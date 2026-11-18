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Το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη έχουν βάλει στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος προχώρησε στις σχετικές επισημάνσεις σε γραπτή κατάθεσή του ενόψει της ετήσιας ακρόασης στο Κογκρέσο για τις παγκόσμιες απειλές.

Στην κατάθεσή του, που πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα, ο Μάλιν δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σημειώθηκαν πρόσφατα, ούτε στην καθήλωση αεροσκαφών σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια.

«Κυβερνοεπιτιθέμενοι που συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση, καθώς και φιλοϊρανοί κυβερνοεγκληματίες, έχουν στοχεύσει δίκτυα κρίσιμων υποδομών των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν νωρίτερα φέτος», ανέφερε ο Μάλιν στις προετοιμασμένες δηλώσεις του. «Από τον Φεβρουάριο, η ιρανική δραστηριότητα έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο στους τομείς των μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης, της ύδρευσης, της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Όπως επισήμανε ο Μάλιν, οι ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις «ιστορικά είχαν περιορισμένες γεωγραφικά επιπτώσεις και προκαλούσαν μικρής έκτασης διαταραχές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «τα ευάλωτα συστήματα και οι ελλιπείς πρακτικές κυβερνοασφάλειας σε υποδομές ζωτικής σημασίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία τους».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσε εν μέρει στη σύγκρουση την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Παρότι ο Τραμπ υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος έχει «κερδηθεί», η σύγκρουση έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων, ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν και αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο.