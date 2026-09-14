Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε εξέλιξη παραμένει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για φοίτηση στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτησή τους έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στους κλάδους του τουρισμού και της φιλοξενίας:

– Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

– Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης

– Τεχνίτης επισιτισμού

Στην Α΄ τάξη μπορούν να εγγραφούν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή αντίστοιχο ισότιμο τίτλο σπουδών.

Για όσους επιλέξουν την ειδικότητα «υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» προβλέπεται μία επιπλέον προϋπόθεση: απαιτείται πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών σε επίπεδο Β2.

Η διαδικασία των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO, μέσω του οποίου παρέχεται εξατομικευμένη ενημέρωση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ενδιαφερομένου. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη τόσο μέσω του gov.gr όσο και από την ιστοσελίδα των σχολών της ΔΥΠΑ.

Πού λειτουργούν οι σχολές και πώς γίνεται η μαθητεία

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο. Η εκπαίδευση βασίζεται στο δυϊκό σύστημα, συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον (on-the-job training). Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητευόμενοι αποκτούν ταυτόχρονα θεωρητικές γνώσεις και πρακτική επαγγελματική εμπειρία.

Το εκπαιδευτικό μέρος που πραγματοποιείται μέσα στη σχολή διαρκεί από τον Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο.

Από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο ακολουθεί η μαθητεία στον χώρο εργασίας. Οι μαθητευόμενοι απασχολούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων, με οκτάωρο ημερήσιο πρόγραμμα και εργασία πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Κατά το διάστημα της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προβλέπεται αμοιβή. Το ημερομίσθιο αντιστοιχεί στο 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη. Με βάση το ποσό των 41,09 ευρώ, η ημερήσια αμοιβή των μαθητευομένων διαμορφώνεται στα 39,04 ευρώ.

Οι ειδικότητες ανά σχολή

Για το σχολικό έτος 2026-2027, οι ειδικότητες κατανέμονται στις ΠΕΠΑΣ ως εξής:

– Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου και τεχνίτης επισιτισμού.

– Μυτιλήνη και Πάτρα: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επισιτισμού.

– Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου.

– Κέρκυρα: Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου.

Αμοιβή, ασφάλιση και επιδόματα

Οι μαθητευόμενοι των ΠΕΠΑΣ συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης σε πραγματικό χώρο εργασίας, λαμβάνοντας αμοιβή και έχοντας παράλληλα ασφαλιστική κάλυψη.

Η φοίτηση πραγματοποιείται σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, ενώ στους μαθητευόμενους παρέχονται χωρίς κόστος τα απαραίτητα βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Την εκπαίδευσή τους αναλαμβάνει προσωπικό με εμπειρία και κατάρτιση στα αντίστοιχα επαγγελματικά αντικείμενα.

Επιπλέον, όσοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μπορούν να λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης ύψους 240 ευρώ, καθώς και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ.

Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται ακόμη σπουδαστική άδεια με αποδοχές έως 30 ημέρες, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Διαβάστε ακόμη

Η αγορά ζητά ελέγχους στην ψηφιακή αγορά

Παναγιώτης Γαβριηλίδης: Γιατί η COSMOTE γίνεται Telekom

Γιατί οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ