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Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, βελτιώνει την παραγωγικότητα και απελευθερώνει πολύτιμους πόρους. Ωστόσο, για τους επικεφαλής των μεγαλύτερων οργανισμών παγκοσμίως, το επόμενο και δυσκολότερο στοίχημα είναι διαφορετικό: πώς αυτά τα οφέλη θα μεταφραστούν σε υψηλότερα έσοδα, μεγαλύτερη κερδοφορία και ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας της EY, η οποία αποτυπώνει τη μετατόπιση των προτεραιοτήτων των διευθυνόντων συμβούλων, σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και οι τεχνολογικές ανατροπές επανακαθορίζουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 50% των CEOs θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη τον σημαντικότερο παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Ακολουθεί ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών, με ποσοστό 46%.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν οι μισοί διευθύνοντες σύμβουλοι, σε ποσοστό 48%, κατευθύνουν τον χρόνο και τους πόρους που εξοικονομούνται χάρη στην AI σε νέες πρωτοβουλίες καινοτομίας και επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Παρά την πρόοδο, όμως, παραμένει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας και στην οικονομική απόδοση των σχετικών επενδύσεων.

Το παράδοξο της AI: Μεγαλύτερη παραγωγικότητα, όχι απαραίτητα περισσότερα κέρδη

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν συνεπάγεται αυτομάτως βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Σε πολλές επιχειρήσεις, τα οφέλη περιορίζονται από παρωχημένα τεχνολογικά συστήματα, πολύπλοκες οργανωτικές δομές και αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 23% των CEOs δηλώνει πως οι πόροι που απελευθερώνονται μέσω της AI απορροφώνται από άλλες λειτουργικές ανάγκες, προτού προλάβουν να ενισχύσουν την κερδοφορία.

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί η δυσκολία αποτίμησης της πραγματικής αξίας των επενδύσεων.

Μόλις το 16% των συμμετεχόντων διαθέτει σαφή εικόνα, σε πραγματικό χρόνο, για την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (ROI). Ένα επιπλέον 24% παρακολουθεί ορισμένες κατηγορίες κόστους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπολογίσει με αξιοπιστία τη συνολική οικονομική απόδοση.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει μια βασική πρόκληση για τις διοικήσεις: η τεχνολογική αναβάθμιση πρέπει πλέον να συνδέεται με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, αντί να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός.

Οι CEOs δεν βλέπουν την AI ως εργαλείο περικοπών προσωπικού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση.

Σε αντίθεση με τις ανησυχίες ότι η αυτοματοποίηση θα οδηγήσει πρωτίστως σε μαζική αντικατάσταση εργαζομένων, τέσσερις στους πέντε CEOs (80%) εκτιμούν ότι η AI θα μεταβάλει περισσότερο τις επαγγελματικές δεξιότητες, τους ρόλους και τις μεθόδους εργασίας παρά το συνολικό μέγεθος του προσωπικού μέσα στην επόμενη τριετία.

Ωστόσο, η μετάβαση αυτή προϋποθέτει ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις.

Και εδώ εντοπίζεται ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επόμενη περίοδο.

Σύμφωνα με την EY, το 72% των διευθυνόντων συμβούλων προβλέπει ότι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων θα αποτελέσει μεγαλύτερο περιορισμό για την ανάπτυξη από ό,τι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Ήδη, το 47% αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην τεχνητή νοημοσύνη δεν ακολουθούν τον ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων.

Παρά την αναγνώριση του προβλήματος, μόλις το 15% των CEOs επανεπενδύει το σύνολο των οφελών παραγωγικότητας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η αντίφαση είναι ενδεικτική της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις να συνδυάσουν την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών με την απαραίτητη προσαρμογή των εργαζομένων τους.

Εξαγορές, συμμαχίες και αποεπενδύσεις στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Η έρευνα καταγράφει παράλληλα μια πιο επιλεκτική προσέγγιση στην επιχειρηματική επέκταση.

Οι CEOs εξακολουθούν να θέτουν την ανάπτυξη ψηλά στην ατζέντα τους, αλλά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, στην απόκτηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και στον περιορισμό των κινδύνων.

Σχεδόν επτά στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους προτιμούν να ενισχύσουν τις υφιστάμενες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αντί να επιδιώξουν ταχεία επέκταση σε νέες αγορές.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματικές συναλλαγές αναδεικνύονται σε βασικό εργαλείο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης.

Τα στοιχεία της EY δείχνουν ότι το 96% των CEOs σχεδιάζει τουλάχιστον μία μορφή συναλλαγής μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ειδικότερα, το 51% εξετάζει εξαγορές, ενώ το 60% σχεδιάζει στρατηγικές συμμαχίες και το 47% εξετάζει τη δημιουργία κοινοπραξιών.

Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς, σε ποσοστό 51%, προγραμματίζουν κάποια αποεπένδυση εντός του επόμενου έτους, ποσοστό αυξημένο κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026.

Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, ικανό να υποστηρίξει τις νέες στρατηγικές τους προτεραιότητες.

EY: Η τεχνολογία πρέπει να μετατραπεί σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, επισημαίνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί, ήδη, σημαντικά οφέλη παραγωγικότητας, όμως η μεγάλη πρόκληση για τους CEOs είναι να μετατρέψουν τα οφέλη αυτά σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία και, τελικά, σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και πειθαρχημένη διαχείριση των επενδυτικών τους επιλογών.

Όπως τονίζει, οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να συνδυάσουν την αξιοποίηση της AI, την επανεκπαίδευση των εργαζομένων, την αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων και τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική μετασχηματισμού θα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας αξίας.

Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η επιχειρηματική συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον σε διαφορετικό στάδιο. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο γρήγορα μια εταιρεία υιοθετεί την AI, αλλά πόσο αποτελεσματικά μπορεί να μετατρέψει τη χρήση της σε βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη έρευνα, εδώ.