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Η DeepSeek βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση τουλάχιστον 80 δισ. γουάν (12 δισ. δολάρια) στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων, ενόψει της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο στις αρχές του 2027.

Η Contemporary Amperex Technology (CATL) και η Tencent Holdings, που διαχειρίζεται το WeChat, έχουν δεσμευθεί για ορισμένα από τα μεγαλύτερα ποσά στον τρέχοντα γύρο χρηματοδότησης, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, σύμφωνα με ανθρώπους με γνώση του θέματος. Η DeepSeek είχε αρχικά θέσει στόχο περίπου 50 δισ. γουάν, όμως το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε τις προσδοκίες μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της. Tο τελικό ποσό θα μπορούσε να πλησιάσει τα 100 δισ. γουάν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στο επίκεντρο μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές εισαγωγές

Η χρηματοδότηση της DeepSeek ανοίγει τον δρόμο για μία από τις πλέον αναμενόμενες εισαγωγές κινεζικής εταιρείας στην αγορά εδώ και χρόνια. Η εταιρεία βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά την κυκλοφορία του V4 Flash, το οποίο άλλαξε τα δεδομένα ως προς τη σχέση κόστους και απόδοσης σε σύγκριση με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όπως η Anthropic και η OpenAI.

Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική επιτυχία για τον ιδρυτή της DeepSeek, Λιάνγκ Γουενφένγκ, η startup του οποίου έχει αποκτήσει φήμη για τα τεχνολογικά της επιτεύγματα από το μοντέλο του 2025, το οποίο κατάφερε να ανταγωνιστεί τις δυνατότητες των μοντέλων της Silicon Valley με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Όπως και άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, η DeepSeek χρειάζεται τεράστια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά της σε έναν κλάδο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την τεχνολογία.

Η DeepSeek σχεδιάζει να εγκαταστήσει τουλάχιστον 160.000 επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Huawei Technologies σε ένα τεράστιο data center που κατασκευάζει στη Μογγολία. Η εγκατάσταση ενδέχεται να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά clusters τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Huawei.

Παράλληλα, η DeepSeek έχει κυκλοφορήσει δημοσίως λογισμικό που δημιούργησε από κοινού με τη Huawei για τον προγραμματισμό των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, επεκτεινόμενη σε έναν νέο τομέα μέσω της στενής συνεργασίας της με τον κινεζικό τεχνολογικό όμιλο.

Η ανταγωνίστρια Moonshot στοχεύει επίσης σε IPO στις αρχές του 2027, μετά την ολοκλήρωση γύρου χρηματοδότησης που αποτίμησε την εταιρεία στα 50 δισ. δολάρια.

Στόχος η τεχνητή γενική νοημοσύνη

Ο Λιάνγκ έχει δεσμευθεί, σε τουλάχιστον μία συνάντησή του με επενδυτές μέσα στη χρονιά, να συνεχίσει την ανάπτυξη ανοικτών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας παράλληλα τον ευρύτερο στόχο της επίτευξης τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI).

Ο ιδρυτής έχει καταστήσει σαφές ότι βασική του προτεραιότητα είναι η διεύρυνση των ορίων της τεχνολογίας και όχι η άμεση εμπορική αξιοποίηση.

Η DeepSeek έχει προσελκύσει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί μία από τις εταιρείες που βρίσκονται στον πυρήνα της προσπάθειας της Κίνας να ανταγωνιστεί παγκοσμίως τις ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά την ολοκλήρωση του γύρου χρηματοδότησης, το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η αναδιάρθρωση της εταιρείας ενόψει του IPO, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η Tencent, η οποία είχε πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση στη startup στον προηγούμενο γύρο, ύψους 10 δισ. γουάν, επιδιώκει να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις πλατφόρμες της. Η CATL, από την πλευρά της, ενδέχεται να επιδιώκει την είσοδό της σε έναν ολοένα πιο προσοδοφόρο κλάδο προμήθειας εξαρτημάτων για την AI, μεταξύ άλλων και για data centers.

Η άντληση κεφαλαίων της DeepSeek δεν εξελίχθηκε χωρίς αντιπαραθέσεις. Η εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τη διαδικασία χρηματοδότησης, μετά τη δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίων που αποδόθηκαν ευρέως στον Λιάνγκ σχετικά με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η περιουσία του Λιάνγκ υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας περίπου τα 36 δισ. δολάρια, όταν η DeepSeek ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο εξωτερικής χρηματοδότησής της το φετινό καλοκαίρι.

Η startup τεχνητής νοημοσύνης δημιουργήθηκε ως παρακλάδι του hedge fund High-Flyer, το οποίο παρείχε μεγάλο μέρος της αρχικής χρηματοδότησής της. Ο Λιάνγκ συμμετείχε και στον προηγούμενο γύρο των 50 δισ. γουάν, ο οποίος είχε αποτιμήσει τη DeepSeek περίπου στα 350 δισ. γουάν.

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