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Η αντίστροφη μέτρηση για τη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την αγορά παραγώγων που βασίζονται σε τεχνολογία blockchain να προεξοφλεί μια εντυπωσιακή αποτίμηση για την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, παρά το κύμα ρευστοποιήσεων που πλήττει τις μετοχές του κλάδου.

Τα συμβόλαια που συνδέονται με τη μελλοντική χρηματιστηριακή τιμή της Anthropic έχουν υποχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακολουθώντας την ευρύτερη διόρθωση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υποδηλώνουν αποτίμηση περίπου 1,7 τρισ. δολαρίων, αισθητά υψηλότερη από τα 1,4 τρισ. δολάρια που αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Η εισαγωγή της Anthropic έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με τους επενδυτές να αναμένουν μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές πρεμιέρες στην ιστορία.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσο οι προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά κρυπτοπαραγώγων θα επιβεβαιωθούν κατά την έναρξη της κανονικής διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Πτώση 21% στα συμβόλαια, αλλά οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές

Τα λεγόμενα perpetual futures, δηλαδή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς ημερομηνία λήξης, επιτρέπουν στους επενδυτές να τοποθετούνται στην αναμενόμενη χρηματιστηριακή πορεία μιας εταιρείας πριν ακόμη εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Στην περίπτωση της Anthropic, οι συναλλαγές αυτές δίνουν μια πρώτη εικόνα για τις κερδοσκοπικές προσδοκίες γύρω από τη μετοχή της, χωρίς ωστόσο να αποτελούν αξιόπιστη πρόβλεψη για την τιμή στην οποία θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή της.

Από τις 4 Νοεμβρίου, τα συμβόλαια της Anthropic που εκδίδει η Trade.xyz, μέσω του blockchain της Hyperliquid, έχουν υποχωρήσει έως και 21%, διαμορφούμενα κοντά στα 97 δολάρια κατά τις ασιατικές συναλλαγές της Τετάρτης.

Παρά την πτώση, η συγκεκριμένη τιμή παραμένει περίπου 24% υψηλότερη από τα 78 δολάρια ανά μετοχή, που αποτελούν το ανώτατο όριο του προτεινόμενου εύρους τιμών της δημόσιας προσφοράς.

Η διαφορά δείχνει ότι ένα μέρος των επενδυτών εξακολουθεί να προσδοκά σημαντική άνοδο κατά τη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic, έστω και μικρότερη από εκείνη που προεξοφλούσε πριν από μία εβδομάδα.

«Η αγορά των perpetuals εξακολουθεί να έχει τοποθετηθεί για μια ανοδική εκκίνηση, απλώς μικρότερη από αυτή που αποτιμούσε πριν από μία εβδομάδα», επισημαίνει η Κέλι Γε, επικεφαλής ερευνών της πλατφόρμας συναλλαγών Talos.

Οι πιέσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η αποκλιμάκωση των προσδοκιών για την Anthropic συμπίπτει με την αλλαγή κλίματος στις αγορές τεχνολογίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αρχές Νοεμβρίου.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη έχει εξασθενήσει, καθώς επανέρχονται οι ανησυχίες για πιθανή φούσκα στις αποτιμήσεις και για τα τεράστια ποσά που δαπανούν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων AI.

Στις πιέσεις αυτές προστέθηκε η αναταραχή στη Nvidia, μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εξέλιξη που ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από έναν από τους σημαντικότερους ομίλους της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η προγραμματισμένη εισαγωγή της Anthropic αποτελεί σημαντική δοκιμασία για τη διάθεση των επενδυτών να συνεχίσουν να τοποθετούν κεφάλαια σε εταιρείες AI με ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις.

Το προηγούμενο της SpaceX και η απόκλιση από τις προσδοκίες

Η αγορά κρυπτοπαραγώγων είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον και πριν από τη χρηματιστηριακή εισαγωγή της SpaceX, τον περασμένο Ιούνιο.

Τότε, τα συμβόλαια που συνδέονταν με τη μετοχή της εταιρείας του Έλον Μασκ διαπραγματεύονταν περίπου στα 176 δολάρια το πρωί της πρεμιέρας, σύμφωνα με στοιχεία της Talos.

Ωστόσο, η μετοχή ξεκίνησε τελικά τη διαπραγμάτευσή της στα 150 δολάρια, υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων, αλλά σημαντικά χαμηλότερα από το επίπεδο που είχαν προεξοφλήσει τα συμβόλαια.

Η απόκλιση αυτή ανέδειξε τα όρια της συγκεκριμένης αγοράς ως εργαλείου πρόβλεψης.

Οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στα perpetual futures δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι που θα αγοράσουν τις μετοχές μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, ενώ η περιορισμένη ρευστότητα και η κερδοσκοπική δραστηριότητα μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες αποκλίσεις.

Η Anthropic προσφέρει πλέον μια νέα ευκαιρία σύγκρισης μεταξύ της αγοράς κρυπτοπαραγώγων και της πραγματικής χρηματιστηριακής ζήτησης.

Στα 422 εκατ. δολάρια οι ανοιχτές θέσεις

Παρά την υποχώρηση των τιμών, η δραστηριότητα στα συμβόλαια της Anthropic παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Talos, η αξία των ανοιχτών θέσεων (open interest) στα perpetual futures της Anthropic, στις πλατφόρμες Binance και Hyperliquid, ανερχόταν σε περίπου 422 εκατ. δολάρια, δύο ημέρες πριν από την αναμενόμενη εισαγωγή της εταιρείας.

Για σύγκριση, στην αντίστοιχη χρονική στιγμή πριν από την IPO της SpaceX, οι ανοιχτές θέσεις διαμορφώνονταν στα 251 εκατ. δολάρια.

Η διαφορά είναι σημαντική και ως προς τη διάρκεια λειτουργίας των συγκεκριμένων αγορών.

Η διάμεση διάρκεια διαπραγμάτευσης των συμβολαίων της Anthropic που παρακολουθεί η Talos φθάνει περίπου τις 170 ημέρες, έναντι μόλις 22 ημερών για τα αντίστοιχα συμβόλαια της SpaceX πριν από την εισαγωγή της.

Επιπλέον, οι ανοιχτές θέσεις στα παράγωγα της Anthropic έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερές την τελευταία εβδομάδα.

Αντίθετα, στην περίπτωση της SpaceX είχε σημειωθεί απότομη αύξηση των τοποθετήσεων τις τελευταίες ημέρες πριν από τη χρηματιστηριακή πρεμιέρα.

«Παραμένει μια κατακερματισμένη αγορά, που λειτουργεί κυρίως εκτός των μεγάλων ρυθμιζόμενων αγορών, αλλά φαίνεται πολύ πιο ανεπτυγμένη από ό,τι ήταν τον Ιούνιο», αναφέρει η Κέλι Γε.

IPO έως 64,4 δισ. δολαρίων και ιδιωτική τοποθέτηση 26 δισ.

Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των κεφαλαιαγορών.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους, η εταιρεία και οι υφιστάμενοι μέτοχοί της μπορούν να αντλήσουν συνολικά έως 64,4 δισ. δολάρια, ενώ η αποτίμηση στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών διαμορφώνεται στα 1,4 τρισ. δολάρια, σε πλήρως απομειωμένη βάση.

Παράλληλα, η Anthropic έχει οργανώσει ξεχωριστή ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, με τη συμμετοχή μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και η Nvidia.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που βασίζονται σε τεχνολογία blockchain έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η ανάπτυξη των perpetual futures έχει ενισχύσει τη δραστηριότητα της Hyperliquid και ανταγωνιστικών πλατφορμών, προσφέροντας στους επενδυτές δυνατότητες τοποθέτησης σε μια ευρεία γκάμα περιουσιακών στοιχείων, από κρυπτονομίσματα έως εμπορεύματα.

Οι κίνδυνοι πίσω από τα συμβόλαια της Anthropic

Σε αντίθεση με την αγορά μιας κανονικής μετοχής, η απόκτηση ενός perpetual future που συνδέεται με την Anthropic δεν παρέχει δικαιώματα ιδιοκτησίας ή ψήφου στην εταιρεία.

Ο επενδυτής αποκτά έκθεση στην πορεία της τιμής μέσω ενός παραγώγου, χωρίς να καθίσταται μέτοχος.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα επιτρέπουν επίσης τη χρήση υψηλής μόχλευσης, κάτι που μπορεί να πολλαπλασιάσει τόσο τα πιθανά κέρδη όσο και τις ζημίες.

Οι επενδυτές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλό κόστος διατήρησης των θέσεών τους, καθώς και με αναγκαστικές ρευστοποιήσεις όταν η αγορά κινείται αντίθετα από τις προσδοκίες τους.

Επιπλέον, οι τιμές των συμβολαίων δεν αποτελούν απαραίτητα αξιόπιστο οδηγό για την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μιας μετοχής.

Στην περίπτωση της Cerebras Systems, για παράδειγμα, τα συμβόλαια της Trade.xyz διαπραγματεύονταν σε επίπεδα που απείχαν λιγότερο από 3% από την τιμή χρηματιστηριακής πρεμιέρας, μόλις μία ώρα πριν από την έναρξη των συναλλαγών.

Στον αντίποδα, το ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη SpaceX είχε οδηγήσει τα παράγωγα σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από την τιμή στην οποία ξεκίνησε τελικά η διαπραγμάτευση της μετοχής.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η Κέλι Γε, «τα perpetual futures πριν από μια IPO δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα».