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Με άγριες διαθέσεις μπαίνει ο Σεπτέμβριος στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας πίσω του τον δυσκολότερο μήνα του έτους από πλευράς ανατιμήσεων. Η μέση τιμή στην χονδρεμπορική αγορά έκλεισε τον Αύγουστο στα 133,4 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, έναντι 109,95 ευρώ τον Ιούλιο, καταγράφοντας αύξηση άνω του 21%.

Η άνοδος αυτή δημιουργεί ισχυρές πιέσεις στη λιανική και περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια των προμηθευτών να διατηρήσουν αμετάβλητα τα πράσινα τιμολόγια. Όλα δείχνουν ότι στις σημερινές ανακοινώσεις θα αποτυπωθεί αυξητική τάση ακόμη και από τους μεγάλους παρόχους, χωρίς όμως οι ανατιμήσεις να ακολουθήσουν αναγκαστικά, στο σύνολό τους, την ένταση της χονδρεμπορικής αγοράς που και σήμερα διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ η μεγαβατώρα. Ανάλογης και μεγαλύτερης κλίμακας είναι αντίστοιχα οι τιμές και στον ευρωπαϊκό χάρτη με αγορές όπως της Ιταλίας και της Ουγγαρίας να διαμορφώνονται πάνω από τα 199 ευρώ η μεγαβατώρα και 175,2 ευρώ αντίστοιχα, την ίδια ώρα που χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία κινούνται επίσης σε επίπεδα πάνω από τα 140 ευρώ η μεγαβατώρα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προστασία των μεριδίων τους και στη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους. Έναν δεύτερο συνεχόμενο μήνα με διψήφια αύξηση του κόστους, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον απορροφήσουν πλήρως, σχολίαζαν χθες στελέχη της αγοράς ηλεκτρισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο Ιούλιος έκλεισε με άνοδο 18,3% έναντι του Ιουνίου που απορροφήθηκε από τους κυρίαρχους πάροχους της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, η μετακύλιση ολόκληρης της επιβάρυνσης στους καταναλωτές θα οδηγούσε σε απότομη αύξηση των τιμολογίων, εντείνοντας τις πιέσεις στα νοικοκυριά κάτι που ξορκίζουν με κάθε τρόπο στην κυβέρνηση εν μέσω ΔΕΘ και προεκλογικής περιόδου.

Η στρατηγική της ΔΕΗ

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας θα έχει για ακόμη μία φορά η ΔΕΗ. Ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής, η επιχείρηση εξακολουθεί να δίνει τον τόνο στην αγορά και η τιμολογιακή στρατηγική της λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τους ανταγωνιστές της.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο ύψος της ονομαστικής χρέωσης που θα ανακοινώσει για τα πράσινα τιμολόγια, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφώσει την τελική τιμή για τους πελάτες της. Πληροφορίες από την αγορά προϊδεάζουν για μια τιμολογιακή κίνηση που θα περιορίζει την τελική επιβάρυνση, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν αυτή θα πάρει τη μορφή αυξημένης έκπτωσης ή άλλης εμπορικής παρέμβασης. Η απόφασή της αναμένεται να δώσει τον τόνο στη λιανική και να επηρεάσει ανάλογα τις χρεώσεις των ανταγωνιστών της.

Γιατί εκτινάχθηκε η χονδρεμπορική

Στην άνοδο του Αυγούστου συνέβαλαν αφενός η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, και αφετέρου η υποχώρηση της αιολικής παραγωγής. Οι ασθενέστεροι άνεμοι περιόρισαν τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και έφεραν στην πρώτη γραμμή τις μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες ανέλαβαν να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος του φορτίου.

Η εξέλιξη αυτή πίεσε ανοδικά τη χονδρεμπορική τιμή, καθώς οι ακριβότερες μονάδες φυσικού αερίου κάλυψαν μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης και διαμόρφωσαν την τιμή σε περισσότερες ώρες. Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει του φθινοπώρου, καθώς η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου κινείται ανοδικά και περιορίζει τις προοπτικές γρήγορης αποκλιμάκωσης.

Το συμβόλαιο αναφοράς του φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF έκλεισε τον Αύγουστο στα 70,27 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, καθώς η Ευρώπη πλησιάζει στον χειμώνα με χαμηλότερα από τα συνηθισμένα αποθέματα. Η αβεβαιότητα στην αγορά LNG, οι αναταράξεις στις ροές από τη Μέση Ανατολή και ο ανταγωνισμός με την Ασία για τα διαθέσιμα φορτία διατηρούν υψηλό το ασφάλιστρο κινδύνου. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται κοντά στο 64% της χωρητικότητάς τους, αισθητά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα προηγούμενων ετών.

Ακόμη και εάν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας υποχωρήσει μετά το τέλος του καλοκαιριού, το ακριβό φυσικό αέριο συνιστά απειλή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενόψει του χειμώνα. Η αβεβαιότητα αποτυπώνεται και στις προθεσμιακές αγορές, οι οποίες τοποθετούν τις τιμές της ελληνικής αγοράς σε υψηλές τιμές για το υπόλοιπο του έτους. Για παράδειγμα για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο οι τιμές κινούνται κοντά στα 170 και 155 ευρώ ανά Μεγαβατώρα αντίστοιχα, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά δεν προεξοφλεί μια εύκολη ή γρήγορη επιστροφή στα χαμηλότερα επίπεδα της άνοιξης.

Το δεύτερο μέτωπο ακρίβειας

Για την κυβέρνηση, η ηλεκτρική ενέργεια εξελίσσεται στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο ακρίβειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μετά τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Στη βενζίνη και στο ντίζελ χρειάστηκε να επεκταθούν και για τον Σεπτέμβριο οι παρεμβάσεις συγκράτησης των τιμών, με τη συνδρομή των δύο διυλιστηριακών ομίλων.

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε χθες τη συνέχιση της σχετικής πρωτοβουλίας, ενώ σε ανάλογη κατεύθυνση θα κινηθεί και η Motor Oil. Ειδικότερα, θα συνεχίσουν να παρέχουν προς όλες τις εταιρείες εμπορίας έκπτωση 7,95 λεπτών προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και 4,05 λεπτών προ ΦΠΑ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε μία περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί όμιλοι βρίσκονται υπό αυξημένη πολιτική πίεση λόγω των υψηλών περιθωρίων διύλισης, τα οποία αποτυπώνονται και στα εντυπωσιακά οικονομικά τους αποτελέσματα.

Το θέμα της φορολόγησης των αυξημένων κερδών των διυλιστηρίων επανέρχεται στην ατζέντα εθνικών κυβερνήσεων στην Ευρώπη, καθώς αναζητούνται πρόσθετοι πόροι για τη χρηματοδότηση μέτρων ανακούφισης των καταναλωτών. Τον κίνδυνο νέων φορολογικών παρεμβάσεων είχε επισημάνει με επικριτικό τρόπο και η διοίκηση της Motor Oil κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, αναφερόμενη στην αβεβαιότητα που δημιουργεί για τον κλάδο η αναζωπύρωση της σχετικής συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Στο ηλεκτρικό ρεύμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιμένει πρώτα να αποσαφηνιστεί η εικόνα της λιανικής. Το εύρος των αυξήσεων στα πράσινα τιμολόγια και ο βαθμός απορρόφησης του κόστους από τους παρόχους θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για τις επόμενες κυβερνητικές κινήσεις.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθείς χθες για το ενδεχόμενο επιδότησης των λογαριασμών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, παρέπεμψε στις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο των παρεμβάσεων, προανήγγειλε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων για την ενίσχυση της ενεργειακής αγοράς, με στόχο τη συγκράτηση και την αποκλιμάκωση των τιμών, αξιοποιώντας και τα δημοσιονομικά περιθώρια που προσφέρει η ρήτρα διαφυγής.

Ο υπουργός επανέλαβε παράλληλα ότι η μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος του φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε, αρκετές ημέρες του καλοκαιριού οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής, φθάνοντας ορισμένες ώρες ακόμη και πάνω από το 60% και περιορίζοντας τις ανοδικές πιέσεις στη χονδρεμπορική αγορά.

Επικαλέστηκε επίσης τη συγκριτική θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι τον Αύγουστο η Ελλάδα βρέθηκε μεταξύ της ένατης και της δέκατης χαμηλότερης χονδρεμπορικής τιμής, ενώ το 2019 διέθετε την ακριβότερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Το ακριβές εύρος των μέτρων και οι κατηγορίες καταναλωτών που θα καλύψουν αναμένεται να αποσαφηνιστούν το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ.

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