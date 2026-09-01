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Το Διεθνές Σχολείο του Χονγκ Κονγκ (HKIS) προχώρησε στον συμβιβαστικό τερματισμό της διαμάχης του με την αμερικανική εκκλησία που το ίδρυσε, βάζοντας τέλος σε μια σοβαρή σύγκρουση που απειλούσε τη λειτουργία αυτού του ιστορικού προπυργίου της αμερικανικής εκπαιδευτικής παράδοσης. Ο φορέας διαχείρισης του ελίτ ιδρύματος και η Λουθηρανική Εκκλησία – Σύνοδος του Μισσούρι (LCMS) συμφώνησαν να τερματίσουν τη 60ετή συνεργασία τους, έπειτα από εντατικές συνομιλίες των τελευταίων εβδομάδων.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, ο φορέας διαχείρισης του σχολείου (HKISAL) θα καταβάλει σημαντικά χρηματικά ποσά προς την LCMS, τα οποία η εκκλησία πρόκειται να διαθέσει για την ενίσχυση του θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και εκπαιδευτικού της έργου, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθεί το ακριβές ύψος της αποζημίωσης.

Η δικαστική διαμάχη είχε ξεσπάσει τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η εκκλησία προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της διοίκησης του HKIS, απειλώντας το σχολείο ακόμη και με έξωση. Η LCMS κατηγορούσε τον φορέα διαχείρισης ότι μετέτρεψε το ίδρυμα σε ένα περιβάλλον αποκλειστικά για ευπόρους, αποκλίνοντας από το λουθηρανικό χριστιανικό ήθος, ισχυρισμούς που το σχολείο είχε απορρίψει ως αβάσιμους. Παράλληλα με την επίτευξη του συμβιβασμού, ανακοινώθηκε και ο οριστικός τερματισμός του παράλληλου σχεδίου για τη δημιουργία του Hong Kong Pacific School.

Με επίσημη ενημέρωση προς τους γονείς, η διοίκηση του HKIS διαβεβαίωσε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα στις εγκαταστάσεις του Repulse Bay και του Tai Tam, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική συμφωνία δεν θα επιβαρύνει τα δίδακτρα ούτε θα χρηματοδοτηθεί από φιλανθρωπικές δωρεές. Η ηγεσία του ιδρύματος παραμένει υπό τον έλεγχο του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου, με τον Ron Roukema να αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού διευθυντή, ενώ η αυτόνομη διαδικασία αναζήτησης νέου διευθυντή που είχε εκκινήσει η εκκλησία ακυρώθηκε.

Το HKIS ιδρύθηκε το 1966 από τη συνεργασία της LCMS με Αμερικανούς επιχειρηματίες και σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής, φιλοξενώντας περισσότερους από 3.000 μαθητές από το προνήπιο έως και την 12η τάξη.

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