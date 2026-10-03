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Οι μεγάλοι διεθνείς ξενοδοχειακοί όμιλοι αρχίζουν να βλέπουν τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης της ζήτησης στη Μέση Ανατολή, καθώς η περιοχή εισέρχεται στην περίοδο αιχμής για τον τουρισμό. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν εξακολουθούν να είναι έντονες και οι επιδόσεις παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών που επικαλείται το Bloomberg, τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) της Marriott International και της Hilton Worldwide Holdings στην περιοχή αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 70% και 65% αντίστοιχα στο τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν οι αναταράξεις στις μετακινήσεις λόγω του πολέμου άρχισαν να πλήττουν αισθητά τα αποτελέσματα.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι πλέον «τόσο αδύναμη όσο όταν ξεκίνησε η σύγκρουση», σύμφωνα με τον Πάτρικ Σόουλς, αναλυτή του κλάδου φιλοξενίας και αναψυχής στην Truist Securities. Παραμένει, όμως, «βαθιά αρνητική».

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σηματοδοτούν την έναρξη της υψηλής τουριστικής περιόδου στη Μέση Ανατολή, καθιστώντας τους τελευταίους μήνες του έτους κρίσιμους για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Για τη Marriott, για παράδειγμα, το τέταρτο τρίμηνο αντιπροσωπεύει συνήθως περίπου το 35% των ετήσιων εσόδων της στην περιοχή.

Η επανάληψη μιας τέτοιας επίδοσης, ωστόσο, θεωρείται δύσκολη όσο παραμένει μακρινή η προοπτική τερματισμού του πολέμου.

«Υπήρξε ανάκαμψη, αλλά δεν πρόκειται για ανάκαμψη σχήματος V», σημειώνει η Μαργκό Κονσταντέν, partner στη McKinsey.

Στις βασικές αγορές του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι, της Τζέντα και του Ριάντ, τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο αναμένεται να είναι κατά 30% χαμηλότερα στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τον Κώστα Νικολαΐδη, associate account director στην εταιρεία ερευνών ξενοδοχειακής αγοράς STR.

Η σύγκριση είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ. Η Μέση Ανατολή υποδέχθηκε σχεδόν 100 εκατ. διεθνείς τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 39% σε σχέση με το 2019, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση έναντι των προ πανδημίας επιπέδων μεταξύ όλων των περιοχών παγκοσμίως, σύμφωνα με τον UN Tourism. Μόνο το Ντουμπάι υποδέχθηκε το 2025 αριθμό-ρεκόρ 19,6 εκατ. διεθνών επισκεπτών.

Ο Κώστας Νικολαΐδης εκτιμά ότι η περιοχή δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2025 πριν από το 2028, επισημαίνοντας ότι η περυσινή χρονιά ήταν εξαιρετικά ισχυρή.

Κρίσιμη η επιστροφή των αεροπορικών εταιρειών

Καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της αγοράς αποτελεί η επανέναρξη των πτήσεων από ξένους αερομεταφορείς.

Η British Airways σχεδιάζει περιορισμένες πτήσεις προς το Ντουμπάι από τον Νοέμβριο, ενώ οι πτήσεις της προς το Αμπού Ντάμπι παραμένουν σε αναστολή. Η Lufthansa πρόκειται να επαναφέρει τις πτήσεις προς το Ντουμπάι στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η KLM του ομίλου Air France-KLM δεν αναμένεται να πραγματοποιήσει πτήσεις προς Ντουμπάι, Ριάντ και Νταμάμ πριν από το τέλος του μήνα.

Όπως επισημαίνει η Κονσταντέν, όταν ένας ταξιδιώτης μεγάλων αποστάσεων βλέπει ότι ο αερομεταφορέας της χώρας του δεν πραγματοποιεί πτήσεις προς έναν προορισμό, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και αν δεν σχεδίαζε να ταξιδέψει με τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Το κλίμα μεταξύ των ταξιδιωτών επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας σε πτήση της FlyDubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν σημειώθηκε επίθεση εναντίον πιλότου μέσα στο πιλοτήριο από συνάδελφό του και επιβάτες παρενέβησαν αποτρέποντας μια δυνητικά μοιραία εξέλιξη. Η εταιρεία ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ όσο διερευνάται το περιστατικό.

«Μαξιλάρι» ο εγχώριος και περιφερειακός τουρισμός

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα ξενοδοχεία έχουν στηριχθεί περισσότερο στη ζήτηση από ταξιδιώτες της ίδιας της περιοχής. Η Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η Σαουδική Αραβία εξακολουθούν να επωφελούνται από τον εγχώριο και ενδοπεριφερειακό τουρισμό, την ανθεκτική ζήτηση για επαγγελματικά ταξίδια αλλά και τον θρησκευτικό τουρισμό.

Η Marriott ανακοίνωσε ότι το RevPAR στη Μέση Ανατολή μειώθηκε κατά 43% στο δεύτερο τρίμηνο, επίδοση πάντως καλύτερη από τις προβλέψεις, καθώς η εγχώρια τουριστική ζήτηση περιόρισε μέρος των απωλειών.

Σύμφωνα με τον Ράιλαν Χένρικες, partner στην Boston Consulting Group, η εγχώρια και περιφερειακή ζήτηση λειτούργησε ως ισχυρός «απορροφητής κραδασμών», εξασφαλίζοντας μια βασική πληρότητα στα ξενοδοχεία.

Η επιστροφή των διεθνών ταξιδιωτών πραγματοποιείται με άνισους ρυθμούς. Ισχυρότερη εμφανίζεται η ζήτηση από όσους ταξιδεύουν για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους ή για επαγγελματικούς λόγους. Παράλληλα, οι προσφορές προσελκύουν ταξιδιώτες που αναζητούν χαμηλότερες τιμές, γεγονός που ασκεί πίεση στα έσοδα, ιδιαίτερα στα πολυτελή ξενοδοχεία.

Formula 1 και μεγάλα events στηρίζουν τη ζήτηση

Στήριξη μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προσφέρει η επιστροφή των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. Αγώνες της Formula 1 είναι προγραμματισμένοι σε Ντόχα και Αμπού Ντάμπι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ενώ τον Δεκέμβριο αναμένεται να ανοίξει το Guggenheim Abu Dhabi.

Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται επίσης το Abu Dhabi Finance Week και σειρά διοργανώσεων στο Dubai World Trade Centre.

Η έκθεση των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων στην περιοχή διαφέρει σημαντικά. Η γαλλική Accor διαθέτει τη μεγαλύτερη έκθεση στη Μέση Ανατολή μεταξύ των μεγάλων διεθνών ομίλων, ενώ Marriott και Hilton επηρεάζονται λιγότερο. Τον Ιούλιο η Accor είχε προειδοποιήσει ότι η αύξηση του RevPAR για το 2026 θα κινηθεί χαμηλότερα από τους μεσοπρόθεσμους στόχους της, επικαλούμενη τον πόλεμο.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, οι διεθνείς ξενοδοχειακοί όμιλοι δεν εγκαταλείπουν τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά τους σχέδια για τη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει μία από τις πιο δραστήριες αγορές παγκοσμίως ως προς την ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων.

Η Accor σχεδιάζει 47 νέα ξενοδοχεία με περισσότερα από 11.400 δωμάτια στη Σαουδική Αραβία, ενώ η InterContinental Hotels Group σχεδιάζει να προσθέσει 62 ξενοδοχεία στη χώρα. Στο Ντουμπάι αναμένεται να προστεθούν ακόμη περίπου 9.300 δωμάτια έως το 2028, σύμφωνα με την Cavendish Maxwell.

Η συνέχιση αυτών των επενδύσεων, παρά τη σημερινή αβεβαιότητα, αποτελεί σύμφωνα με τους αναλυτές ένδειξη της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης των ξενοδοχειακών ομίλων στις προοπτικές της Μέσης Ανατολής.

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