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Οι επιθετικές επενδύσεις της Tencent Holdings στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν αρχίσει να ανακόπτουν την ανάπτυξη της κερδοφορίας της, εντείνοντας τις πιέσεις προς την πολυτιμότερη εταιρεία της Κίνας να αναδιοργανώσει τις δραστηριότητές της και να βρει τρόπους εμπορικής αξιοποίησης της AI.

Ο όμιλος που διαχειρίζεται το WeChat ανακοίνωσε για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο αύξηση εσόδων 8%, στα 207,3 δισ. γουάν (31,1 δισ. δολάρια), επίδοση χαμηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών κατά περίπου 1,5%.

Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 7%, αποκλίνοντας σημαντικά από τις εκτιμήσεις της αγοράς και σηματοδοτώντας την πρώτη μείωση κερδών της Tencent εδώ και χρόνια.

Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, με το αρνητικό ποσό να ξεπερνά τα 69 δισ. γουάν.

Η απογοητευτική εικόνα επηρέασε και τη μετοχή της Prosus, ενός από τους μεγαλύτερους μετόχους της Tencent, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 7% στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το στοίχημα του Πόνι Μα απέναντι σε Alibaba και ByteDance

Τα υποτονικά αποτελέσματα δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τις προσπάθειες του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της Tencent, Πόνι Μα, να περιορίσει την απόσταση που χωρίζει την εταιρεία από τους μακροχρόνιους ανταγωνιστές της, Alibaba Group Holding και ByteDance, στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μα κάλεσε τους μισούς από τους περίπου 100.000 εργαζομένους της Tencent να αξιοποιήσουν την AI για την αναζήτηση νέων πηγών ανάπτυξης.

Παράλληλα, ζήτησε από το υπόλοιπο προσωπικό να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων βιντεοπαιχνιδιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Tencent υποστηρίζει ότι έχει ήδη σημειώσει ορισμένες πρώτες επιτυχίες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα παρουσίασε το μοντέλο Hy4, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα μοντέλα AI της Κίνας.

Επικεφαλής των σχετικών προσπαθειών είναι ο Ντάουσον Τονγκ, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Μα, ο οποίος ενθαρρύνει τις ομάδες της εταιρείας να πειραματίζονται με νέα προϊόντα.

Το εργαλείο γραφείου WorkBuddy υποστηρίζει πλέον ότι διαθέτει περισσότερους από 10 εκατομμύρια ημερήσιους ενεργούς χρήστες, έχοντας εξελιχθεί, σύμφωνα με την Tencent, στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης με τη μεγαλύτερη χρήση στη χώρα.

Η μάχη με DeepSeek και Moonshot AI

Παρά την πρόοδο, η Tencent εξακολουθεί να προσπαθεί να καλύψει την απόσταση από ανερχόμενες εταιρείες όπως η DeepSeek και η Moonshot AI.

Στο πλαίσιο αυτό, προσέλαβε τον Γιάο Σουνγιού, πρώην ερευνητή της OpenAI, προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειές της.

Το βασικό chatbot της εταιρείας δεν έχει καταφέρει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Doubao της ByteDance, το οποίο κατέχει την πρώτη θέση στην κινεζική αγορά εφαρμογών τύπου ChatGPT.

Το Doubao άρχισε να χρεώνει συνδρομές, αφού πρώτα εδραίωσε τη θέση του ως η δημοφιλέστερη πλατφόρμα της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Κίνα.

Τον Μάιο, ο Πόνι Μα είχε χαρακτηρίσει τις προσπάθειες της Tencent στην AI «ένα πλοίο που μπάζει νερά».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συγκέντρωσε εργαζομένους σε εκδήλωση για την επέτειο της εταιρείας, καλώντας τους να συμβάλουν περισσότερο στην προσπάθεια μετασχηματισμού.

«Αν δεν αγκαλιάσετε την επανάσταση της νοημοσύνης που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα σας ξεπεράσουν οι εξελίξεις. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», δήλωσε ο Μα, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της ομιλίας του που δημοσίευσε η Tencent.

Νέες πιέσεις από τον ανταγωνισμό και τους αμερικανικούς περιορισμούς

Ο ανταγωνισμός στην κινεζική αγορά τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Η ByteDance προετοιμάζει την παρουσίαση προσωπικού βοηθού AI, ενώ η Alibaba σχεδιάζει την απόσχιση της μονάδας σχεδιασμού ημιαγωγών της, μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Την κατάσταση περιπλέκουν οι νέοι περιορισμοί που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η Ουάσιγκτον, με στόχο να αποκλείσει την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε κέντρα δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η κίνηση αυτή διαταράσσει μια κρίσιμη δίοδο που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

WeChat: Το μεγάλο στοίχημα για περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες

Μεγάλο μέρος των προσδοκιών της Tencent στηρίζεται πλέον στο WeChat, την ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή που ήδη αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της εμπορικής αξιοποίησης των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Η πλατφόρμα δημιουργεί έσοδα από τομείς που εκτείνονται από τη διαφήμιση μέχρι τις πωλήσεις μέσω ζωντανών μεταδόσεων (live shopping).

Ο ενσωματωμένος ψηφιακός βοηθός του WeChat, Xiaowei, βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία από το καλοκαίρι.

Τα στελέχη της Tencent ελπίζουν ότι θα εξελιχθεί σε ένα οικοσύστημα με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα περισσότερων από ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων.

Οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι της Κίνας έχουν στραφεί στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων AI και στη συσσώρευση αποθεμάτων σπάνιων και περιζήτητων ημιαγωγών.

Η στροφή αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν ολοένα πιο προσεκτικά τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εκτίναξη επενδύσεων στα 81,4 δισ. γουάν και αρνητικές ταμειακές ροές

Η Tencent κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της αυξήθηκαν περισσότερο από πέντε φορές, φτάνοντας τα 81,4 δισ. γουάν.

Παρά τη μεγάλη αύξηση, το ύψος των επενδύσεων παραμένει σχετικά συγκρατημένο σε σύγκριση με εκείνο τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley, όπως η Meta Platforms και η Microsoft.

Μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών χρηματοδοτείται από τον παραδοσιακό πυλώνα κερδοφορίας της Tencent, τη δραστηριότητα των βιντεοπαιχνιδιών.

Η εταιρεία έχει γίνει πιο επιφυλακτική ως προς την έναρξη νέων έργων, εν μέσω της παγκόσμιας επιβράδυνσης του κλάδου.

Αντίθετα, στρέφεται περισσότερο σε τίτλους που χαρακτηρίζει «διαχρονικούς» (evergreen), όπως το Honor of Kings, προκειμένου να εξασφαλίζει σταθερή κερδοφορία.

Στις διεθνείς αγορές, το Path of Exile 2, που αναπτύσσεται από στούντιο της Νέας Ζηλανδίας το οποίο ανήκει στην Tencent, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στην πλήρη έκδοσή του τον Δεκέμβριο, έπειτα από την αρχική διάθεσή του πριν από δύο χρόνια.