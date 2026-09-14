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Η τουριστική κίνηση στη Νέα Ζηλανδία ανέκαμψε πλήρως από το σοκ της πανδημίας, καθώς οι διεθνείς αφίξεις τον Ιούλιο ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα επίπεδα του αντίστοιχου μήνα του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Statistics New Zealand, 256.600 επισκέπτες από το εξωτερικό έφτασαν στη χώρα τον Ιούλιο, αριθμός-ρεκόρ για τον συγκεκριμένο μήνα και υψηλότερος από τις αφίξεις πριν από την Covid-19.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Αυστραλών τουριστών, οι οποίοι έφτασαν τους 134.900, αντιπροσωπεύοντας περισσότερους από τους μισούς συνολικούς επισκέπτες.

Το ισχυρό αυστραλιανό δολάριο «σπρώχνει» τον τουρισμό

Η αυξημένη παρουσία Αυστραλών συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την ευνοϊκή ισοτιμία του αυστραλιανού δολαρίου έναντι του νεοζηλανδικού.

Το αυστραλιανό νόμισμα είχε ενισχυθεί τον Μάιο στο υψηλότερο επίπεδό του έναντι του νεοζηλανδικού δολαρίου εδώ και περισσότερα από 13 χρόνια. Η δυναμική αυτή διατηρήθηκε και στο τρίτο τρίμηνο, με το 1 αυστραλιανό δολάριο να αγοράζει περίπου 1,24 δολάρια Νέας Ζηλανδίας τη Δευτέρα.

Για τους Αυστραλούς επισκέπτες, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για ταξίδια στη γειτονική χώρα.

Ενδεικτική της τουριστικής ανάκαμψης είναι και η εικόνα στο αεροδρόμιο του Κουίνσταουν, βασικού κόμβου για τους προορισμούς σκι στο Νότιο Νησί. Οι διεθνείς επιβάτες τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση.

Στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής

Ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εξαγωγικών εσόδων της Νέας Ζηλανδίας μετά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τα αυστηρά μέτρα της Covid-19, τα οποία είχαν οδηγήσει στο κλείσιμο των συνόρων και είχαν προκαλέσει σοβαρές απώλειες στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Πλέον, ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κυβερνητικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της οικονομίας και μία από τις λίγες θετικές εξελίξεις ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούλιο, η χώρα υποδέχθηκε 3,69 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η υπουργός Τουρισμού και Φιλοξενίας, Louise Upston, χαρακτήρισε τα στοιχεία ακόμη ένα θετικό βήμα προς τον στόχο της κυβέρνησης να διπλασιάσει την αξία των τουριστικών εξαγωγών έως το 2034.

Το ακριβό πετρέλαιο απειλεί την ανάκαμψη

Ωστόσο, η τουριστική ανάκαμψη δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου από τον Ιούλιο δημιουργεί νέες πιέσεις στον κλάδο, ιδιαίτερα στις αεροπορικές συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Ο οικονομολόγος της Infometrics, Νικ Μπράντσον, προειδοποίησε ότι το αυξημένο κόστος των καυσίμων θα μπορούσε να περιορίσει τη δυναμική του τουρισμού.

Την ίδια ώρα, η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις παραμένουν υποτονικές, εξαιτίας του υψηλού κόστους καυσίμων και της οικονομικής αβεβαιότητας.

Τα στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, που αναμένονται την Πέμπτη, εκτιμάται ότι θα δείξουν πως η οικονομία σχεδόν παρέμεινε στάσιμη.

Παρά τις πιέσεις, το αδύναμο νεοζηλανδικό δολάριο εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημαντικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό, καθώς ενισχύει την αγοραστική δύναμη των Αυστραλών και προσφέρει ένα πολύτιμο «μαξιλάρι» στην προσπάθεια της χώρας να αφήσει πίσω της τις επιπτώσεις της πανδημίας.

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