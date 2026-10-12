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Η DeepSeek ετοιμάζεται να ηγηθεί του πρώτου γύρου χρηματοδότησης μιας νεοφυούς εταιρείας που αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη για ρομπότ, αξιοποιώντας μέρος των κεφαλαίων που έχει συγκεντρώσει για να ενισχύσει έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της τεχνολογίας.

Το ερευνητικό εργαστήριο με έδρα τη Χανγκτσόου έχει συμφωνήσει να ηγηθεί ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τη Winverse AI, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση. Η startup, η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2026 από πρώην κορυφαίο επιστήμονα της Tencent Holdings, έχει προσελκύσει δεσμεύσεις και από άλλους επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Long-Z Investments της Meituan.

Μετά την επένδυση, η αποτίμηση της Winverse αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 400 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ωστόσο, η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τόσο η αποτίμηση όσο και η συμμετοχή των επενδυτών ενδέχεται να αλλάξουν.

Η συμφωνία θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της DeepSeek σε startup από την ίδρυσή της το 2023 από τον διαχειριστή hedge fund Λιανγκ Γουενφένγκ και την εκτόξευσή της στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή δύο χρόνια αργότερα.

Παράλληλα, η κίνηση διευρύνει την παρουσία της DeepSeek σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον πραγματικό κόσμο, με έμφαση μεταξύ άλλων στα ανθρωποειδή ρομπότ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργοστάσια.

Πριν από τη Winverse, η DeepSeek είχε αποκτήσει επίσης ποσοστό 2% στην Unitree Robotics, στο πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη μοντέλων «ενσωματωμένης νοημοσύνης», δηλαδή συστημάτων που επιτρέπουν στην τεχνητή νοημοσύνη να αλληλεπιδρά με τον φυσικό κόσμο.

Τα νέα κεφάλαια της DeepSeek

Η DeepSeek βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση τουλάχιστον 80 δισ. γουάν, ή περίπου 12 δισ. δολαρίων, στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων ενόψει πιθανής εισαγωγής της στο χρηματιστήριο στις αρχές του 2027.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων προορίζεται για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και data centers. Ωστόσο, η μεγάλη χρηματοδοτική της δυνατότητα φαίνεται να ανοίγει και έναν νέο δρόμο: τη στήριξη startups που μπορούν να συνεργαστούν με την DeepSeek στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών.

Η Winverse δημιουργήθηκε το 2026 από τον Χου Χαν, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής των ομάδων της Tencent για τα μοντέλα όρασης-γλώσσας και τα μοντέλα ενσωματωμένης νοημοσύνης ως επικεφαλής επιστήμονας.

Ο Χου διαθέτει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά και έχει εργαστεί στο Microsoft Research Asia και στην Baidu. Η αποχώρησή του από την Tencent συνέπεσε με την αναδιοργάνωση της ερευνητικής ομάδας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη των ρομπότ

Η Κίνα έχει αποκτήσει ηγετική θέση στην κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ, διαθέτοντας ισχυρό οικοσύστημα κατασκευαστών εξαρτημάτων και ρομποτικών συστημάτων. Ωστόσο, η δημιουργία ρομπότ που μπορούν να κατανοούν εντολές, να ανταποκρίνονται στην ομιλία, να λύνουν προβλήματα και να εκτελούν σύνθετες εργασίες απαιτεί διαφορετικού τύπου μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η κατασκευή των «χεριών και των ποδιών» ενός ανθρωποειδούς ρομπότ, αλλά η ανάπτυξη του «εγκεφάλου» που θα του επιτρέπει να λειτουργεί αυτόνομα.

Στις ΗΠΑ, startups που αναπτύσσουν αντίστοιχα συστήματα έχουν ήδη αποκτήσει ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις. Η Skild AI αποτιμάται στα 14 δισ. δολάρια, ενώ η Physical Intelligence στα 5,6 δισ. δολάρια, έχοντας προσελκύσει επενδύσεις από μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Στην Κίνα, αντίθετα, η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι πιο περιορισμένη. Η Unitree και εταιρείες του οικοσυστήματός της αναζητούν διαρκώς χρηματοδότηση για να υποστηρίξουν την επόμενη φάση της έρευνας και ανάπτυξής τους.

Η Winverse εντάσσεται σε μια νέα γενιά κινεζικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούνται από ερευνητές οι οποίοι εγκαταλείπουν μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους για να ιδρύσουν εξειδικευμένα εργαστήρια AI.

Πολλές από αυτές τις προσπάθειες επικεντρώνονται στα λεγόμενα world models, με εφαρμογές στην αυτόνομη οδήγηση, το διαδραστικό βίντεο και τη ρομποτική.

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