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Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζοντας όχι μόνο τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες, αλλά και το αντικείμενο της καθημερινής απασχόλησης των νέων πτυχιούχων. Όλο και περισσότεροι απόφοιτοι πανεπιστημίων διαπιστώνουν ότι οι πρώτες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις συνδέονται περισσότερο με τη χρήση και την εκπαίδευση συστημάτων AI παρά με το αντικείμενο που σπούδασαν.

Η εξοικείωση με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται σε βασικό προσόν για την είσοδο στην αγορά εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους που μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, ο οποίος, παρά το μεταπτυχιακό του στο μάρκετινγκ, αφιερώνει σημαντικό μέρος της ημέρας του στην επικοινωνία με πελάτες για την εκπαίδευση ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) και στην αξιολόγηση των απαντήσεων που παράγουν πλατφόρμες όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini.

Ανάλογες αλλαγές καταγράφονται και στον κλάδο του λογισμικού. Απόφοιτοι διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίοι προσλαμβάνονται με βάση τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, καταλήγουν να αναλαμβάνουν καθήκοντα αναλυτών αυτοματοποίησης μέσω AI, αναπτύσσοντας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για τις εσωτερικές λειτουργίες των εταιρειών.

Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργεί η AI

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση εμφανίζει δύο διαφορετικές όψεις.

Από τη μία πλευρά, η αυτοματοποίηση εργασιών θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν επιχειρήσεις στον περιορισμό θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα εκείνων που παραδοσιακά κάλυπταν νέοι απόφοιτοι χωρίς σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Από την άλλη, η ίδια τεχνολογία δημιουργεί νέες εξειδικευμένες θέσεις, οι οποίες απευθύνονται σε πτυχιούχους που μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικά τα εργαλεία AI και να τα ενσωματώσουν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Για τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι με τέτοιες ικανότητες μπορούν να προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία, ακόμη και από τα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας.

Η δυνατότητα ενός νέου εργαζομένου να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την επίλυση προβλημάτων ή τη βελτίωση των διαδικασιών μπορεί να τον καταστήσει περισσότερο απαραίτητο για την επιχείρηση σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι εταιρείες εκτιμούν ότι η ανάθεση ουσιαστικότερων καθηκόντων στους νέους πτυχιούχους μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο αφοσιωμένου εργατικού δυναμικού, ενισχύοντας τη σύνδεση των εργαζομένων με τον οργανισμό.

PwC: Αύξηση 35% στις θέσεις με υψηλότερες απαιτήσεις

Η αλλαγή αυτή επιβεβαιώνεται και από έρευνα της PwC, η οποία καταγράφει σημαντική αναβάθμιση των απαιτήσεων σε ορισμένες θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε νεοαποφοίτους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναθέτουν στους νέους εργαζομένους μεγαλύτερες ευθύνες, ζητώντας τους να διαθέτουν δεξιότητες που μέχρι πρόσφατα συνδέονταν με πιο έμπειρα στελέχη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου που επηρεάζονται περισσότερο από την AI έχουν επταπλάσια πιθανότητα να απαιτούν δεξιότητες ανώτερου επιπέδου, σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες θέσεις.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταβολή στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Η PwC διαπίστωσε ότι οι θέσεις αρχικού επιπέδου με αυξημένες απαιτήσεις έχουν ενισχυθεί κατά 35% από το 2019, την ώρα που οι υπόλοιπες θέσεις της ίδιας κατηγορίας έχουν μειωθεί κατά 10%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η AI δεν επηρεάζει μόνο τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας, αλλά μεταβάλλει και το είδος των καθηκόντων που καλούνται να αναλάβουν οι νέοι επαγγελματίες.

Το τέλος της παραδοσιακής επαγγελματικής πυραμίδας

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται ότι αμφισβητεί και το παραδοσιακό μοντέλο επαγγελματικής εξέλιξης.

Μέχρι πρόσφατα, οι εργαζόμενοι ξεκινούσαν συνήθως από απλές, επαναλαμβανόμενες εργασίες και προχωρούσαν σταδιακά σε πιο σύνθετα καθήκοντα, καθώς αποκτούσαν εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις.

Σήμερα, όμως, η αυτοματοποίηση επιτρέπει σε έναν νέο πτυχιούχο να αναλάβει από νωρίς πιο απαιτητικές δραστηριότητες.

Η επαγγελματική αξία δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από τον όγκο των γνώσεων που διαθέτει κάποιος, αλλά ολοένα περισσότερο από την κριτική του σκέψη, την ικανότητα κατανόησης των διαδικασιών και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία.

Έτσι, το παραδοσιακό «πυραμιδικό» μοντέλο, στο οποίο η εμπειρία και οι ευθύνες συσσωρεύονται σταδιακά, αρχίζει να μεταβάλλεται.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα για την ουσιαστική επαγγελματική κατάρτιση των νέων εργαζομένων.

Ο κίνδυνος να γνωρίζουν την AI, αλλά όχι το επάγγελμά τους

Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού επισημαίνουν έναν σημαντικό κίνδυνο: οι νέοι εργαζόμενοι να αποκτούν εξαιρετικές δεξιότητες στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, χωρίς να αναπτύσσουν επαρκώς τις γνώσεις του επαγγέλματος που έχουν επιλέξει.

Όταν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής εργασίας αφιερώνεται στην εκπαίδευση, την παρακολούθηση ή τη διαχείριση συστημάτων AI, περιορίζεται ενδεχομένως ο χρόνος που απομένει για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στο πραγματικό αντικείμενο της θέσης.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους νέους που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης ή βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Ορισμένες επιχειρήσεις επιλέγουν να δίνουν προτεραιότητα στην ουσιαστική εκμάθηση του επαγγέλματος, αναγνωρίζοντας ότι η εξοικείωση με τις τεχνολογίες δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία.

Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα μακροπρόθεσμες προοπτικές εξέλιξης.

Οι σύμβουλοι καριέρας τονίζουν ότι η γνώση των εργαλείων AI από μόνη της δεν αρκεί για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Απαραίτητος παραμένει ο συνδυασμός τεχνολογικών δεξιοτήτων με βαθιά κατανόηση του αντικειμένου εργασίας, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να αξιολογεί τις πληροφορίες, να κατανοεί τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και να λαμβάνει σωστές αποφάσεις.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι απλώς να γνωρίζει ένας νέος επαγγελματίας πώς να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να διαθέτει τις γνώσεις και την κρίση που θα του επιτρέψουν να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις δυνατότητές της.