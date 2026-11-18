Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην κινεζική πόλη Σενζέν έφτασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της ιστορικής τριμερούς συνάντησης με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση των τριών ηγετών έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στον πόλεμο στο Ιράν και στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δύο συγκρούσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών διπλωματικών προσπαθειών.

Παρότι οι προσδοκίες για κάποια συγκεκριμένη συμφωνία παραμένουν περιορισμένες, το Πεκίνο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις συνομιλίες, καθώς η συνάντηση φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Τετάρτη ότι Τραμπ, Σι και Πούτιν αναμένεται να πραγματοποιήσουν εκτενείς συζητήσεις για ζητήματα καθοριστικής σημασίας για την παγκόσμια ειρήνη και τη στρατηγική σταθερότητα.

Το μήνυμα Σι για το ελεύθερο εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Σι Τζινπίνγκ άνοιξε τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής APEC απευθύνοντας έκκληση για ενίσχυση του ελεύθερου εμπορίου και στενότερη διεθνή συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Κινέζος Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία, στην ψηφιακή οικονομία και στην πράσινη μετάβαση, παρουσιάζοντας τη συνεργασία μεταξύ των οικονομιών της περιοχής ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη.

«Πρέπει να οικοδομήσουμε ενεργά συνεργασίες για την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στην ψηφιακή οικονομία και την τεχνητή νοημοσύνη και να προωθήσουμε μια πράσινη μετάβαση με χαμηλές εκπομπές άνθρακα», δήλωσε.

Η Σύνοδος δίνει στο Πεκίνο την ευκαιρία να παρουσιάσει την Κίνα ως υπέρμαχο της πολυμερούς συνεργασίας, απέναντι σε αυτό που η κινεζική ηγεσία χαρακτηρίζει «μονομερείς πρακτικές και προστατευτισμό».

Το διεθνές εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των ηγετών που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Πούτιν: Οι κυρώσεις ενίσχυσαν τη Ρωσία

Στις εργασίες της Συνόδου τοποθετήθηκε και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος υποστήριξε ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία δεν πέτυχαν τον στόχο τους.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, οι περιορισμοί λειτούργησαν τελικά προς όφελος της χώρας του, ενισχύοντας τη ρωσική οικονομία και τη θέση της.

Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν ενόψει της τριμερούς συνάντησης με τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας, στην οποία το ζήτημα της Ουκρανίας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα.

Ο Πούτιν είχε ήδη πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη, πριν από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Από τις Φιλιππίνες στην Κίνα ο Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έφτασε στη Σενζέν προερχόμενος από τη Μανίλα των Φιλιππίνων, όπου είχε ξεκινήσει τριήμερη περιοδεία στην Ασία.

Στο πλαίσιο των επαφών του, συναντήθηκε με σημαντικούς περιφερειακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Αυστραλίας.

Η παρουσία του Τραμπ στην APEC αποκτά ιδιαίτερη διπλωματική βαρύτητα λόγω της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον Σι και τον Πούτιν.

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη διεθνή ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Στο περιθώριο της Συνόδου δεν αποκλείεται να εμφανιστεί και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, αν και η συμμετοχή του παραμένει αβέβαιη.

Γιατί η Σενζέν βρίσκεται στο επίκεντρο

Η επιλογή της Σενζέν ως πόλης φιλοξενίας της Συνόδου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την κινεζική οικονομία.

Η πόλη χαρακτηρίζεται συχνά ως μία από τις «Silicon Valleys της Κίνας», καθώς αποτελεί σημαντικό κέντρο ανάπτυξης εταιρειών διαδικτύου, ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης.

Με τη διοργάνωση της APEC στη Σενζέν, το Πεκίνο επιδιώκει να αναδείξει τις τεχνολογικές του δυνατότητες και τον ρόλο της Κίνας στη διαμόρφωση της διεθνούς ψηφιακής οικονομίας.

Η Σύνοδος της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού συγκεντρώνει εκπροσώπους 21 οικονομιών της περιοχής, με τις συζητήσεις να καλύπτουν το εμπόριο, τις επενδύσεις και τη διεθνή οικονομική συνεργασία.

Οι διμερείς επαφές του Σι πριν από την τριμερή

Πριν από τη συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών με ηγέτες που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Την Τετάρτη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στο εμπόριο, στις οικονομικές σχέσεις και στις προοπτικές ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε επίσης συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και τον Πρόεδρο του Βιετνάμ, Το Λαμ.

Στις επαφές αυτές προστέθηκε και η συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου.