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Με κοινή γραμμή απέναντι στις οικονομικές κυρώσεις, τους εμπορικούς περιορισμούς και την πολιτική της Ουάσιγκτον εμφανίστηκαν οι Πρόεδροι της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, από το βήμα της συνόδου επιχειρηματικών ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη τριμερή συνάντησή τους με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες επέκριναν τις προσπάθειες περιορισμού της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης άλλων χωρών, προβάλλοντας την ανάγκη για ένα διαφορετικό μοντέλο διεθνούς συνεργασίας.

Ο Πούτιν τάχθηκε υπέρ μιας «ευρύτερης ευρασιατικής εταιρικής σχέσης», υποστηρίζοντας ότι οι δυτικές κυρώσεις έχουν ενισχύσει τη ρωσική οικονομία, ενώ ο Σι παρουσίασε την Κίνα ως υπέρμαχο του ελεύθερου εμπορίου και της πολυμερούς συνεργασίας.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο νέας έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, μετά την ανακοίνωση πρόσθετων αμερικανικών περιορισμών στην πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης. Η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να περιορίσει και την έμμεση πρόσβαση της Κίνας σε υπολογιστική ισχύ μέσω κέντρων δεδομένων στο εξωτερικό και εταιρειών τρίτων χωρών.

Παράλληλα, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τους κινεζικούς περιορισμούς στις σπάνιες γαίες, δοκιμάζοντας την ήδη εύθραυστη εμπορική εκεχειρία.

Η σύνοδος της APEC συγκεντρώνει εκπροσώπους από 21 οικονομίες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής, ενώ στο επιχειρηματικό φόρουμ αναμένονται περίπου 2.000 στελέχη, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι 115 εταιρειών της λίστας Fortune 500.

Πούτιν: Οι κυρώσεις ενισχύουν τη Ρωσία και αποδυναμώνουν την Ευρώπη

Στην ομιλία του προς τους επικεφαλής μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχείρησε να παρουσιάσει τη Ρωσία ως μια οικονομία που όχι μόνο άντεξε τις δυτικές κυρώσεις, αλλά βγήκε ισχυρότερη από αυτές.

Ο Ρώσος Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι «πρώην κυρίαρχες δυνάμεις» προσπαθούν να ανακόψουν την ανάπτυξη χωρών που σημειώνουν οικονομική και τεχνολογική πρόοδο.

Κατά τον ίδιο, οι πρωτοφανείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 είχαν τελικά αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που επεδίωκαν οι δυτικές κυβερνήσεις.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική οικονομία ενισχύθηκε, ενώ οι συνέπειες των περιορισμών έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κατηγόρησε ότι έπληξε την ανταγωνιστικότητά της εγκαταλείποντας τις ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, οι ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν να διακόψουν την προμήθεια ρωσικών ενεργειακών πόρων που είχαν συμβάλει επί δεκαετίες στην οικονομική τους ευημερία.

Συνέδεσε μάλιστα την απόφαση αυτή με τα δημοσιονομικά ελλείμματα, την αύξηση του χρέους, τον πληθωρισμό και την αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

Οι ισχυρισμοί αυτοί εντάσσονται στην προσπάθεια της Μόσχας να παρουσιάσει τη δυτική πολιτική κυρώσεων ως αναποτελεσματική, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διεθνείς περιορισμούς εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Το σχέδιο για μια «μεγαλύτερη ευρασιατική εταιρική σχέση»

Ο Πούτιν παρουσίασε παράλληλα το όραμά του για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικονομικού χώρου συνεργασίας, ο οποίος θα συνδέει χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Αναφέρθηκε σε οικονομικές συμφωνίες με διάφορα κράτη, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδονησία, περιγράφοντας τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ως μέρος ενός ρωσικού σχεδίου για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης ευρασιατικής εταιρικής σχέσης.

Η τοποθέτησή του είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκε ενώπιον διεθνών επιχειρηματικών στελεχών, σε μια σπάνια ευκαιρία του Ρώσου Προέδρου να απευθυνθεί απευθείας στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα.

Η παρουσία του, ωστόσο, δεν προκάλεσε το ίδιο ενδιαφέρον με εκείνη του Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αίθουσα εμφανίστηκε αισθητά πιο άδεια κατά την ομιλία του Πούτιν, καθώς αρκετοί συμμετέχοντες είχαν αποχωρήσει μετά την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου.

Σι Τζινπίνγκ: Ο προστατευτισμός απειλεί την παγκόσμια ανάπτυξη

Νωρίτερα, ο Σι Τζινπίνγκ είχε απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση για την εξάπλωση των εμπορικών φραγμών και την υποχώρηση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.

«Σήμερα βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και χαρακτηρίζεται από αναταράξεις. Η παγκόσμια ανάπτυξη στερείται δυναμικής, ενώ η μονομέρεια και ο προστατευτισμός βρίσκονται σε έξαρση», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του ερμηνεύθηκε ως έμμεση κριτική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει και της προγραμματισμένης διμερούς συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κινέζος Πρόεδρος τόνισε ότι, παρά τις αντιξοότητες, το διεθνές εμπόριο εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ενώ δεσμεύτηκε ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να περιορίζει τους δασμούς και να διευκολύνει τις ξένες επενδύσεις.

Παράλληλα, κάλεσε τις οικονομίες της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους και να διατηρήσουν σταθερές και ανοιχτές τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Η Κίνα αντιστάθηκε στη μονομέρεια και στον προστατευτισμό και παρέμεινε προσηλωμένη στην πραγματική πολυμέρεια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον, η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει την επιδίωξη συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Σι στην τεχνολογική συνεργασία, επιχειρώντας να διαφοροποιήσει την κινεζική προσέγγιση από την πολιτική περιορισμών της Ουάσιγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα νέους κανόνες που στοχεύουν στον περιορισμό της πρόσβασης κινεζικών εταιρειών σε προηγμένους επεξεργαστές AI μέσω υποδομών εκτός Κίνας.

Οι περιορισμοί επεκτείνονται στη χρήση κέντρων δεδομένων στο εξωτερικό και στην πρόσβαση σε αμερικανικά μικροτσίπ μέσω τρίτων χωρών, προκαλώντας την προειδοποίηση του Πεκίνου για πιθανά αντίμετρα.

Από το βήμα της APEC, ο Σι υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή οικονομία πρέπει να αποτελέσουν πεδία διεθνούς συνεργασίας και κοινές πηγές οικονομικής ανάπτυξης.

Χαρακτήρισε μάλιστα την Κίνα «ένα τεράστιο πεδίο δοκιμών καινοτομίας, όπου οι τεχνολογίες αιχμής δοκιμάζονται, βελτιώνονται και αναβαθμίζονται σε πραγματικές συνθήκες».

Ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και επικεφαλής του τομέα ψηφιακής στρατηγικής της Asia Group, εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα μπορεί να βρει ανταπόκριση σε πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου.

Κατά τον ίδιο, το Πεκίνο επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ένας πιο ανοιχτός τεχνολογικός εταίρος, σε αντιδιαστολή με την αμερικανική πολιτική περιορισμού της εξαγωγής προηγμένων τεχνολογιών.

Ο Σι υποσχέθηκε επίσης περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς, μείωση δασμών και μεταρρυθμίσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε η χώρα να καταστεί περισσότερο σταθερός και προβλέψιμος προορισμός για ξένες επιχειρήσεις.

Οι δεσμεύσεις αυτές διατυπώνονται σε μια δύσκολη συγκυρία για την κινεζική οικονομία. Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν γενικευμένη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, με την αδύναμη εγχώρια ζήτηση να παραμένει βασικό πρόβλημα.

Σι και Πούτιν: «Πλάτη με πλάτη» απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις

Πέρα από τις δημόσιες ομιλίες τους, οι δύο ηγέτες είχαν και διμερή συνάντηση στη Σεντζέν, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να εργάζεται «πλάτη με πλάτη» με την Κίνα, προς όφελος των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι οι σινορωσικές σχέσεις έχουν αντέξει στις διεθνείς αναταράξεις και αποτελούν παράγοντα σταθερότητας.

«Οι σχέσεις μας παρέμειναν σταθερές μέσα από τις καταιγίδες», ανέφερε ο Κινέζος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αστάθεια.

Ο Σι αποκάλεσε τον Πούτιν «παλιό φίλο», επισημαίνοντας ότι η συνάντησή τους ήταν η 50ή από το 2013, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η επίδειξη στενών σχέσεων προηγείται της προγραμματισμένης για την Πέμπτη τριμερούς συνόδου με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία συγκεντρώνει στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τις εμπορικές διαφορές ΗΠΑ – Κίνας να κυριαρχούν στη διεθνή ατζέντα.

Ρωσικά αεροσκάφη και νέα ένταση στην Ασία

Η παρουσία του Πούτιν στην Κίνα συνέπεσε με αναφορές για δραστηριότητα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε περιοχές της Ανατολικής Ασίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι δύο αεροσκάφη που εκτιμάται ότι ήταν ρωσικά παραβίασαν τον ιαπωνικό εναέριο χώρο κοντά στα νότια νησιά της Οκινάουα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι παρακολούθησε δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη στη Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας, ανατολικά των ακτών του νησιού, περίπου την ίδια χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, αρκετά αεροσκάφη εισήλθαν επίσης στη Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας της Νότιας Κορέας.

Οι αναφορές αυτές προσθέτουν μία ακόμη διάσταση στην ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα ασφαλείας στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

Το Πεκίνο επιχειρεί να προσελκύσει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου

Η σύνοδος της APEC αποτελεί παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία για την Κίνα να προβάλει τις δυνατότητές της στην προηγμένη βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες.

Στο επιχειρηματικό φόρουμ συμμετέχουν κορυφαία στελέχη αμερικανικών και κινεζικών ομίλων.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Μίμπαχ της Mastercard, ο Ράιαν ΜακΊνερνι της Visa και η Κάρολ Τομέ της UPS, ενώ συμμετείχε και ο επικεφαλής των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της Boeing.

Από την κινεζική επιχειρηματική κοινότητα έδωσαν το «παρών» ο Ουάνγκ Τσουανφού της BYD, ο Λέι Τζουν της Xiaomi, ο Ουάνγκ Σινγκσίνγκ της Unitree, ο ιδρυτής της CATL, Ρόμπιν Τσενγκ, η επικεφαλής της ZTE, Φανγκ Ρονγκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Baidu, Ρόμπιν Λι.

Η παρουσία αυτών των επιχειρηματικών ομίλων εντάσσεται στην προσπάθεια του Πεκίνου να ενισχύσει την εικόνα του ως βασικού κέντρου της παγκόσμιας οικονομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας.

«Το Πεκίνο θέλει οι συμμετέχοντες να φύγουν πιστεύοντας ότι η συνεργασία με την Κίνα παραμένει απαραίτητη για την ευημερία τους», σχολίασε ο Χαν Σεν Λιν, επικεφαλής της Asia Group στην Κίνα.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, η πραγματική δοκιμασία για την αξιοπιστία του κινεζικού μηνύματος θα είναι κατά πόσο οι εξαγγελίες μεταφράζονται σε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην πρόσβαση στην αγορά, στους κανονισμούς και στις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι διπλωματικές επαφές του Σι με Καναδά και Νότια Κορέα

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Σι Τζινπίνγκ έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων, επιδιώκοντας την ενίσχυση των οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων της Κίνας με άλλες χώρες.

Στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε περαιτέρω δασμολογικές ελαφρύνσεις για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και χάλυβα.

Ο Κινέζος Πρόεδρος συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, με βασικό αντικείμενο τη σταθερότητα στην Κορεατική Χερσόνησο.

Ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης ζήτησε τη στήριξη της Κίνας στις προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης, τονίζοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Σι δεσμεύτηκε να ενισχύσει την επικοινωνία και τον συντονισμό με τη Σεούλ.

Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, εκτός από τον Σι συμμετέχουν στο επιχειρηματικό φόρουμ της APEC ηγέτες ακόμη 11 οικονομιών, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Χιλή, η Ινδονησία, η Μαλαισία, το Μεξικό και το Βιετνάμ.