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Η New Balance προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της γαλλικής εταιρείας αθλητικών ειδών Decathlon, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματα εμπορικού σήματος που διαθέτει για το χαρακτηριστικό λογότυπο «N» στα παπούτσια της.

Η αγωγή κατατέθηκε την σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης και αφορά τα αθλητικά παπούτσια Kiprun της Decathlon, τα οποία, σύμφωνα με τη New Balance, φέρουν ένα ανεστραμμένο γράμμα «K» που μοιάζει σε τέτοιο βαθμό με το δικό της λογότυπο «N», ώστε μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές.

Η αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο είναι «ξεκάθαρα ένα N» και ότι η χρήση του από τη Decathlon δημιουργεί κίνδυνο παραπλάνησης του αγοραστικού κοινού.

Η διαμάχη για το λογότυπο

Σύμφωνα με την αγωγή, η New Balance, με έδρα τη Βοστώνη, χρησιμοποιεί το λογότυπο «N» στα υποδήματά της από τη δεκαετία του 1970 και το θεωρεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της εμπορικής της ταυτότητας.

Η Decathlon, που εδρεύει στη Γαλλία, διαθέτει τα παπούτσια Kiprun σε Αμερικανούς καταναλωτές μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω συνεργαζόμενων καταστημάτων λιανικής.

Η New Balance επικαλείται επίσης αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες χρήστες σχολιάζουν την ομοιότητα ανάμεσα στο λογότυπο των Kiprun και το σήμα της αμερικανικής εταιρείας.

Η εταιρεία ζητά από το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση που θα εμποδίζει τη φερόμενη παραβίαση του εμπορικού σήματος, ενώ παράλληλα διεκδικεί χρηματική αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί.

Προηγούμενες δικαστικές κινήσεις

Η New Balance έχει κινηθεί και στο παρελθόν νομικά για την προστασία του λογότυπου «N». Η εταιρεία έχει καταθέσει και διευθετήσει αντίστοιχες υποθέσεις στις ΗΠΑ με τις Michael Kors και Nautica.

Παράλληλα, το 2017 κέρδισε σημαντική δικαστική απόφαση στην Κίνα, ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων, σε υπόθεση κατά κατασκευαστών υποδημάτων που φέρονταν να χρησιμοποιούν παραπλήσιο λογότυπο.

Η υπόθεση έχει καταχωρηθεί ως New Balance Athletics Inc κατά Decathlon America LLC στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Μασαχουσέτης.

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