Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Shein ετοιμάζεται, έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων και αποτυχημένων σχεδίων εισαγωγής σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, να κάνει τελικά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στο Χονγκ Κονγκ. Μόνο που η εταιρεία φτάνει στην αγορά πολύ διαφορετική από εκείνη που, το 2022, είχε αποτιμηθεί σχεδόν στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αντλήσει έως 13,86 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ, περίπου 1,77 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, διαθέτοντας περίπου 280 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Β. Το εύρος τιμής έχει οριστεί μεταξύ 47,60 και 49,50 δολαρίων Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, αποτιμώντας τη Shein κοντά στα 27 δισ. δολάρια στο ανώτατο όριο. Η τελική τιμή αναμένεται να ανακοινωθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Η απόσταση από την αποτίμηση των 98,2 δισ. δολαρίων το 2022 είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με το CNBC, ακόμη και το 2023 και τον Απρίλιο του 2024, η Shein αποτιμούνταν περίπου στα 64 δισ. δολάρια. Έκτοτε, όμως, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε, η κερδοφορία πιέστηκε και το επιχειρηματικό μοντέλο της βρέθηκε αντιμέτωπο με νέους δασμούς, εντονότερη ρυθμιστική εποπτεία και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Για τη Shein, η IPO στο Χονγκ Κονγκ είναι ουσιαστικά η τρίτη επιλογή. Όπως σχολίασε ο Νταν Κότσγουορθ, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell, πρόκειται για το «Plan C», αφού τα σχέδια για εισαγωγή στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στο Λονδίνο δεν προχώρησαν.

1. Το τέλος της φορολογικής εξαίρεσης άλλαξε τα οικονομικά της Shein

Σύμφωνα με δημοσίευμα του marketwatch, ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα ήρθε από την κατάργηση της λεγόμενης εξαίρεσης de minimis, η οποία επέτρεπε σε φθηνά δέματα να εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς δασμούς. Μέχρι τον Μάιο του 2025, η Shein μπορούσε να στέλνει στις ΗΠΑ προϊόντα αξίας κάτω των 800 δολαρίων χωρίς εισαγωγικούς δασμούς. Η κατάργηση της εξαίρεσης αύξησε άμεσα το κόστος. Η ίδια η εταιρεία παραδέχεται ότι η αλλαγή αυτή έχει επιβαρύνει τις πωλήσεις της στην αμερικανική αγορά. Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Στις αρχές Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε και τη δική της απαλλαγή για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, αντικαθιστώντας την με πάγια χρέωση 3 ευρώ ανά προϊόν.

Η Shein έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η επίπτωση στην Ευρώπη θα μπορούσε να είναι αντίστοιχη ή ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εποχή της εκρηκτικής ανάπτυξης έχει αρχίσει να υποχωρεί. Τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 41,8 δισ. δολάρια το 2025, αυξημένα κατά 8% από τα 38,7 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Το 2024, όμως, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 20,7%. Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε ζημία λίγο κάτω από 100 εκατ. δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, ενώ τα καθαρά κέρδη της υποχώρησαν κατά 39% σε ετήσια βάση, στα 2,1 δισ. δολάρια.

2. Το δυνατό χαρτί

Η Shein έχει χτίσει την επιτυχία της πάνω σε έναν ρυθμό παραγωγής και ανανέωσης που ελάχιστοι ανταγωνιστές μπορούν να ακολουθήσουν. Η πλατφόρμα διαθέτει περισσότερα από 2 εκατ. σχέδια ένδυσης, ενώ καθημερινά προστίθενται περίπου 4.700 νέα σχέδια. Για σύγκριση, η Asos διαθέτει περίπου 85.000 προϊόντα και προσθέτει περί τα 5.000 την εβδομάδα.

Η Shein συνδύασε αυτή την ταχύτητα με εξαιρετικά χαμηλές τιμές, καταφέρνοντας να προσελκύσει εκατομμύρια καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως ακριβώς αυτό το μοντέλο βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της κριτικής για το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Στα έγγραφα της IPO, η ίδια η εταιρεία αναγνωρίζει ως βασικό κίνδυνο την αδυναμία συμμόρφωσης με τις αυξανόμενες απαιτήσεις γύρω από περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Η Shein έχει δεχθεί κριτική για την ποιότητα και την αντοχή των προϊόντων της, τη χρήση χημικών ουσιών αλλά και για τον αντίκτυπο της παραγωγής σε ρύπανση και αποψίλωση.

3. Η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει το πιο αδύναμο σημείο

Η Shein στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τρίτους κατασκευαστές για την παραγωγή των προϊόντων της. Αυτό της επιτρέπει να διατηρεί χαμηλό κόστος και εξαιρετικά γρήγορη κυκλοφορία νέων προϊόντων, αλλά έχει προκαλέσει επανειλημμένα ερωτήματα για τις εργασιακές συνθήκες. Η ίδια η εταιρεία εντόπισε δύο περιπτώσεις παιδικής εργασίας το 2023 και ακόμη δύο το 2024.

Σε έρευνα του 2022, διαπιστώθηκε ότι σε εργοστάσιο στην Γκουανγκζού οι εργαζόμενοι μπορούσαν να εργάζονται έως 13,5 ώρες την ημέρα, με μόλις δύο ή τρεις ημέρες ανάπαυσης τον μήνα. Σε άλλη μονάδα, οι ημερήσιες βάρδιες έφταναν τις 12,5 ώρες. Το 2025, έρευνα του BBC ανέφερε ότι εργαζόμενοι που κατασκεύαζαν προϊόντα για τη Shein εργάζονταν έως και 75 ώρες την εβδομάδα. Η εταιρεία έχει απαντήσει ότι δεσμεύεται για δίκαιη και αξιοπρεπή μεταχείριση όλων των εργαζομένων στην εφοδιαστική της αλυσίδα και ότι επενδύει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην ενίσχυση των ελέγχων και της συμμόρφωσης.

4. Οι ρυθμιστικές πιέσεις μεγαλώνουν

Η Shein έχει βρεθεί επίσης αντιμέτωπη με νομικές και ρυθμιστικές προκλήσεις σχετικά με παράνομα προϊόντα, πνευματικά δικαιώματα και προστασία προσωπικών δεδομένων. Τον Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε έρευνα για την πλατφόρμα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τον «εθιστικό σχεδιασμό» της, την έλλειψη διαφάνειας στα συστήματα προτάσεων και την πώληση παράνομων προϊόντων.

Οι ανησυχίες των ρυθμιστικών αρχών, σε συνδυασμό με την κριτική που δέχεται η εταιρεία για εργασιακά και περιβαλλοντικά ζητήματα, συνέβαλαν σημαντικά στην αποτυχία των προηγούμενων σχεδίων για εισαγωγή στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Η Shein κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει έγκριση από την China Securities Regulatory Commission για την εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ στις αρχές Ιουλίου.

5. Ο ανταγωνισμός είναι πλέον πολύ πιο σκληρός

Η Shein δεν έχει πλέον την αγορά σχεδόν για τον εαυτό της. Η Temu, που ανήκει στην PDD Holdings, έχει εξελιχθεί στον πιο άμεσο αντίπαλό της. Η PDD Holdings εμφάνισε έσοδα περίπου 64 δισ. δολαρίων το 2025, χωρίς όμως να δημοσιοποιεί ξεχωριστά στοιχεία για την Temu. Ο Νιλ Σόντερς, διευθύνων σύμβουλος του τομέα λιανικής και καταναλωτών της GlobalData στις ΗΠΑ, εκτιμά ότι η χρηματιστηριακή πορεία της Shein θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως έμμεσο μέτρο αξιολόγησης της Temu.

Την ίδια ώρα, ο παραδοσιακός ανταγωνισμός παραμένει ισχυρός. Η ισπανική Inditex, ιδιοκτήτρια των Zara, Pull & Bear και Bershka, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 6,2 δισ. ευρώ και πωλήσεις 39,9 δισ. ευρώ για το ίδιο έτος. Η ίδια η Shein προειδοποιεί ότι η κερδοφορία της μπορεί να πιεστεί περαιτέρω καθώς εισέρχεται σε νέες αγορές, επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες προϊόντων και αντιμετωπίζει σκληρότερο ανταγωνισμό.

Η «χρυσή στιγμή» της Shein μπορεί να έχει περάσει

Το μεγαλύτερο ερώτημα ίσως δεν αφορά καν τους δασμούς ή τις ρυθμιστικές πιέσεις. Αφορά το κατά πόσο η Shein εξακολουθεί να έχει την ίδια δύναμη να ενθουσιάζει καταναλωτές και επενδυτές. Ο Σον Ράιν, διευθύνων σύμβουλος της China Market Research Group, έχει επισημάνει ότι το ενδιαφέρον γύρω από την εταιρεία έχει περιοριστεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμη πιο χαρακτηριστικός ήταν ο Γουίλιαμ Μα, επικεφαλής επενδύσεων της GROW Investment Group, ο οποίος σχολίασε ότι η εταιρεία «έχασε τη χρυσή στιγμή για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο».

Στο μεταξύ, η συγκυρία στο Χονγκ Κονγκ δεν είναι απαραίτητα ευνοϊκή. Το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών, ενώ η Shein έχει χάσει μέρος της δυναμικής της μεταξύ των καταναλωτών κάτω των 35 ετών. Η IPO της 1ης Σεπτεμβρίου, επομένως, δεν είναι απλώς το τέλος μιας τετραετούς προσπάθειας για χρηματιστηριακή εισαγωγή. Πρόκειται και για ένα τεστ σχετικά με το εάν και κατά πόσο η αγορά εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Shein μπορεί να διατηρήσει το μοντέλο της σε έναν κόσμο με περισσότερους δασμούς, αυστηρότερη εποπτεία και πολύ ισχυρότερο ανταγωνισμό.

Διαβάστε ακόμη

Η Enesel περνά στα Newcastlemax – Εννέα bulk carriers στο πρόγραμμα επιστροφής της

Αρχαίο σιτάρι αναβίωσε από 20 στάχυα που ήταν κρυμμένα σε ένα βάζο

Η οδηγία 90-10 που δίνει ο Γουόρεν Μπάφετ στη διαθήκη του προς τη σύζυγό του

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ