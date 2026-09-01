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Η απόφαση να μετακομίσει κανείς στο εξωτερικό δεν καθορίζεται μόνο από το ύψος του μισθού. Για όσους επιλέγουν να χτίσουν τη ζωή τους σε μια άλλη χώρα, εξίσου σημαντικά αποδεικνύονται η ποιότητα ζωής, η ευκολία προσαρμογής, το κόστος στέγασης, η καθημερινή ασφάλεια, οι επαγγελματικές προοπτικές και το πόσο απλό είναι να οργανωθεί η ζωή από την πρώτη ημέρα.

Σε αυτή τη βάση διαμορφώθηκε η κατάταξη «Expat Insider 2026», η οποία αξιολόγησε συνολικά 31 προορισμούς, εξετάζοντας πέντε βασικούς άξονες: ποιότητα ζωής, ευκολία εγκατάστασης, εργασία στο εξωτερικό, προσωπικά οικονομικά και πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η στέγαση και οι ψηφιακές υπηρεσίες.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη φετινή λίστα είναι ότι οι καλύτερες επιδόσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με τις υψηλότερες αποδοχές. Η δυνατότητα ενός ξένου εργαζομένου να αισθανθεί γρήγορα «στο σπίτι του» και να διαχειριστεί χωρίς μεγάλες δυσκολίες τα καθημερινά του έξοδα αποδεικνύεται εξίσου σημαντική.

Επτά από τις δέκα κορυφαίες χώρες βρίσκονται μεταξύ των ευκολότερων προορισμών για εγκατάσταση, ενώ πέντε συγκαταλέγονται στις κορυφαίες παγκοσμίως ως προς τα προσωπικά οικονομικά.

Η πρώτη δεκάδα για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Παναμάς Μεξικό Ταϊλάνδη Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Βραζιλία Ισπανία Σιγκαπούρη Πορτογαλία Μαλαισία Λουξεμβούργο

Παναμάς: Στην κορυφή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Ο Παναμάς διατηρεί την πρώτη θέση για τρίτη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο φιλικούς προορισμούς για ανθρώπους που αποφασίζουν να εγκατασταθούν μακριά από την πατρίδα τους.

Η χώρα κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στον δείκτη «Εργασία στο Εξωτερικό» όσο και στα «Προσωπικά Οικονομικά». Το 87% των ξένων κατοίκων δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του στη χώρα, έναντι 70% σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ το 90% θεωρεί εύκολη την εύρεση κατοικίας.

Ο Άριελ Μπαριονουέβο μετακόμισε πριν από οκτώ χρόνια από την Αργεντινή στην καραϊβική πλευρά του Παναμά και σήμερα διευθύνει ξενοδοχείο στην Isla Colón. Όπως περιγράφει, η πρώτη μεγάλη αλλαγή που παρατήρησε δεν ήταν οικονομική αλλά καθημερινή: κοιμόταν καλύτερα, ξυπνούσε περισσότερο ξεκούραστος και αισθανόταν ότι ο ρυθμός της ζωής είχε γίνει λιγότερο πιεστικός.

Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει μια στάση δίπλα στη θάλασσα, έναν περίπατο στον τροπικό κήπο και λίγα λεπτά παρατήρησης της φύσης. Για τον ίδιο, αυτές οι μικρές συνήθειες λειτουργούν ως καθημερινή υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο επέλεξε να παραμείνει.

Εκτιμά επίσης ότι το κόστος ζωής είναι περισσότερο διαχειρίσιμο, ενώ η σταθερότητα της οικονομίας διευκολύνει τον προγραμματισμό τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Θετική είναι και η εμπειρία όσων εργάζονται εξ αποστάσεως. Η Ρέζα Μοταλεμππούρ, η οποία μετακόμισε φέτος από τον Καναδά στην Πόλη του Παναμά, θεωρεί την τηλεργασία εύκολη λόγω του αξιόπιστου ίντερνετ και των διαθέσιμων coworking χώρων.

Παράλληλα, η χρήση του δολαρίου διευκολύνει τις τραπεζικές συναλλαγές. Αν και για έναν Καναδό ορισμένες τιμές μπορεί αρχικά να φαίνονται υψηλές λόγω συναλλαγματικών διαφορών, οι χαμηλότεροι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, η ασφάλιση και οι φόροι ακινήτων περιορίζουν το συνολικό κόστος.

Η ζωή, βέβαια, δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Καθυστερήσεις στις μεταφορές ή ξαφνικές μεταβολές του καιρού μπορούν να ανατρέψουν εύκολα τον προγραμματισμό, ιδιαίτερα στα νησιά. Ωστόσο, για όσους εγκαταστάθηκαν εκεί, ο πιο αργός ρυθμός ζωής αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις πρακτικές δυσκολίες.

Μεξικό: Η χώρα όπου είναι πιο εύκολο να αισθανθείς ντόπιος

Το Μεξικό καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση συνολικά, αλλά βρίσκεται στην κορυφή όσον αφορά την ευκολία εγκατάστασης.

Για τους expats, το βασικό πλεονέκτημα είναι η κοινωνική ένταξη. Το 73% δηλώνει ότι είναι εύκολο να κάνει νέους φίλους, έναντι μόλις 39% στον παγκόσμιο μέσο όρο.

Παράλληλα, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι ο κοινωνικός τους κύκλος αποτελείται κυρίως από ντόπιους είναι περίπου διπλάσιο σε σχέση με τον διεθνή μέσο όρο.

Η Κίρστεν Ρακούια μετακόμισε μαζί με τον σύζυγό της από το Σικάγο στο Πουέρτο Βαγιάρτα το 2022 και θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το έντονο αίσθημα κοινότητας.

Όπως αναφέρει, κατάφερε να δημιουργήσει στο Μεξικό στενότερες φιλίες από όσες είχε προηγουμένως στις ΗΠΑ. Το χαμηλότερο κόστος ζωής αποτελεί επιπλέον κίνητρο για παραμονή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το φθηνό street food: ένα τάκο μπορεί να κοστίζει περίπου ένα δολάριο.

Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί το Μεξικό παραμένει σταθερά μεταξύ των πιο δημοφιλών επιλογών για ανθρώπους που θέλουν όχι απλώς να εργαστούν σε άλλη χώρα, αλλά να ενσωματωθούν γρήγορα στην τοπική κοινωνία.

Ταϊλάνδη: Πρώτη στο κόστος ζωής

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ταϊλάνδη, η οποία ξεχωρίζει τόσο για την ικανοποίηση των ξένων κατοίκων όσο και για την οικονομική προσιτότητα.

Το 86% των expats δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του στη χώρα, ενώ το 85% αξιολογεί θετικά το κόστος ζωής. Πρόκειται για ποσοστό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Η Μπέθαν Τζιντιπραφέτ μετακόμισε από το Ντέβον μαζί με τον Ταϊλανδό σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους το 2024, με αρχικό σχέδιο να παραμείνει στη χώρα μόλις έναν χρόνο. Μέσα σε δύο εβδομάδες, όπως λέει, είχε ήδη αποφασίσει ότι δεν ήθελε να επιστρέψει.

Ένα από τα στοιχεία που την εντυπωσίασαν ήταν το εξαιρετικά χαμηλό κόστος καθημερινής διατροφής. Η οικογένεια των τεσσάρων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φάει με ποσό που αντιστοιχεί μόλις σε περίπου 1,35 δολάρια.

Ιδιαίτερα θετική θεωρεί και την εμπειρία των παιδιών της στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά την άποψή της, ο έντονος σεβασμός προς την εκπαίδευση που χαρακτηρίζει την ταϊλανδέζικη κοινωνία έχει επηρεάσει θετικά τη συμπεριφορά του γιου της.

Για όσους μετακομίζουν, πάντως, θεωρεί απαραίτητη την πραγματική προσπάθεια προσαρμογής στην τοπική κουλτούρα. Από την αφαίρεση των παπουτσιών πριν από την είσοδο σε ένα σπίτι έως τον σεβασμό κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, μικρές καθημερινές συνήθειες αποκτούν μεγάλη σημασία.

Η Ταϊλάνδη, σύμφωνα με αυτή την εμπειρία, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους ξένους, αρκεί να μη θεωρούν την εγκατάστασή τους μια παρατεταμένη τουριστική εμπειρία, αλλά να είναι διατεθειμένοι να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν μέρος των τοπικών κοινωνικών κανόνων.

ΗΑΕ: Καριέρα, υπηρεσίες και εύκολη εγκατάσταση

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταλαμβάνουν την τέταρτη θέση, με ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες στις επαγγελματικές προοπτικές και στα πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει κάποιος όταν μετακομίζει σε άλλη χώρα.

Οι διαδικασίες για θεωρήσεις, η χρήση της αγγλικής γλώσσας, οι ψηφιακές υπηρεσίες και το φιλικό προς τους ξένους επαγγελματικό περιβάλλον καθιστούν τη μετάβαση σχετικά απλή.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026 και επομένως καλύπτει μόνο εν μέρει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, expats που εξακολουθούν να ζουν στα ΗΑΕ περιγράφουν μια καθημερινότητα που έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κανονική.

Η Μισέλ Στέρλινγκ, η οποία μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Ντουμπάι και ΗΠΑ, θεωρεί ότι αυτή την περίοδο το Ντουμπάι προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, άνεσης και οικονομικής προβλεψιμότητας.

Παρόμοια εμπειρία έχει και η Νικίτα Ορουγκάντι, η οποία μετακόμισε από το Λονδίνο στο Ντουμπάι για εργασία στον χώρο των επικοινωνιών. Για την ίδια, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι τα ΗΑΕ εξακολουθούν να εμφανίζονται ιδιαίτερα ανοικτά στους ξένους εργαζομένους, σε μια περίοδο κατά την οποία άλλες χώρες αυστηροποιούν τους κανόνες μετανάστευσης.

Η αίσθηση σταθερότητας και η σαφής ενημέρωση των κατοίκων σε περιόδους αβεβαιότητας αποκτούν, όπως επισημαίνει, ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν κάποιος ζει μακριά από την οικογένειά του.

Η εμπειρία δεν περιορίζεται στο Ντουμπάι. Η Βρετανίδα Σάρον ΜακΚέρναν ζει εδώ και οκτώ χρόνια στο Ρας Αλ-Χαϊμά και θεωρεί τον χαμηλότερο ρυθμό, τη μικρότερη κυκλοφοριακή πίεση και την εύκολη πρόσβαση σε παραλίες και βουνά σημαντικά πλεονεκτήματα για την οικογενειακή ζωή.

Παράλληλα, αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας, αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας ενός διεθνούς κοινωνικού κύκλου.

Βραζιλία: Η μεγάλη άνοδος της φετινής κατάταξης

Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει η Βραζιλία, η οποία για πρώτη φορά καταφέρνει να βρεθεί τόσο ψηλά στην κατάταξη.

Η χώρα σημείωσε ισχυρές επιδόσεις στην ευτυχία, την ευκολία εγκατάστασης, τη φιλικότητα των κατοίκων και την πολιτιστική εμπειρία. Το χαρακτηριστικό που αναφέρουν συχνότερα οι ξένοι κάτοικοι είναι η αμεσότητα και η ζεστασιά των Βραζιλιάνων.

Ο Κλιντ Μάνινγκ μετακόμισε από τα Μπαρμπάντος στο Σάο Πάολο προκειμένου να αναπτύξει την επιχείρησή του και περιγράφει μια κοινωνία στην οποία οι προσωπικές σχέσεις δημιουργούνται εξαιρετικά γρήγορα.

Όπως χαρακτηριστικά λέει, μπορεί κάποιος να γνωρίσει έναν άνθρωπο την Πέμπτη και μέχρι το Σάββατο να βρίσκεται ήδη στο σπίτι του για churrasco, το παραδοσιακό βραζιλιάνικο ψητό κρέας.

Η περιορισμένη διάδοση των αγγλικών μπορεί να φαίνεται αρχικά μειονέκτημα, αλλά για τον ίδιο λειτούργησε θετικά. Η ανάγκη να επικοινωνεί καθημερινά στα πορτογαλικά επιτάχυνε σημαντικά την εκμάθηση της γλώσσας.

Ανάλογη εικόνα περιγράφει ο Κρις Κολ, ο οποίος έζησε στο Σάο Πάολο επί 12 χρόνια. Εκείνο που θυμάται περισσότερο δεν είναι κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία ή οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά η αίσθηση ότι οι ντόπιοι ενδιαφέρονταν πραγματικά να τον γνωρίσουν.

Αντί να αντιμετωπίζεται διαρκώς ως ξένος, ένιωσε πολύ γρήγορα ότι μπορούσε να γίνει μέρος της τοπικής κοινωνίας.

Η πρώτη πεντάδα δείχνει τελικά ότι η καλύτερη χώρα για έναν expat δεν είναι απαραίτητα εκείνη με τον υψηλότερο μισθό ή τη μεγαλύτερη οικονομία. Η προσιτή καθημερινότητα, η κοινωνική αποδοχή, η δυνατότητα δημιουργίας φίλων και η ευκολία οργάνωσης της ζωής μπορούν να αποδειχθούν εξίσου καθοριστικά.

Και αυτό ίσως εξηγεί γιατί στην πρώτη δεκάδα συνυπάρχουν τόσο διαφορετικοί προορισμοί, από τον Παναμά και την Ταϊλάνδη μέχρι τη Σιγκαπούρη, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο: η επιτυχία μιας μετακόμισης στο εξωτερικό κρίνεται τελικά όχι μόνο από το πόσα κερδίζει κανείς, αλλά και από το πόσο εύκολα μπορεί να δημιουργήσει μια νέα ζωή.

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