχει απορρίψει την εκτίμηση της αγοράς ότι η τράπεζα θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε στάση αναμονής. Όπως δήλωσε τον περασμένο μήνα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να είναι είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Η JPMorgan, πάντως, εξακολουθεί να αναμένει ότι η BOT θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο για το υπόλοιπο του 2026, καθώς η ανάπτυξη κάτω από τις δυνατότητες της οικονομίας και η αδυναμία της πιστωτικής επέκτασης καθιστούν δύσκολη μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων.

Η κεντρική τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 1% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση τον Αύγουστο, ενώ η επόμενη απόφασή της για τη νομισματική πολιτική είναι προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου.

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