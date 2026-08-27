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Η Shein Global Holdings Ltd. βρίσκεται σε τροχιά άντλησης περίπου 13,6 δισ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (1,7 δισ. δολάρια) μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς της στο Χονγκ Κονγκ, πλησιάζοντας στο τέλος μιας μακράς και δύσκολης διαδρομής προς το χρηματιστήριο.

Η εταιρεία ενημερώνει υποψήφιους επενδυτές ότι η τιμή της IPO αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 48,56 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, ελαφρώς πάνω από το μέσο της ζώνης διάθεσης, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Σε αυτό το επίπεδο, η αποτίμηση της εταιρείας fast fashion θα ξεπεράσει ελαφρώς τα 26 δισ. δολάρια, έναντι περίπου 100 δισ. δολαρίων πριν από τέσσερα χρόνια. Πρόκειται για μια θεαματική υποχώρηση της αποτίμησης, κατά περίπου 74 δισ. δολάρια από τα επίπεδα που είχε κάποτε προσεγγίσει.

Η Shein διαθέτει περίπου 280 εκατ. μετοχές, με εύρος τιμής μεταξύ 47,6 και 49,5 δολαρίων Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και η τελική τιμή ενδέχεται να μεταβληθεί.

Η οριστική τιμολόγηση της IPO αναμένεται την Πέμπτη στο Χονγκ Κονγκ, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου.

Από τα 100 δισ. δολάρια στα 26 δισ.

Η Shein, η οποία ιδρύθηκε στην ηπειρωτική Κίνα αλλά πλέον έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη, είχε προηγουμένως εγκαταλείψει τις προσπάθειες εισαγωγής της στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και της Βρετανίας, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονο ρυθμιστικό έλεγχο.

Παράλληλα, η αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας έχει επιβραδυνθεί αισθητά εξαιτίας των δασμών, ενώ η εντεινόμενη πίεση από την Temu της PDD Holdings σε κομβικές αγορές, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, έχει επίσης επηρεάσει τις δραστηριότητές της.

Τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας αποτυπώνουν αυτή την πίεση. Η Shein εμφάνισε ζημιές 99 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι κερδών 395 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός αύξησης των εσόδων της έχει επιβραδυνθεί, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για το κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να επιστρέψει στους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που είχαν τροφοδοτήσει τις παλαιότερες αποτιμήσεις της.

Η στήριξη των υφιστάμενων επενδυτών

Για να οδηγήσει την πολυαναμενόμενη IPO στην τελική ευθεία, η Shein έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στους ήδη υπάρχοντες επενδυτές της.

Οι υφιστάμενοι χρηματοδότες της αποτελούν τους πέντε από τους επτά cornerstone investors της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή τους μεγάλους επενδυτές που δεσμεύονται εκ των προτέρων να συμμετάσχουν στην έκδοση.

Παράλληλα, αναμενόταν να απορροφήσουν έως και το ήμισυ των μετοχών που προορίζονται για διαχειριστές κεφαλαίων, παρέχοντας κρίσιμη στήριξη στην έκδοση σε μια περίοδο κατά την οποία η αποτίμηση της Shein βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά της.

Το μοντέλο του fast fashion υπό πίεση

Η Shein οικοδόμησε την αυτοκρατορία της στο fast fashion προσφέροντας εξαιρετικά φθηνά ενδύματα, βασισμένα στις τελευταίες τάσεις της μόδας και σε έναν εξαιρετικά γρήγορο κύκλο παραγωγής και διάθεσης νέων προϊόντων.

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο ενθάρρυνε τους καταναλωτές να πραγματοποιούν συχνά μεγάλες αγορές, τα γνωστά «hauls», και στη συνέχεια να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η στρατηγική αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην εκρηκτική διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας.

Ωστόσο, η φόρμουλα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις. Οι αμερικανικοί δασμοί, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουν αυξήσει το κόστος των υλικών και έχουν οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Η επικείμενη εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ αποτελεί έτσι ένα κρίσιμο ορόσημο για τη Shein, όχι μόνο επειδή ολοκληρώνει μια πολυετή προσπάθεια εισόδου στις κεφαλαιαγορές, αλλά και επειδή θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για το πώς οι επενδυτές αποτιμούν πλέον το μοντέλο ανάπτυξης του κινεζικής καταγωγής κολοσσού του fast fashion.

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