Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει ότι τα μισθώματα θα καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Η παράταση αποφασίστηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη τεχνική υποδομή για τη διασταύρωση των στοιχείων πληρωμών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Η υποχρεωτική χρήση τραπεζικού λογαριασμού για την εξόφληση των ενοικίων δεν θα ενεργοποιηθεί τελικά από την αρχική ημερομηνία εφαρμογής, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει επιπλέον χρόνος για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Με το νέο πλαίσιο, οι πληρωμές των μισθωμάτων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή των συναλλαγών και δυνατότητα ηλεκτρονικών ελέγχων.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή συνδέεται κυρίως με την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών διασύνδεσης των δεδομένων, ώστε το σύστημα να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς προβλήματα κατά την έναρξή του.

Η παράταση αποσκοπεί επίσης στο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους εκμισθωτές και τους μισθωτές να ενημερωθούν για τις νέες υποχρεώσεις και να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις πληρωμές.

Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, οι συναλλαγές που αφορούν τα ενοίκια θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας, ενώ θα διευκολύνονται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων.

Η μετάβαση στις αποκλειστικά τραπεζικές πληρωμές αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση των ψηφιακών ελέγχων και τον περιορισμό των αδήλωτων συναλλαγών στην αγορά ακινήτων.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Ξεκλειδώνει η εποπτεία για τις διασυνοριακές συναλλαγές – Βίβλο απλουστευμένων κανόνων επεξεργάζεται ο SSM

ΕΕ: Γιατί βάζει μπλόκο στην εξαγορά της Anglo American από την MMG

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Το 2025 ήταν ένα από τα πιο ξηρά έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ